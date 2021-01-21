Кросс Mocha призван реанимировать продажи премиального субрренда Great Wall вместе с Танком

Новый паркетник марки Wey предложат в двух гибридных версиях, также SUV достались автопилот и проекционный дисплей, который выполняет роль «приборки». А еще официально названы сроки, когда китайский «премиум» появится в Европе.

Бренд Wey был создан компанией Great Wall в 2016-м, он расположен над принадлежащим ей же Haval. До декабря 2020-го в гамму премиальной марки входили лишь три модели – кроссоверы VV5, VV6 и VV7 (плюс купеобразная версия «семерки»; раньше еще был гибрид P8, но его давно убрали). Стартовал Wey неплохо, но затем спрос начал стремительно падать: в 2019-м в Китае реализовано 100 043 автомобиля, что на 28% меньше по сравнению с 2018-м, а результат прошлого года – 78 500 машин (-22%). Для сравнения, марка Lynk & Co, совместный проект Geely и Volvo, благодаря появлению новых моделей в ковидном 2020-м продала 175 456 автомобилей (+37%). Вот и Wey принялся расширять свою линейку: в конце минувшего года на домашний рынок вышел рамный внедорожник Tank 300, а теперь представлен новый кроссовер.

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Паркетник назвали Mocha, но лишь нам это имя режет слух, ведь слово обозначает кофе, то есть более привычный «мокка». Кросс стал первенцем новой «цифровой платформы» Coffee Intelligence: модель получила автопилот третьего уровня (машина может сама передвигаться по трассе), работу которого обеспечивают чип Qualcomm 8155, множество датчиков и камер, лидар. Кроме того, у Mocha имеются 5G и V2X (кроссовер может обмениваться данными с дорожной инфраструктурой и другими автомобилями). Позже у Wey появятся и другие SUV на архитектуре Coffee Intelligence – и тоже с «кофейными» именами.



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В основе Mocha лежит переднеприводная «тележка», у паркетника – независимая адаптивная подвеска всех колес. Длина модели равна 4875 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1690 мм, колесная база – 2915 мм. Таким образом, новинка оказалась крупнее VV7, теперь уже экс-флагмана среди кроссов Wey, хотя расстояние между осями у «семерки» все же больше (4760/1931/1655 мм, колесная база – 2950 мм).



Особенности дизайна экстерьера Wey Mocha – огромная радиаторная решетка, узкая оптика (разумеется, светодиодная) и выдвижные ручки дверей. Салон пока продемонстрировали лишь мельком в рекламном видео. Внутри установили мультимедиа-систему с крупным «парящим» тачскрином, а вот экран «приборки», напротив, небольшой, так как все основные показатели отображает проекционный дисплей, он же выполняет роль навигатора.

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На первом этапе Mocha предложат в виде «мягкого» гибрида: кросс оснащен бензиновым четырехцилиндровым турбомотором E20N 2.0 новой серии, у которого имеется довесок – 48-вольтовый стартер-генератор; совокупная отдача – 213 л.с. Паркетнику положена девятиступенчатая «роботизированная» коробка с двумя «мокрыми» сцеплениями. Позже модель обзаведется полноценной подзаряжаемой гибридной версией на основе того же мотора 2.0, только на электротяге такой кросс, по данным китайских СМИ, сможет проехать 200 км (впрочем, этот показатель, скорее всего, рассчитан по устаревшему циклу NEDC, то есть в реальности «дальнобойность» меньше). Полный привод в Wey пока не упоминают.



На родине продажи кроссовера Wey Mocha должны стартовать в первой половине текущего года. А в сентябре премиальный суббренд Great Wall планируют вывести на европейский рынок: китайцы хотят начать с Германии, первенцем там, видимо, и станет Mocha. Кстати, марку Wey ранее анонсировали и для России, но без указания точных сроков.

