Новинки ×
  • Audacious IV: реинкарнация легендарного купе Audi quattro с лёгким кузовом и мотором V8

Audacious IV: реинкарнация легендарного купе Audi quattro с лёгким кузовом и мотором V8

30.10.2026 1031 0 0
Audacious IV: реинкарнация легендарного купе Audi quattro с лёгким кузовом и мотором V8

Британская компания Audacious Automotive завершила разработку своего неоклассического спорткара Audacious IV, вдохновлённого полноприводным купе Audi quattro из 1980-х. Audacious IV оснащён доработанным 4,2-литровым бензиновым двигателем V8 от Audi RS4 поколения B7 — в наиболее экстремальном варианте он способен крутиться до 10 000 об/мин.

Компанию Audacious Automotive основал Мак Заглевски — автомобильный энтузиаст и специалист в области реставрации, имеющий большой опыт работы с металлом и композитными материалами. Спорткар Audacious IV родился из желания Заглевски создать современную интерпретацию купе Audi quattro, но с сохранением его аналогового духа. В облике Audacious IV безошибочно угадывается Audi quattro, притом что в дизайне много авторских черт и все наружные панели кузова абсолютно новые.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Кузов Audacious IV может быть выполнен из стали и алюминия либо из углепластика. В первом случае для изготовления Audacious IV нужен донорский кузов от Audi RS4 поколения B7, что выпускался в период с 2005 по 2009 год. Во втором случае донорский кузов не нужен. Техническая начинка в любом случае заимствуется у Audi RS4 поколения B7, а именно двигатель V8, 6-ступенчатая МКП, подвеска, рулевое управление, электрика и электроника. Audacious IV с металлическим кузовом будет весить 1400-1450 кг в зависимости от исполнения, с углепластиковым кузовом — 1200 кг.

Интерьер у Audacious IV полностью новый, но в нём используются некоторые компоненты Audi RS4 поколения B7 — например, передние кресла и руль. Обшитая кожей передняя панель сделана нарочито старомодной. На центральной консоли нет мультимедийного экрана и вообще никаких сенсорных элементов управления — только физические кнопки, рукоятки и рычажки.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Audi RS4 поколения B7 был выбран в качестве технического исходника, потому что он лучше передаёт аналоговый дух оригинального Audi quattro. У Audi quattro никогда не было двигателя V8, а были различные варианты 5-цилиндрового бензинового двигателя. Современная «турбопятёрка» EA855 evo, что ставится на Audi RS3, вероятно, точнее бы передавала исторический контекст Audi quattro, но в Audi RS3 она установлена поперечно и не предлагается в сочетании с МКП, а в системе полного привода Audi RS3 вместо межосевого дифференциала используются две индивидуальные муфты. Как сообщил британский журнал Autocar, кузов современного Audi RS3 Мак Заглевски счёл недостаточно жёстким для того, чтобы использовать его в качестве донора, да и подвеска у Audi RS3, по мнению создателя Audacious IV, «далеко не так хороша». Короче говоря, по сумме качеств Audi RS4 поколения B7 гораздо лучше подходит для переделки в Audacious IV, чем современный Audi RS3.

1 / 2
2 / 2

Атмосферный 4,2-литровый V8 на Audi RS4 поколения B7 в стоке выдаёт 420 л.с. Audacious Automotive дорабатывает этот двигатель и значительно повышает отдачу путём установки приводного нагнетателя. В итоге в зависимости от степени форсировки двигатель выдаёт 608 либо 760 л.с. Ещё обещаны особые атмосферный и компрессорный варианты исполнения этого двигателя, в которых максимальная частота вращения коленвала может достигать 10 000 об/мин. Мощность этих высокооборотных вариантов не указана. На сайте Audacious Automotive также приведены динамические характеристики Audacious IV, но непонятно, в какой именно версии: разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает 3,4 с, максимальная скорость — 322 км/ч.

1 / 2
2 / 2

Audacious Automotive планирует изготовить на своей фабрике близ Эдинбурга только 50 экземпляров Audacious IV. Цена — от 350 000 стерлингов без учёта стоимости донорского автомобиля, опций, налогов, регистрации и транспортировки. Поставка заказанных машин клиентам начнётся в конце 2027 года.

купе спортивные авто классика новинки Audi Audacious
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Два масла 5W-30 и двойная разница в цене: чем обусловлена стоимость и что нужно сравнить Подобрать моторное масло сегодня непросто. Отдельные импортные продукты стали дефицитными, цены выросли, и автовладельцам приходится искать замену привычным маркам, хотя ассортимент остаётся... 13832 0 2 28.10.2026
Статьи / Двигатели Всем настоящим петролхедам посвящается: история HEMI без прикрас и выдумок Даже если ваши познания в автомобильной сфере простираются не дальше настроек приложения такси в смартфоне, название HEMI вам все равно так или иначе знакомо. Просто потому, что про HEMI слы... 1793 3 4 28.10.2026
Статьи / Колёсная база Зачем менять дворники осенью: как выбирать щётки стеклоочистителя Осенью стеклоочистители становятся одной из тех деталей, о которых вспоминают только в первый ливень. И тогда выясняется, что щётки оставляют полосы, пропускают воду или размазывают грязь по... 1333 2 0 26.10.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 53800 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 17370 12 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 12370 6 3 25.08.2026
Обсуждаемое
6 Городской леопард на коротком поводке: тест-драйв Tenet Plus L4
5 Рестайлинговый Geely Cityray выходит на рынок: дизайн снова упростили,...
4 Вспомнить всё: кто ответит за цифровое досье вашего автомобиля
Новые комментарии
Change privacy settings