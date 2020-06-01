Марка Haval рассекретила дизайн своего нового брутального кроссовера. Премьера – летом

Новая модель откроет очередную серию бренда, принадлежащего китайской компании Great Wall. Сейчас у Haval есть две полноценные линейки – H и F, а также отдельно стоящий M6.

Haval впервые засветил свою новинку в апреле 2020-го: несколько фирменных картинок оказались в Сети. Затем были опубликованы «живые» снимки, на которых запечатлены тестовые версии автомобиля в камуфляже. После появились официальные эскизы и тизеры, а теперь китайский бренд показал дизайн будущего SUV, название которого марка пока что не раскрывает. На данный момент известен лишь его внутризаводской индекс – B06.



По сведениям китайских СМИ, облик нового кроссовера Haval был разработан под руководством Фила Симмонса: он является шеф-дизайнером китайского бренда с 2018 года, а раньше трудился в Land Rover и Ford. Судя по новым изображениям, которые сегодня были опубликованы на промосайте «пятидверки», у будущего SUV грубоватые «оквадраченные» линии кузова, на передней части привлекают внимание круглые светодиодные фары, при этом фонари имеют L-образную форму, заходят на багажную дверь и соединяются между собой перемычкой с названием бренда. Западные коллеги уже отметили сходство этого автомобиля с рамным внедорожником Ford Bronco, премьеру которого продолжают откладывать с 2018 года (официальных фотографий и даже изображений «американца» ещё не было).



Пока что китайская компания так и не показала интерьер нового автомобиля, правда, ранее он попадался в объективы фотошпионов. В салоне брутального кроссовера располагается виртуальная приборная панель с цифровым «козырьком», вертикальные блоки дефлекторов обдува, на центральном тоннеле располагается шайба вместо традиционного рычага коробки передач, а у мультимедийной системы тачскрин закруглён с одной стороны.

Ранее предполагалось, что новинка окажется внедорожником H5 следующего поколения, однако позже компания развеяла эти слухи. Известно, что модель откроет новую серию Haval. Как назовут автомобиль и линейку по-прежнему неизвестно. Сейчас у бренда две полноценные линейки – H и F, кроме того имеется отдельно стоящий кроссовер M6 (он построен на базе H6 первой генерации).



По предварительным данным, новая «пятидверка» с индексом B06 базируется на новой платформе, информации о ней пока нет. Как мы сообщали ранее, по прогнозам, SUV оснастят бензиновыми «турбочетвёрками» объёмом 1,5 и 2,0 литра (их отдача не уточняется). В пару им, вероятно, предложат семиступенчатую автоматическую коробку передач с двумя сцеплениями. Ожидается, что у автомобиля будут версии с передним и полным приводом.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Премьера новинки, скорее всего, пройдёт в ближайшие недели. На домашний рынок новый кроссовер должен выйти в третьем квартале текущего года. В дальнейшем этот SUV, вероятно, доберется и до других стран, а значит, нельзя исключать и того, что он появится и в РФ.

Тем временем нынешнем H5 представляет собой рамный внедорожник, который начал карьеру в 2005-ом как Great Wall Hover, а после он перешёл под бренд Haval. Не исключено, что этот SUV пока задержится в линейке марки. Кстати, в России тоже продаётся «пятёрка», правда, у нас это модель с дизайном из «нулевых». Выпуск налажен на предприятии «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», расположенном в Тульской области (здесь же собирают модели F7, F7x и H9).

