Новый брутальный Haval: теперь и на фирменных тизерах. И это не H5

Принадлежащий китайской компании Great Wall бренд продолжает постепенно рассекречивать свою новую модель. «Пятидверке» прочат два мотора, на домашний рынок она выйдет уже в этом году.

Этот автомобиль Haval уже не раз попадался в объективы камер фотошпионов, но сама марка официально анонсировала новинку всего пару дней назад – тогда модель засветили на эскизах. Теперь же опубликованы тизеры, одновременно Хавейл развеял слухи, что машину будут позиционировать в качестве H5 следующего поколения: на картинках, размещенных в местной соцсети Weibo, имеется надпись, которую с китайского можно перевести как «Я не H5», тот же тэг сопровождает и посты бренда (мы взяли неподписанные тизеры с промосайта SUV).

Таким образом, модель откроет новую серию Haval. Но вот как их назовут (саму машину и линейку) – еще неизвестно. Сам SUV пока обозначен внутризаводским индексом B06. Напомним, сегодня у Хавейла две полноценные линейки – H и F. Также есть «отщепенец» M6 (построен на базе H6 первого поколения).

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По предварительным данным, облик «пятидверки» разработан под руководством Фила Симмонса, который занимает пост шеф-дизайнера китайского бренда с 2018 года (ранее он трудился в Land Rover и Ford). У модели нарочито грубый дизайн экстерьера, при этом она получила круглые светодиодные фары, а задние фонари сделали L-образными. Салон марка не показала, но мы его уже видели на шпионских снимках, внутри – виртуальная «приборка» с «козырьком» (его назначение все еще тайна), мультимедийная система с закругленным с одной стороны тачскрином, вертикальные блоки дефлекторов обдува и шайба вместо традиционного рычага коробки.



«Поднебесные» СМИ пишут, что Haval B06 построен на новой платформе, но о раме пока ни слова. Зато появились первые прогнозы насчет моторов: некоторые профильные медиа считают, что SUV предложат с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 и 2.0 (мощность не уточняется) и семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Будет и полный привод.



Совсем скоро Haval выложит очередную порцию фирменных изображений новинки, ну а старт продаж в КНР намечен на третий квартал текущего года. Позже SUV наверняка доберется до других стран, его появление в России тоже исключать нельзя.

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Что же касается нынешнего H5, то этот рамный внедорожник в строю с 2005-го, свою рыночную карьеру он начинал как Great Wall Hover, затем его начали выпускать под брендом Haval. Вполне возможно, что эта модель еще задержится в линейке марки.

К нам «пятерка» вернулась совсем недавно (о ее судьбе в России Kolesa.ru рассказывал ранее), для российского рынка сборку наладили на заводе «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», который расположен в Тульской области (также выпускает паркетники Haval F7/F7x и флагманский вездеход H9). Причем у нас представлена модель с дизайном из «нулевых», тогда как в Поднебесной она выглядит по-другому.

