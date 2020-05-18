Преемник Great Wall Hover H5 снова показался на фото: теперь с совсем другим салоном

Марка Haval готовит к премьере новый внедорожник. У модели довольно брутальный внешний облик, а внутри установили сразу три экрана. На домашний рынок новинка, вероятно, выйдет уже в этом году.

В начале прошлого месяца китайские СМИ растиражировали изображения некоего нового внедорожника принадлежащего компании Great Wall бренда Haval. Название модели не было засвечено, но местные профильные медиа считают, что эту машину будут позиционировать в качестве Haval H5 следующей генерации. Позже в Сеть выложили первые шпионские снимки тестового образца, а теперь издание Cheshi распространило свежие кадры, причем у «китайца» оказался совсем другой салон, не такой, как на апрельских фото.

Напомним, сегодня под именем Haval H5 выпускают рамный внедорожник, который представляет собой модернизированную версию хорошо знакомой россиянам модели Great Wall Hover: исходный «китаец» дебютировал еще в 2005-м, а прообразом для него стал Isuzu Axiom; позже «просто» Hover превратился в Hover H3, следом отпочковался и Hover H5 с другим оформлением передка и интерьера. Актуальная «пятерка» на родине спросом не пользуется: в 2019-м реализовано всего 2822 экземпляра (на 63% меньше, чем годом ранее). У преемника же есть все шансы стать популярным – хотя бы за счет осовремененного брутального дизайна.



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Итак, внешний облик новинки сделали в стиле Suzuki Jimny, Jeep Renegade и возрожденного Ford Bronco: у грядущего Хавейла «квадратный» кузов и круглые светодиодные фары. Предполагается, что модель сохранила рамную конструкцию. Габариты неизвестны. Длина актуального H5, доступного в Китае, составляет 4645 мм, колесная база – 2700 мм.



Внутри новой модели Haval мы видим три дисплея: один расположен перед водителем, второй «прилепили» сверху к этому же планшету, ну и по центру красуется оригинальный экран мультимедийной системы – с закругленной правой стороной. На прежних снимках у новинки Haval также была цифровая «приборка», но без «придатка», а тачскрин мультимедиа возвышался над передней панелью, тогда как на новых фото он встроен в нее. Еще из необычного – выполненные в виде вертикальных блоков дефлекторы обдува, вдобавок вместо традиционного рычага коробки установили шайбу.



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О моторной гамме информации пока нет. Нынешний Haval H5 в Китае предлагается с бензиновой «турбочетверкой» Mitsubishi 2.0 (заводской индекс 4G63S4T) мощностью 190 л.с. и с двухлитровым турбодизелем разработки Great Wall (GW4D20D), выдающим 150 л.с. Оба мотора сочетаются с шестиступенчатой «механикой». Внедорожник имеет подключаемый полный привод.



На родине продажи новой модели Haval, вероятно, стартуют до конца текущего года. Затем новинка наверняка доберется и до других стран.

Белый внедорожник — нынешний Haval H5 для Китая, серый — актуальная версия для России 1 / 6 Белый внедорожник — нынешний Haval H5 для Китая, серый — актуальная версия для России 2 / 6 Белый внедорожник — нынешний Haval H5 для Китая, серый — актуальная версия для России 3 / 6 Белый внедорожник — нынешний Haval H5 для Китая, серый — актуальная версия для России 4 / 6 Белый внедорожник — нынешний Haval H5 для Китая, серый — актуальная версия для России 5 / 6 Белый внедорожник — нынешний Haval H5 для Китая, серый — актуальная версия для России 6 / 6

Между тем китайский рамный внедорожник предыдущего поколения недавно вернулся в Россию – у нас его теперь тоже продают как Haval H5 (о судьбе модели в РФ Kolesa.ru рассказывал ранее). Для российского рынка машины производят на заводе «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», который расположен в Тульской области (также выпускает паркетники Haval F7/F7x и флагманский вездеход H9). При этом в РФ представлена модель с дизайном из «нулевых», тогда как в Поднебесной она выглядит по-другому.

