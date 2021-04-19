У Great Wall появился бренд для внедорожников: на подходе Tank 700 и флагман в стиле Maybach

Позже новоявленная марка представит еще две модели, а всего их заявлено пять, причем как минимум один из вездеходов может добраться и до России. Правда, с какой эмблемой – пока непонятно.

В прошлом году в линейке принадлежащего компании Great Wall премиального бренда Wey появился рамный внедорожник Tank 300. В Китае «трехсотый» стартовал в самом начале 2021-го, а по итогам первого квартала на него пришлось более половины от объема продаж марки: вездеход разошелся тиражом в 14 323 экземпляра (всего в январе-марте реализовано 25 999 Веев). Теперь же внедорожник «изъяли» из гаммы Wey, он уже пропал с официального сайта. Однако дело вовсе не в том, что в Great Wall разочаровались в модели, напротив, она признана успешной, причем настолько, что Tank превратили в отдельный бренд, под которым будут выпускать «настоящие» вездеходы, тогда как за Wey останутся дорогие кроссоверы.

Tank 300, бывший Wey 1 / 4 Tank 300, бывший Wey 2 / 4 Tank 300, бывший Wey 3 / 4 Tank 300, бывший Wey 4 / 4

Официальную презентацию марки Tank провели в рамках открывшегося сегодня, 19 апреля, Шанхайского автосалона, там же дебютировал «трехсотый» с иным логотипом (теперь это «просто» Tank 300, без Wey). Но гораздо интереснее то, что на выставке также показали два совершенно новых внедорожника – Tank 700 и Tank 800. Кстати, во время прошлогодней премьеры Tank 300 марка Wey засветила тизеры двух вездеходов – то есть не исключено, что представленные в Шанхае машины изначально задумывались, как Веи.



Оба внедорожника выглядят готовыми к производству, внешней мишуры, присущей концептам, у них нет, хотя на деле, это, скорее, предсерийные образцы. По предварительным данным, как и у «трехсотого», у новинок рамное шасси.

Tank 700 1 / 4 Tank 700 2 / 4 Tank 700 3 / 4 Tank 700 4 / 4

У Tank 700 такой же нарочито грубый дизайн экстерьера, как и у Tank 300: «семисотому» достались массивные бамперы, широкие колесные арки и неокрашенный пластиковый обвес, плюс запаска на багажной двери и рубленные линии. Еще эта модель получила светодиодную оптику и сдвоенные патрубки выхлопной системы. Габариты пока не названы, но Tank 700 вроде бы крупнее «трехсотого». Длина последнего составляет 4760 мм, колесная база – 2750 мм, дорожный просвет – 224 мм.



Tank 700. Живое фото — от autohome.com.cn 1 / 2 Tank 700. Живое фото — от autohome.com.cn 2 / 2

Tank 800, длина которого, по данным местных СМИ составляет где-то 5,2 метра, объявлен флагманом «класса люкс», у него уже более солидный облик: благодаря внушительной радиаторной решетке с вертикальными клиньями и двухцветной окраске этот внедорожник напоминает Mercedes-Maybach GLS. Также «восьмисотый» получил квадратные фары, а задние фонари сделали в виде буквы Т – разумеется, оптика тоже на светодиодах. Любопытно, что у флагманского Танка почему-то нет модной ныне панорамной крыши.



Tank 800 1 / 5 Tank 800 2 / 5 Tank 800 3 / 5 Tank 800 4 / 5 Tank 800 5 / 5

Обе же модели с салоном на четверых. У T700 между кресел во втором ряду установлена консоль, в нее встроен небольшой дисплей, на который, видимо, вывели управление электрорегулировками сидений и «климатом». А вот салон флагмана разделен тоннелем, в задней части из него торчит экран побольше, есть подстаканники (у представленной машины в них стоят два серебряных бокала), задние кресла – с выдвижными подставками для ног, потолок – с эффектом «звездного неба», как у Rolls-Royce (светодиоды-точки). Перед водителем T700 – три «колодца», в них вроде бы экраны. У T800 – полноценная виртуальная «приборка» без козырька.



Tank 800. Живое фото — от autohome.com.cn 1 / 2 Tank 800. Живое фото — от autohome.com.cn 2 / 2

О начинке пока сказано лишь то, что для моделей Tank предусмотрены турбомоторы 2.0 и 3.0 (о последнем местные профильные медиа пишут, что это V6), а также девятиступенчатый «автомат» (и двигатели, и коробка – собственной разработки Great Wall). Еще будут «обычная» и подзаряжаемая гибридная версии. К слову, Tank 300 доступен с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 227 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом».



Tank 800

Ожидается, что на домашний рынок Tank 700 и Tank 800 выйдут в следующем году. Позже подтянутся еще два внедорожника – T500 и T600. При этом заявлено, что Tank станет глобальным брендом: к 2025 году Great Wall планирует довести объем продаж новой марки до 500 000 единиц.



Между тем недавно стало известно о том, что Tank 300 (еще под брендом Wey) показали российским дилерам Haval (Хавейл тоже принадлежит Great Wall), то есть возможность появления этого вездехода на нашем рынке рассматривается. Но пока не ясно, под какой маркой его будут продавать, если положительное решение все же примут (вряд ли для Танка в РФ планируют отдельную дилерскую сеть).

