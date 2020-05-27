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  • Брутальный Haval: официальные картинки и свежие шпионские фото. Может открыть новую серию

Брутальный Haval: официальные картинки и свежие шпионские фото. Может открыть новую серию

27.05.2020 589 0 0

На домашний рынок новинка бренда Haval, которым владеет компания Great Wall, выйдет до конца текущего года. О технике информации по-прежнему нет, зато вроде бы начинает проясняться вопрос с позиционированием модели.

 

Впервые новый Haval засветился в апреле – тогда в Сеть слили пару фирменных картинок, одну из которых, кажется, «изъяли» с тачскрина мультимедийной системы. Позже появились «живые» фото, уже с тестовыми замаскированными образцами. А теперь, наконец, опубликованы официальные эскизы. Ну и еще местное издание Autohome подкинуло несколько свежих фотографий с испытаний новинки.

Итак, китайские СМИ утверждают, что автором облика брутальной «пятидверки» является Фил Симмонс, который занимает пост шеф-дизайнера Хавейла с 2018 года (ранее он трудился в Land Rover и Ford). Впрочем, не исключено, что Симмонс лично автомобиль все же не рисовал, а направлял команду стилистов. У новинки «квадратный» кузов и круглые светодиодные фары, задние фонари сделали L-образными.

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Салон получился оригинальным – тут виртуальная «приборка» с «козырьком» (его назначение пока непонятно), мультимедийная система с закругленным с одной стороны тачскрином, вертикальные блоки дефлекторов обдува и шайба вместо традиционного рычага коробки.

Прежде «поднебесные» профильные медиа считали, что модель будут позиционировать в качестве Haval H5 следующей генерации (этот рамный внедорожник выпускают с 2005-го, свою рыночную карьеру он начинал как Great Wall Hover), однако теперь у китайцев другая версия – мол, автомобиль и вовсе откроет новую серию Haval. Правда, как ее обозначат, пока неизвестно. Напомним, сегодня у Haval две полноценные линейки – H и F. Плюс «отщепенец» M6 (построен на базе H6 первого поколения).

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Также китайские СМИ пишут, что в основе безымянной модели лежит новая платформа, но о раме пока ни слова. Информации о габаритах «пятидверки» тоже еще нет, как и о моторах.

В Поднебесной новинку Haval представят до конца текущего года. После того, как модель освоит домашний рынок, она наверняка доберется и до других стран. В России ее появление тоже возможно.

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Между тем совсем недавно к нам вернулся рамный H5 – в РФ внедорожник теперь продают под брендом Haval (о судьбе модели в России Kolesa.ru рассказывал ранее). Для российского рынка машины собирают на заводе «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», который расположен в Тульской области (также выпускает паркетники Haval F7/F7x и флагманский вездеход H9). При этом у нас представлена модель с дизайном из «нулевых», тогда как в Поднебесной она выглядит по-другому.

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