Songsan SS Dolphin: китайская карикатура на Corvette C1 по неадекватной цене

Одна из самых необычных новинок Пекинского автосалона этого года — гибридный спорткар SS Dolphin от молодой китайской компании Songsan Motors. Китайский автомобиль беззастенчиво копирует классический Chevrolet Corvette C1 и будет продаваться на американском рынке.

Америка не шибко трепетно относится к собственному автомобильному наследию, поэтому здесь охотно пускают классику под нож и тюнингуют либо делают современные машины с внешностью олдтаймеров — такая продукция тоже находит своего потребителя. Но изделие от Songsan Motors американская публика, судя по комментариям к новостям о SS Dolphin, встретила прохладно: уж больно сильно искажены пропорции кузова оригинала, то бишь Corvette C1 1958 модельного года (тогда у спорткара появилось четырёхфарное оформление передка), а качество дизайна интерьера напоминает доморощенные свадебные лимузины.

За Songsan Motors стоит китайский предприниматель и фанат американской культуры Сяо Лэй, который два десятка лет занимался постройкой кастомных мотоциклов в лучших американских традициях, а в прошлом году решил переключиться на автомобили — тоже, разумеется, в лучших американских традициях, как их понимает Сяо Лэй. Источником вдохновения для него послужил Corvette C1, снимки которого со звёздами Голливуда за рулём в изобилии представлены на официальном сайте Songsan Motors. Там же есть ссылка на пресс-релиз, из которого можно понять, что SS Dolphin будет продаваться как в Китае, так и США. В Китае цена будет начинаться от 590 тысяч юаней (86 тысяч долларов), а США — почти в два раза дороже: от 159 900 долларов. Чем обусловлена такая разница, непонятно (возможно, опечаткой в пресс-релизе).



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Где будет производиться SS Dolphin, тоже непонятно, но в пресс-релизе назван американский партнёр — некая American Made Corporation. Беглый поиск по этому имени выводит на некоего производителя пластиковых вкладышей для самосвалов из Пенсильвании, который если и работает с китайской фирмой, то пока этого не афиширует.



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О продукте сведения пока тоже очень скудные. Известно, что SS Dolphin снабжён plug-in гибридной силовой установкой производства BYD, построенной вокруг 1,5-литрового бензинового турбомотора. Мотор этот, судя по нездоровому переднему свесу SS Dolphin, установлен спереди поперечно (ведущие колёса соответственно передние) — продольная компоновка в КНР вообще редкость несусветная. Коробка передач — 6-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями). Максимальная совокупная отдача — 230 кВт (313 л.с.) и 500 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,9 с. Батарея ёмкостью 16 кВт∙ч позволяет проехать около 50 км на электротяге. Передняя подвеска — типа МакФерсон, задняя — независимая многорычажная.



Двухместный салон имеет переднюю панель и дверные карты в ретростиле, но кресла, руль, центральный тоннель и приборы — современные. Есть ли у SS Dolphin складной мягкий верх, неизвестно, но накладной жёсткий колпак на случай дождя имеется (такой предлагался в виде опции и для Corvette C1). Габаритная длина SS Dolphin — 4800 мм, на 300 мм больше, чем у оригинального Corvette C1.



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По цене компактного хэтчбека китайский ретрокар, возможно, имел бы успех у непритязательных любителей американского шика, но даже китайская цена — это перебор, который может быть оправдан только тщательной ручной работой со стилем в духе Singer или David Brown Automotive, но в случае с SS Dolphin ничего подобного не наблюдается даже близко.

