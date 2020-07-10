Под премиальным суббрендом Great Wall выпустят рамный внедорожник (в родственниках – Haval H9)

Бренд Wey был создан компанией Great Wall в 2016 году, он позиционируется в качестве «премиума» и расположен над маркой Haval, которой также владеет «поднебесный» автогигант. Сегодня в гамму премиум-бренда входят три кроссовера: VV5, VV6 и VV7 (плюс купеобразная версия «семерки»). Ранее еще выпускали гибридный паркетник P8, но от него быстро отказались (видимо, он мало чем отличался от VV7, на базе которого и был построен). Впрочем, скоро Wey расширит модельный ряд: к дебюту готовится рамный внедорожник, который пока известен под кодовым обозначением P01.

Перед премьерой марка распространила тизер и эскиз своей новинки. Судя по изображениям, у Wey P01 довольно брутальный облик: «квадратный» кузов, круглые фары, массивные бамперы и запаска на корме. Кстати, в том же стиле сделан и новый кроссовер Haval, который на родине назвали «большой собакой» (да, именно так переводится с китайского имя этого SUV).

Осветленный тизер внедорожника Wey

Китайские профильные СМИ пишут, что внедорожник Wey построен на базе Haval H9, то есть «премиум» имеет переднюю независимую подвеску, неразрезной задний мост и полный привод с муфтой отбора мощности на передние колеса (плюс понижающая передача). Модели Wey прочат бензиновую «турбочетверку» 2.0 мощностью 245 л.с. (385 Нм) и восьмиступенчатый «автомат». Haval H9 тоже оснащается двухлитровым бензиновым турбомотором, но после прошлогодней модернизации движок выдает 224 л.с. (было 252 л.с., зато крутящий момент вырос с 355 до тех же 385 Нм). Флагман Haval доступен с 8АКП от ZF (вероятно, у внедорожника Wey коробка той же фирмы).



В Wey пока не рассказали, когда будет представлена модель. Между тем в конце июля в китайском Чэнду откроется автосалон, и некоторые местные медиа надеются, что именно там покажут новинку – возможно, в виде концепта.



За пределами Поднебесной бренд Wey пока не представлен, однако Great Wall планирует вывести его на другие рынки. Так, в Европе китайский «премиум» должен появиться в 2021-м. Марку ранее анонсировали и для России, но без указания точных сроков. Впрочем, не исключено, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 эти планы будут скорректированы.

Обновленный Haval H9. В России пока собирают дореформенный внедорожник 1 / 3 Обновленный Haval H9. В России пока собирают дореформенный внедорожник 2 / 3 Обновленный Haval H9. В России пока собирают дореформенный внедорожник 3 / 3

Между тем на родине Wey минувший год закончил в «минусе»: реализовано 100 043 автомобиля, что на 28% меньше по сравнению с 2018-м. Для сравнения, марка Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo, считается одним из главных конкурентов Wey) в 2019-м продала в Китае 128 066 машин – на 6,3% больше, чем годом ранее.

