Audacious IV: реинкарнация легендарного купе Audi quattro с лёгким кузовом и мотором V8

Британская компания Audacious Automotive завершила разработку своего неоклассического спорткара Audacious IV, вдохновлённого полноприводным купе Audi quattro из 1980-х. Audacious IV оснащён доработанным 4,2-литровым бензиновым двигателем V8 от Audi RS4 поколения B7 — в наиболее экстремальном варианте он способен крутиться до 10 000 об/мин.

Компанию Audacious Automotive основал Мак Заглевски — автомобильный энтузиаст и специалист в области реставрации, имеющий большой опыт работы с металлом и композитными материалами. Спорткар Audacious IV родился из желания Заглевски создать современную интерпретацию купе Audi quattro, но с сохранением его аналогового духа. В облике Audacious IV безошибочно угадывается Audi quattro, притом что в дизайне много авторских черт и все наружные панели кузова абсолютно новые.

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Кузов Audacious IV может быть выполнен из стали и алюминия либо из углепластика. В первом случае для изготовления Audacious IV нужен донорский кузов от Audi RS4 поколения B7, что выпускался в период с 2005 по 2009 год. Во втором случае донорский кузов не нужен. Техническая начинка в любом случае заимствуется у Audi RS4 поколения B7, а именно двигатель V8, 6-ступенчатая МКП, подвеска, рулевое управление, электрика и электроника. Audacious IV с металлическим кузовом будет весить 1400-1450 кг в зависимости от исполнения, с углепластиковым кузовом — 1200 кг.

Интерьер у Audacious IV полностью новый, но в нём используются некоторые компоненты Audi RS4 поколения B7 — например, передние кресла и руль. Обшитая кожей передняя панель сделана нарочито старомодной. На центральной консоли нет мультимедийного экрана и вообще никаких сенсорных элементов управления — только физические кнопки, рукоятки и рычажки.

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Audi RS4 поколения B7 был выбран в качестве технического исходника, потому что он лучше передаёт аналоговый дух оригинального Audi quattro. У Audi quattro никогда не было двигателя V8, а были различные варианты 5-цилиндрового бензинового двигателя. Современная «турбопятёрка» EA855 evo, что ставится на Audi RS3, вероятно, точнее бы передавала исторический контекст Audi quattro, но в Audi RS3 она установлена поперечно и не предлагается в сочетании с МКП, а в системе полного привода Audi RS3 вместо межосевого дифференциала используются две индивидуальные муфты. Как сообщил британский журнал Autocar, кузов современного Audi RS3 Мак Заглевски счёл недостаточно жёстким для того, чтобы использовать его в качестве донора, да и подвеска у Audi RS3, по мнению создателя Audacious IV, «далеко не так хороша». Короче говоря, по сумме качеств Audi RS4 поколения B7 гораздо лучше подходит для переделки в Audacious IV, чем современный Audi RS3.

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Атмосферный 4,2-литровый V8 на Audi RS4 поколения B7 в стоке выдаёт 420 л.с. Audacious Automotive дорабатывает этот двигатель и значительно повышает отдачу путём установки приводного нагнетателя. В итоге в зависимости от степени форсировки двигатель выдаёт 608 либо 760 л.с. Ещё обещаны особые атмосферный и компрессорный варианты исполнения этого двигателя, в которых максимальная частота вращения коленвала может достигать 10 000 об/мин. Мощность этих высокооборотных вариантов не указана. На сайте Audacious Automotive также приведены динамические характеристики Audacious IV, но непонятно, в какой именно версии: разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 3,4 с, максимальная скорость — 322 км/ч.

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Audacious Automotive планирует изготовить на своей фабрике близ Эдинбурга только 50 экземпляров Audacious IV. Цена — от 350 000 стерлингов без учёта стоимости донорского автомобиля, опций, налогов, регистрации и транспортировки. Поставка заказанных машин клиентам начнётся в конце 2027 года.