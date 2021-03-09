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Премиальный суббренд Great Wall раскрыл новый кроссовер: это Macchiato, пока только гибрид

09.03.2021 328 0 0

Паркетник стал второй – и младшей – моделью новой «кофейной» серии марки Wey. На данный момент SUV заявлен только в виде «обычного» гибрида, то есть без возможности подзарядки от электросети. На домашний рынок новинка должна выйти уже в этом году.

 

Марка Wey в портфеле компании Great Wall появилась в 2016-м, она считается премиальной и расположена над Haval. Стартовал бренд неплохо, но затем интерес к его моделям начал стремительно снижаться, о чем Kolesa.ru рассказывал подробнее ранее. Поправить дела Wey призваны новые продукты. Так, в начале 2021-го до китайских дилеров добрался рамный внедорожник Tank 300, благодаря которому премиум-бренд вышел в «плюс»: совокупный объем продаж всех моделей Wey за январь-февраль составил 17 500 единиц – это в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го (к слову, на Tank 300 пришлось более половины всех продаж – 9318 единиц). А скоро на рынок выйдут и кроссоверы новой «кофейной» серии. Первенцем этого семейства стал флагманский Mocha длиной 4875 мм (кстати, лишь нам это имя режет слух, ведь слово обозначает кофе, то есть более привычный «мокка»), SUV раскрыли в январе, старт продаж ожидается в марте. Следом подтянется младший паркетник: он засветился месяц назад в документах местного минпрома, теперь же опубликованы официальные фото.

Wey Macchiato

Итак, как и ожидалось, кроссовер назвали Macchiato. В основе модели лежит платформа Lemon, на которой также построены Wey Mocha и новые кроссы Haval. Длина Wey Macchiato равна 4520 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1665 мм, колесная база – 2710 мм. Отметим, самым компактным в гамме марки этот SUV не является – модель VV5 меньше, ее длина составляет 4462 мм, расстояние между осями – 2680 мм.

Внешний облик Macchiato выполнен в стиле Mocha: младший паркетник тоже получил крупную сетчатую радиаторную решетку, треугольные «жабры», узкую светодиодную оптику и два «плавника» на корме (антенна и стоп-сигнал). Но при этом у кросса обычные ручки дверей, тогда как у флагмана они выдвижные. Интерьер еще не показали. Одна из «фишек» Wey Mocha – небольшой экран «приборки», ведь все основные показатели отображает проекционный дисплей, он же выполняет роль навигатора. Впрочем, Macchiato на правах более доступной модели вполне могла достаться «обычная» виртуальная «приборка».

Wey Macchiato

Второй «кофейный» кросс пока заявлен только в виде гибрида HEV, то есть без возможности зарядки от электросети. Macchiato получил установку Lemon DHT (собственная разработка Great Wall), а если точнее, ее самую простую версию на основе «атмосферника» 1.5 (102 л.с.), совокупная отдача – примерно 190 л.с. Привод же, скорее всего, лишь передний. Не исключено, что позже модель обзаведется «традиционными» вариантами – только с ДВС.

Напомним, специально для «кофейной» серии также была разработана «цифровая платформа» Coffee Intelligence. В частности, предусмотрен автопилот третьего уровня, работу которого обеспечивают чип Qualcomm 8155, множество датчиков и камер, лидар. Еще обещаны 5G и V2X (возможность обмениваться данными с дорожной инфраструктурой и другими автомобилями). А вот перепало ли что-то из этого набора Macchiato – пока неизвестно.

Wey Macchiato
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Wey Macchiato
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Wey Macchiato
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Wey Macchiato
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Дату полноценной презентации младшего SUV производитель не назвал. Между тем в апреле откроется Шанхайский автосалон – вполне возможно, что именно там и дебютирует Wey Macchiato.

За пределы Китая премиальный суббренд Great Wall планируют вывести осенью: первым зарубежным рынком должна стать Германия. Марку Wey ранее анонсировали и для России, но без указания точных сроков.

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