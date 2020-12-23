Новинки ×
  • Премиум-бренд Wey: спасать продажи призваны не только внедорожники, но и новые кроссоверы

Премиум-бренд Wey: спасать продажи призваны не только внедорожники, но и новые кроссоверы

23.12.2020 168 0 0

В Сети появились фотографии новых паркетников марки, принадлежащей компании Great Wall. На домашний рынок модели должны выйти в следующем году, у обеих, скорее всего, будут гибридные версии.

 

Бренд Wey создан китайским автогигантом Great Wall в 2016-м, он позиционируется как «премиум» и расположен над Haval. До декабря текущего года премиальная марка продавала лишь три модели – кроссоверы VV5, VV6 и VV7 (плюс купеобразная версия «семерки»; раньше еще был гибрид P8, но его из гаммы давно убрали). Стартовал Wey неплохо, однако затем спрос начал падать: в 2019-м реализовано 100 043 автомобиля, что на 28% меньше по сравнению с 2018-м, а результат января-ноября 2020-го (по данным местных СМИ) – 68 469 машин (-24%). Для сравнения, марка Lynk & Co, совместный проект Geely и Volvo, благодаря появлению новых моделей за одиннадцать месяцев ковидного 2020-го продала 150 603 автомобиля (+28%). Вот и Wey принялся расширять свою линейку: в этом месяце на домашний рынок вышел рамный внедорожник Tank 300, позже представят еще два вездехода, кроме того, на 2021-й запланирован дебют как минимум двух новых кроссоверов. Безымянные внедорожники засвечены только на общем тизере, а вот паркетники уже попались в объективы камер, их снимки опубликовало издание Autohome.

1 / 2
2 / 2

Один из кроссоверов на некоторых фото словно позирует, и это наталкивает на мысль о том, что «слив» был намеренным. Машина полностью обклеена маскировочной пленкой, так что оценить дизайн пока невозможно. В глаза бросаются купеобразный силуэт, наружные зеркала на отдельных ножках (характерный элемент для всех SUV бренда Wey) и вроде бы узкая оптика. Большинство китайских профильных медиа полагает, что это совершенно новая модель, а не следующее поколение. Также считается, будто в гамме премиальной марки этот кросс займет позицию флагмана.

1 / 2
2 / 2

Новинке прочат новую гибридную систему Lemon Hybrid DHT (Lemon – это еще и название свежей платформы), недавно анонсированную материнской компанией Great Wall. Эта система предназначена для последовательных, параллельных и подключаемых гибридов, установка основана на бензиновых «атмосфернике» 1.5 или «турбочетверке» аналогичного объема. Кстати, подзаряжаемая гибридная версия есть и у нынешнего Wey VV7, в состав установки полноприводного кросса входят турбомотор 2.0 мощностью 227 л.с. и 116-сильный электродвигатель (установлен на задней оси).

Теперь про второй пойманный папарацци паркетник: китайцы пишут, что это как раз Wey VV7, но пока непонятно, как будут позиционировать такой SUV – в качестве рестайлинговой версии или же как модель новой генерации. От нынешнего кроссовера застуканная машина отличается огромной радиаторной решеткой с вертикальными «штрихами», фарами и бампером, в котором к тому же появились «жабры». Не исключено, что и VV7 обзаведется новой гибридной установкой. Актуальный «традиционный» кросс доступен с той же бензиновой «турбочетверкой» 2.0, выдающей 227 л.с.

Cчитается, что на переднем плане запечатлен новый Wey VV7, о замаскированной машине за ним информации пока нет. На втором фото – нынешний VV7
1 / 2
Cчитается, что на переднем плане запечатлен новый Wey VV7, о замаскированной машине за ним информации пока нет. На втором фото – нынешний VV7
2 / 2

За пределами Поднебесной автомобили премиального суббренда Great Wall пока не продают, но компания собирается вывести Wey на другие рынки. Так, в Европе китайский «премиум» должен появиться в 2021-м, если, конечно, планы не скорректировали из-за COVID-19. Марку ранее анонсировали и для России, но без указания точных сроков.

кроссовер Китай авторынок шпионские фото новинки Wey Wey VV7 Great Wall

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Немного машины за немного денег: гид по покупке Skoda Fabia Skoda Fabia – одно из последних напоминаний о том, что в России когда-то существовал настоящий B-класс и за достаточно скромные деньги можно было купить компактный хэтчбек европейского качес... 144 0 0 23.12.2020
Статьи / Авто недели Семиместный Cruze в кросс-стиле: стоит ли покупать Chevrolet Orlando за 750 тысяч рублей Класс компактвэнов в России практически вымер, уступив место кроссоверам всех фасонов и размеров. И неважно, что многие из них даже теоретически не могут иметь полного привода – все довольны... 3797 2 0 22.12.2020
Статьи / Авторынок График вывода новых Hyundai в 2021 году: Santa Fe – февраль, Tucson – апрель, Creta – май, H1 – сентябрь. А что в Шушарах? Сегодня на пресс-конференции, посвящённой итогам 2020 года, управляющий директор «Хёндэ Мотор СНГ» Алексей Калицев поделился планами компании на следующий год по развитию модельного ряда и э... 3319 1 1 22.12.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 172626 10 99 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 67797 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 54542 8 62 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings