Премиальный суббренд Great Wall снова засветил свой внедорожник

Свою новинку принадлежащий компании Great Wall бренд Wey анонсировал неделю назад с помощью единственного тизера и пары эскизов. Теперь же опубликованы новые изображения, на одном из которых автомобиль запечатлен в полный рост, пусть это и вид сзади. По неофициальным данным, модель делит платформу с Haval H9 (маркой Haval тоже владеет Great Wall), то есть Wey готовит к премьере рамный внедорожник.
Название вездехода по-прежнему не раскрывается, он пока известен под внутризаводским индексом P01. Внешний облик выполнен в нехарактерном для остальных машин Wey брутальном стиле: у новинки «квадратный» кузов, массивные бамперы, широкие колесные арки, круглые фары и вертикальные блоки задних фонарей (оптика, конечно, светодиодная), плюс запаска на корме.
О технике в Wey тоже пока молчат. Ранее некоторые китайские СМИ предположили, что P01 оснастят бензиновой «турбочетверкой» 2.0 с отдачей в 245 л.с. и 385 Нм. Внедорожник Haval H9 в Поднебесной также предлагается с двухлитровым бензиновым турбомотором, но мощностью 224 л.с. (максимальный крутящий момент – те же 385 Нм, заводской индекс двигателя – GW4C20B), он работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» от ZF.
Между тем недавно Great Wall представила новый двигатель собственной разработки (работы над ними велись с 2016 года). Турбомотор серии 4N20 тоже объемом два литра, он имеет непосредственный впрыск при давлении 350 бар, электрический водяной насос и систему изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске. Заявленный тепловой КПД – 38,3%. Максимальная мощность – как раз 245 л.с. и 385 Нм. Вместе с новым мотором дебютировала и девятиступенчатая роботизированная коробка с двумя «мокрыми» сцеплениями (9DCT), есть версия и для гибридов (9HDCT). Так вот в Great Wall заявили, что такие мотор и коробка появятся на новых моделях автогиганта. Вполне возможно, что Wey P01 входит в их число.
Дата премьеры внедорожника еще не объявлена. На следующей неделе в китайском Чэнду откроется автосалон, не исключено, что там и пройдет первый показ. На родине продажи новинки Wey стартуют до конца текущего года.
Напомним, бренд Wey был создан компанией Great Wall в 2016-м, он позиционируется в качестве «премиума» и расположен над Haval. Сегодня в линейку премиум-марки входят три кроссовера: VV5, VV6 и VV7 (плюс купеобразная версия «семерки»). Минувший год Wey закончил в Китае в «минусе»: реализовано 100 043 автомобиля, что на 28% меньше по сравнению с 2018-м. Для сравнения, бренд Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo, считается одним из главных конкурентов Wey) в 2019-м продал в Поднебесной 128 066 машин – на 6,3% больше, чем годом ранее.
За пределами Поднебесной Wey пока не представлен, однако Great Wall планирует вывести его на другие рынки. Так, в Европе китайский «премиум» должен появиться в 2021-м. Марку ранее анонсировали и для России, но без указания точных сроков.
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