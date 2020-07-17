Премиальный суббренд Great Wall снова засветил свой внедорожник

Вездеходу марки Wey может достаться новый двигатель. Не исключено, что полноценную премьеру проведут уже на следующей неделе. На домашний рынок модель выйдет до конца этого года.

Свою новинку принадлежащий компании Great Wall бренд Wey анонсировал неделю назад с помощью единственного тизера и пары эскизов. Теперь же опубликованы новые изображения, на одном из которых автомобиль запечатлен в полный рост, пусть это и вид сзади. По неофициальным данным, модель делит платформу с Haval H9 (маркой Haval тоже владеет Great Wall), то есть Wey готовит к премьере рамный внедорожник.

Название вездехода по-прежнему не раскрывается, он пока известен под внутризаводским индексом P01. Внешний облик выполнен в нехарактерном для остальных машин Wey брутальном стиле: у новинки «квадратный» кузов, массивные бамперы, широкие колесные арки, круглые фары и вертикальные блоки задних фонарей (оптика, конечно, светодиодная), плюс запаска на корме.

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О технике в Wey тоже пока молчат. Ранее некоторые китайские СМИ предположили, что P01 оснастят бензиновой «турбочетверкой» 2.0 с отдачей в 245 л.с. и 385 Нм. Внедорожник Haval H9 в Поднебесной также предлагается с двухлитровым бензиновым турбомотором, но мощностью 224 л.с. (максимальный крутящий момент – те же 385 Нм, заводской индекс двигателя – GW4C20B), он работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» от ZF.



Между тем недавно Great Wall представила новый двигатель собственной разработки (работы над ними велись с 2016 года). Турбомотор серии 4N20 тоже объемом два литра, он имеет непосредственный впрыск при давлении 350 бар, электрический водяной насос и систему изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске. Заявленный тепловой КПД – 38,3%. Максимальная мощность – как раз 245 л.с. и 385 Нм. Вместе с новым мотором дебютировала и девятиступенчатая роботизированная коробка с двумя «мокрыми» сцеплениями (9DCT), есть версия и для гибридов (9HDCT). Так вот в Great Wall заявили, что такие мотор и коробка появятся на новых моделях автогиганта. Вполне возможно, что Wey P01 входит в их число.

Дата премьеры внедорожника еще не объявлена. На следующей неделе в китайском Чэнду откроется автосалон, не исключено, что там и пройдет первый показ. На родине продажи новинки Wey стартуют до конца текущего года.



Напомним, бренд Wey был создан компанией Great Wall в 2016-м, он позиционируется в качестве «премиума» и расположен над Haval. Сегодня в линейку премиум-марки входят три кроссовера: VV5, VV6 и VV7 (плюс купеобразная версия «семерки»). Минувший год Wey закончил в Китае в «минусе»: реализовано 100 043 автомобиля, что на 28% меньше по сравнению с 2018-м. Для сравнения, бренд Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo, считается одним из главных конкурентов Wey) в 2019-м продал в Поднебесной 128 066 машин – на 6,3% больше, чем годом ранее.

За пределами Поднебесной Wey пока не представлен, однако Great Wall планирует вывести его на другие рынки. Так, в Европе китайский «премиум» должен появиться в 2021-м. Марку ранее анонсировали и для России, но без указания точных сроков.

