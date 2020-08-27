Рамный внедорожник Tank 300 от суббренда Great Wall: новые подробности и фото салона

Премиальная марка Wey готовится вывести на рынок свой первый внедорожник. О моторе китайцы все еще молчат, зато раскрыт список доступного оборудования.

Бренд Wey был создан компанией Great Wall в 2016 году, он позиционируется в качестве «премиума» и расположен над Haval. На данный момент премиум-марка продает только кроссоверы – VV5, VV6 и VV7, все они выполнены в едином стиле, соответствующем сегменту SUV. Однако скоро у Wey появится линейка брутальных внедорожников: первенцем станет Tank 300, его показали в июле на выставке в Чэнду. У машины на выставке стекла были наглухо затонированы, а двери заперты, хотя интерьер все же засветили – официальную картинку распространили отдельно. Теперь же опубликованы новые изображения салона, вдобавок производитель поделился подробностями об оснащении.

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Итак, интерьер оформлен под стать внешности – внутри сочетание прямых линий (передняя панель) и кругов (дефлекторы обдува). Виртуальная «приборка» объединена с тачскрином мультимедийной системы, оба экрана – диагональю 12,3 дюйма. Внедорожный характер призваны подчеркнуть поручни, расположенные на передних стойках и перед пассажиром. Разумеется, в отделке использованы кожа и металл. Еще Wey Tank 300 получил нефиксируемый джойстик «автомата». Также модели обещаны камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, система выбора режимов движения (всего их девять), системы автоторможения и удержания в полосе движения, плюс дистанционное управление некоторыми функциями.



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В основе Танка лежит платформа, которую в Wey считают новой, ей даже присвоено собственное имя – Wey Tank. Однако местные профильные медиа пишут, что ближайшим родственником этой модели является Haval H9. У рамного Tank 300 передняя независимая подвеска и неразрезной задний мост, плюс три блокировки дифференциалов (передний, задний, межосевой). Размеры до сих пор не названы. По неофициальным данным, длина составляет 4,5-4,7 метра.



О двигателе марка Wey тоже пока молчит. Некоторые китайские СМИ полагают, будто Танку достался мотор от Haval H9: речь идет о бензиновой «турбочетверке» GW4C20B 2.0 мощностью 224 л.с. (385 Нм), на Хавейле она сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» от ZF. Другие прочат Tank 300 новый турбомотор 2.0 серии 4N20, его топовая версия выдает 245 л.с. и те же 385 Нм.

В Китае серийный внедорожник Wey представят до конца текущего года. Позже дебютируют еще два вездехода, оба будут крупнее Tank 300.



За пределами Поднебесной автомобили премиального суббренда Great Wall пока не продают, но компания планирует вывести Wey на другие рынки. Так, в Европе китайский «премиум» должен появиться в 2021-м. Марку ранее анонсировали и для России, но без указания точных сроков.