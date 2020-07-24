Рамный Tank призван вернуть покупателей премиум-бренду Great Wall. Будут и другие внедорожники

В Китае показали новинку марки Wey. Насчет техники полной уверенности пока нет: некоторые местные СМИ пишут о моторе от Haval H9, другие прочат вездеходу новый двигатель серии 4N20.

Бренд Wey был создан компанией Great Wall в 2016 году, он позиционируется в качестве «премиума» и расположен над Haval. На данный момент в линейку премиум-марки входят кроссоверы VV5, VV6 и VV7 (плюс купеобразная версия «семерки»; раньше еще был гибрид P8, но его из гаммы убрали). Минувший год Wey закончил в Китае в «минусе»: продано 100 043 автомобиля, что на 28% меньше по сравнению с 2018-м. Понятное дело, что из-за коронавируса COVID-19 в этом году продажи тоже падают, но у «премиума» Great Wall это происходит очень уж стремительно: результат января-июня 2020-го – 26 639 единиц (-43%). Для сравнения, марка Lynk & Co (совместный проект Geely и Volvo, считается одним из главных конкурентов Wey), в 2019-м реализовала в КНР 128 066 машин (+6,3%), а по итогам первого полугодия 2020-го ее продажи просели всего на 2% до 54 763 штук. Привлечь покупателей в Wey решили за счет «настоящих» внедорожников, а первый из них представили на открывшемся сегодня, 24 июля, автосалоне в Чэнду.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Модель назвали Tank 300, ее облик выполнен в нарочито брутальном стиле, как у Jeep Wrangler и возрожденного Ford Bronco. Новинка получила светодиодную оптику, широкие колесные арки и распашную багажную дверь с размещенной на ней запаской. Габариты пока неизвестны (местные медиа называют длину 4,5 – 4,7 метра).



На выставку привезли предсерийный образец, с наглухо тонированными стеклами и запертыми дверями. Но при этом Wey распространил изображение интерьера. Внутри – спрятанные под одним стеклом виртуальная «приборка» и экран мультимедийной системы, круглые дефлекторы обдува и нефиксируемый джойстик.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В основе модели лежит платформа, которую премиум-бренд считает новой, ей даже дали собственное имя – Wey Tank. Впрочем, «поднебесные» профильные медиа пишут, что ближайшим родственником вездехода Wey является рамный Haval H9. У Tank 300 передняя независимая подвеска и неразрезной задний мост, плюс три блокировки дифференциалов (передний, задний, межосевой).



О двигателе Танка в Wey пока умолчали. Среди китайских СМИ единого мнения нет. Некоторые полагают, что мотор перешел с местного Haval H9: речь идет о бензиновой «турбочетверке» GW4C20B 2.0 мощностью 224 л.с. (385 Нм), которая сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» от ZF. Другие прочат Wey Tank новый турбомотор 2.0 серии 4N20, его топовая версия выдает 245 л.с. и те же 385 Нм. Если внедорожнику достался последний двигатель, то Танк вполне мог получить и новую девятиступенчатую роботизированную коробку с двумя «мокрыми» сцеплениями (разработка Great Wall).

Серийную модель должны представить до конца текущего года. Позже в гамме Wey появятся еще как минимум два внедорожника, оба будут крупнее Tank 300. Ну а пока титул флагмана среди моделей марки носит паркетник VV7, он обойдется минимум в 169 800 юаней (около 1 722 000 рублей по актуальному курсу).



За пределами Поднебесной автомобили Wey пока не продают, однако Great Wall планирует вывести бренд на другие рынки. Так, в Европе китайский «премиум» должен появиться в 2021-м. Марку ранее анонсировали и для России, но без указания точных сроков.

Тизер двух других внедорожников Wey и фирменные картинки Tank 300 1 / 6 Тизер двух других внедорожников Wey и фирменные картинки Tank 300 2 / 6 Тизер двух других внедорожников Wey и фирменные картинки Tank 300 3 / 6 Тизер двух других внедорожников Wey и фирменные картинки Tank 300 4 / 6 Тизер двух других внедорожников Wey и фирменные картинки Tank 300 5 / 6 Тизер двух других внедорожников Wey и фирменные картинки Tank 300 6 / 6

Между тем в Чэнду также привезли новинки Haval – кроссоверы DaGou (с китайского переводится как «Большая собака») и H6 третьего поколения. О российских перспективах этих моделей информации пока нет.

