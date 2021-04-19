Новинки ×
  • У Great Wall появился бренд для внедорожников: на подходе Tank 700 и флагман в стиле Maybach

У Great Wall появился бренд для внедорожников: на подходе Tank 700 и флагман в стиле Maybach

19.04.2021 333 0 0

Позже новоявленная марка представит еще две модели, а всего их заявлено пять, причем как минимум один из вездеходов может добраться и до России. Правда, с какой эмблемой – пока непонятно.

 

В прошлом году в линейке принадлежащего компании Great Wall премиального бренда Wey появился рамный внедорожник Tank 300. В Китае «трехсотый» стартовал в самом начале 2021-го, а по итогам первого квартала на него пришлось более половины от объема продаж марки: вездеход разошелся тиражом в 14 323 экземпляра (всего в январе-марте реализовано 25 999 Веев). Теперь же внедорожник «изъяли» из гаммы Wey, он уже пропал с официального сайта. Однако дело вовсе не в том, что в Great Wall разочаровались в модели, напротив, она признана успешной, причем настолько, что Tank превратили в отдельный бренд, под которым будут выпускать «настоящие» вездеходы, тогда как за Wey останутся дорогие кроссоверы.

Tank 300, бывший Wey
1 / 4
Tank 300, бывший Wey
2 / 4
Tank 300, бывший Wey
3 / 4
Tank 300, бывший Wey
4 / 4

Официальную презентацию марки Tank провели в рамках открывшегося сегодня, 19 апреля, Шанхайского автосалона, там же дебютировал «трехсотый» с иным логотипом (теперь это «просто» Tank 300, без Wey). Но гораздо интереснее то, что на выставке также показали два совершенно новых внедорожника – Tank 700 и Tank 800. Кстати, во время прошлогодней премьеры Tank 300 марка Wey засветила тизеры двух вездеходов – то есть не исключено, что представленные в Шанхае машины изначально задумывались, как Веи.

Оба внедорожника выглядят готовыми к производству, внешней мишуры, присущей концептам, у них нет, хотя на деле, это, скорее, предсерийные образцы. По предварительным данным, как и у «трехсотого», у новинок рамное шасси.

Tank 700
1 / 4
Tank 700
2 / 4
Tank 700
3 / 4
Tank 700
4 / 4

У Tank 700 такой же нарочито грубый дизайн экстерьера, как и у Tank 300: «семисотому» достались массивные бамперы, широкие колесные арки и неокрашенный пластиковый обвес, плюс запаска на багажной двери и рубленные линии. Еще эта модель получила светодиодную оптику и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Габариты пока не названы, но Tank 700 вроде бы крупнее «трехсотого». Длина последнего составляет 4760 мм, колесная база – 2750 мм, дорожный просвет – 224 мм.

Tank 700. Живое фото — от autohome.com.cn
1 / 2
Tank 700. Живое фото — от autohome.com.cn
2 / 2

Tank 800, длина которого, по данным местных СМИ составляет где-то 5,2 метра, объявлен флагманом «класса люкс», у него уже более солидный облик: благодаря внушительной радиаторной решетке с вертикальными клиньями и двухцветной окраске этот внедорожник напоминает Mercedes-Maybach GLS. Также «восьмисотый» получил квадратные фары, а задние фонари сделали в виде буквы Т – разумеется, оптика тоже на светодиодах. Любопытно, что у флагманского Танка почему-то нет модной ныне панорамной крыши.

Tank 800
1 / 5
Tank 800
2 / 5
Tank 800
3 / 5
Tank 800
4 / 5
Tank 800
5 / 5

Обе же модели с салоном на четверых. У T700 между кресел во втором ряду установлена консоль, в нее встроен небольшой дисплей, на который, видимо, вывели управление электрорегулировками сидений и «климатом». А вот салон флагмана разделен тоннелем, в задней части из него торчит экран побольше, есть подстаканники (у представленной машины в них стоят два серебряных бокала), задние кресла – с выдвижными подставками для ног, потолок – с эффектом «звездного неба», как у Rolls-Royce (светодиоды-точки). Перед водителем T700 – три «колодца», в них вроде бы экраны. У T800 – полноценная виртуальная «приборка» без козырька.

Tank 800. Живое фото — от autohome.com.cn
1 / 2
Tank 800. Живое фото — от autohome.com.cn
2 / 2

О начинке пока сказано лишь то, что для моделей Tank предусмотрены турбомоторы 2.0 и 3.0 (о последнем местные профильные медиа пишут, что это V6), а также девятиступенчатый «автомат» (и двигатели, и коробка – собственной разработки Great Wall). Еще будут «обычная» и подзаряжаемая гибридная версии. К слову, Tank 300 доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 227 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом».

Tank 800

Ожидается, что на домашний рынок Tank 700 и Tank 800 выйдут в следующем году. Позже подтянутся еще два внедорожника – T500 и T600. При этом заявлено, что Tank станет глобальным брендом: к 2025 году Great Wall планирует довести объем продаж новой марки до 500 000 единиц.

Между тем недавно стало известно о том, что Tank 300 (еще под брендом Wey) показали российским дилерам Haval (Хавейл тоже принадлежит Great Wall), то есть возможность появления этого вездехода на нашем рынке рассматривается. Но пока не ясно, под какой маркой его будут продавать, если положительное решение все же примут (вряд ли для Танка в РФ планируют отдельную дилерскую сеть).

внедорожник Китай авторынок новинки Tank Great Wall Wey

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Нештатный ксенон, цветные лампы и мигающие стопы: что запрещено правилами и каков штраф Расхожая фраза о том, что строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения, в полной мере находит свое отражение в автомобильной сфере. Народное «творчество» здесь... 733 0 2 19.04.2021
Статьи / Финвопрос Реальная инфляция в России – 12%, а автокредиты предлагают под 4-7%. Как такое возможно? Цены на новые автомобили в России с 2015 года медленно, но уверенно растут. Реальные доходы за темпами роста поспевают не у всех: инфляция у каждого покупателя своя, но официальный показате... 1764 0 1 19.04.2021
Статьи / История Формула-1, швейцарский Range Rover и переделанный Mercedes: история забытой марки Monteverdi Казалось бы, словосочетание «швейцарский автомобиль» звучит примерно так же странно и даже нелепо, как «индийские часы», «алжирский сыр», «румынский шоколад» или «сомалийский банк». Однако в... 2050 1 1 17.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 150222 35 27 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 125839 32 24 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 82399 30 23 18.12.2020
Обсуждаемое
88 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings