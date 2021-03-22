Раскрыт салон Wey Macchiato: проще, чем у старшего SUV, но главную «фишку» сохранили

Второй паркетник «кофейной» серии тоже получил маленькую «приборку» и проекционный дисплей. Этот кросс пока заявлен только в виде гибрида, хотя не исключено, что у него будут и «традиционные» версии.

Внешность кроссовера Macchiato принадлежащая концерну Great Wall премиальная марка Wey раскрыла пару недель назад. А недавно с новинкой удалось познакомиться китайским СМИ, так что теперь мы знаем, каким получился интерьер: снимки опубликовало издание Autohome. Напомним, Macchiato – это второй SUV «кофейной» серии премиум-бренда, первенцем же стал флагманский Mocha длиной 4875 мм (кстати, лишь нам это имя режет слух, ведь слово обозначает кофе, то есть более привычный «мокка»), который вот-вот стартует на домашнем рынке.

Итак, внутри Wey Macchiato многое перенял от флагмана, хотя и в упрощенном виде. Так, младшему кроссу (его длина равна 4520 мм, колесная база – 2710 мм против 2915 мм у Mocha) тоже досталась небольшая цифровая «приборка»: все основные показатели отображает проекционный дисплей, и он же выполняет роль навигатора. Руль и мультимедиа-система с огромным тачскрином – такие же, как у Wey Mocha. При этом у последнего под центральными дефлекторами обдува расположен еще один дисплей, на который выведено управление «климатом». А вот у Wey Macchiato такого нет, вместо него – ниша, физические кнопки и шайба.

Wey Macchiato 1 / 6 Wey Macchiato 2 / 6 Wey Macchiato 3 / 6 Wey Macchiato 4 / 6 Wey Macchiato 5 / 6 Wey Macchiato 6 / 6

Что же касается экстерьера, то и снаружи младший SUV перекликается со старшим, особенности – крупная сетчатая радиаторная решетка, треугольные «жабры» в переднем бампере, узкая светодиодная оптика и два «плавника» на корме (антенна и стоп-сигнал). Хотя выдвижные ручки дверей – это все же прерогатива Wey Mocha.



Созданный на новой «тележке» Lemon кроссовер Macchiato пока заявлен только в виде гибрида HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Модель получила установку Lemon DHT (собственная разработка Great Wall), а если точнее, ее самую простую версию на основе «атмосферника» 1.5 (102 л.с.). Совокупная отдача – примерно 190 л.с. Привод же, скорее всего, лишь передний. Не исключено, что позже модель обзаведется «традиционными» вариантами.

Wey Macchiato 1 / 3 Wey Macchiato 2 / 3 Wey Macchiato 3 / 3

Между тем для «кофейного» семейства также была разработана «цифровая платформа» Coffee Intelligence: в частности, предусмотрены автопилот третьего уровня (его работу обеспечивают чип Qualcomm 8155, множество датчиков и камер, лидар), 5G и V2X (возможность обмениваться данными с дорожной инфраструктурой и другими автомобилями). Но по-прежнему неизвестно, перепало ли что-то из этого набора Macchiato.



Дата полноценной презентации еще не озвучена. Кстати, в апреле заработает Шанхайский автосалон – вполне возможно, что там и пройдет премьера Wey Macchiato.

Wey Mocha 1 / 3 Wey Mocha 2 / 3 Wey Mocha 3 / 3

За пределами Китая автомобили Wey должны появиться грядущей осенью, начать планируют с Германии. Для России премиальный суббренд Great Wall тоже ранее анонсировали, но без указания сроков.

