Премиум-бренд Wey: спасать продажи призваны не только внедорожники, но и новые кроссоверы

В Сети появились фотографии новых паркетников марки, принадлежащей компании Great Wall. На домашний рынок модели должны выйти в следующем году, у обеих, скорее всего, будут гибридные версии.

Бренд Wey создан китайским автогигантом Great Wall в 2016-м, он позиционируется как «премиум» и расположен над Haval. До декабря текущего года премиальная марка продавала лишь три модели – кроссоверы VV5, VV6 и VV7 (плюс купеобразная версия «семерки»; раньше еще был гибрид P8, но его из гаммы давно убрали). Стартовал Wey неплохо, однако затем спрос начал падать: в 2019-м реализовано 100 043 автомобиля, что на 28% меньше по сравнению с 2018-м, а результат января-ноября 2020-го (по данным местных СМИ) – 68 469 машин (-24%). Для сравнения, марка Lynk & Co, совместный проект Geely и Volvo, благодаря появлению новых моделей за одиннадцать месяцев ковидного 2020-го продала 150 603 автомобиля (+28%). Вот и Wey принялся расширять свою линейку: в этом месяце на домашний рынок вышел рамный внедорожник Tank 300, позже представят еще два вездехода, кроме того, на 2021-й запланирован дебют как минимум двух новых кроссоверов. Безымянные внедорожники засвечены только на общем тизере, а вот паркетники уже попались в объективы камер, их снимки опубликовало издание Autohome.

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Один из кроссоверов на некоторых фото словно позирует, и это наталкивает на мысль о том, что «слив» был намеренным. Машина полностью обклеена маскировочной пленкой, так что оценить дизайн пока невозможно. В глаза бросаются купеобразный силуэт, наружные зеркала на отдельных ножках (характерный элемент для всех SUV бренда Wey) и вроде бы узкая оптика. Большинство китайских профильных медиа полагает, что это совершенно новая модель, а не следующее поколение. Также считается, будто в гамме премиальной марки этот кросс займет позицию флагмана.



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Новинке прочат новую гибридную систему Lemon Hybrid DHT (Lemon – это еще и название свежей платформы), недавно анонсированную материнской компанией Great Wall. Эта система предназначена для последовательных, параллельных и подключаемых гибридов, установка основана на бензиновых «атмосфернике» 1.5 или «турбочетверке» аналогичного объема. Кстати, подзаряжаемая гибридная версия есть и у нынешнего Wey VV7, в состав установки полноприводного кросса входят турбомотор 2.0 мощностью 227 л.с. и 116-сильный электродвигатель (установлен на задней оси).



Теперь про второй пойманный папарацци паркетник: китайцы пишут, что это как раз Wey VV7, но пока непонятно, как будут позиционировать такой SUV – в качестве рестайлинговой версии или же как модель новой генерации. От нынешнего кроссовера застуканная машина отличается огромной радиаторной решеткой с вертикальными «штрихами», фарами и бампером, в котором к тому же появились «жабры». Не исключено, что и VV7 обзаведется новой гибридной установкой. Актуальный «традиционный» кросс доступен с той же бензиновой «турбочетверкой» 2.0, выдающей 227 л.с.

Cчитается, что на переднем плане запечатлен новый Wey VV7, о замаскированной машине за ним информации пока нет. На втором фото – нынешний VV7 1 / 2 Cчитается, что на переднем плане запечатлен новый Wey VV7, о замаскированной машине за ним информации пока нет. На втором фото – нынешний VV7 2 / 2

За пределами Поднебесной автомобили премиального суббренда Great Wall пока не продают, но компания собирается вывести Wey на другие рынки. Так, в Европе китайский «премиум» должен появиться в 2021-м, если, конечно, планы не скорректировали из-за COVID-19. Марку ранее анонсировали и для России, но без указания точных сроков.

