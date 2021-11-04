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  • Совместный бренд Geely и Volvo нацелился на Россию: к нам привезут модели Lynk & Co

Совместный бренд Geely и Volvo нацелился на Россию: к нам привезут модели Lynk & Co

04.11.2021 125 0 0

Сроки пока только примерные, какие именно модели появятся на российском рынке – тоже еще не объявлено. Впрочем, скорее всего, это будут исключительно кроссоверы.

 

Марка Lynk & Co была основана в 2016-м, это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). За пределы Поднебесной бренд начали выводить лишь в этом году. Начать решили с Европы, правда, там на первых порах будет представлена лишь одна модель – паркетник 01 (если точнее, то его гибридная версия), да и тот предложат в основном по подписке (но возможность традиционной покупки тоже предусмотрена). А теперь стало известно о дальнейших экспортных планах Lynk & Co, о них говорится в новой стратегии китайского холдинга, названной Smart Geely 2025.

Lynk & Co 01

Во-первых, вскоре расширят количество «старосветских» стран, где будет доступен кроссовер Lynk & Co 01: к Бельгии, Германии, Швеции и Нидерландам присоединятся Испания, Франция и «другие» (полный список еще не раскрыт). А во-вторых, к 2025 году совместную марку Geely и Volvo намерены вывести на рынки России, Малайзии, Австралии и Новой Зеландии. К слову, о возможности появления Линка в нашей стране представители материнской Джили прежде высказывались неоднократно в различных интервью, в том числе, и Колёсам. Но в официальном пресс-релизе глобального офиса компании Россия упомянута впервые.

Точный срок российского дебюта Lynk & Co не назван, о моделях, которые планируют поставлять на наш рынок, тоже пока ни слова. Впрочем, наверняка это будут исключительно SUV.

Lynk & Co 09
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Lynk & Co 09
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Lynk & Co 09
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Напомним, сегодня в гамму Lynk & Co, помимо паркетника 01, входят седан 03, кросс-хэтч 02, кроссоверы 05 (у «пятерки» купеобразный кузов), 06 и 09. «Девятка» является флагманом марки, эта модель построена на вольвовской платформе SPA (Scalable Product Architecture), на которой также базируются актуальные «шведы» шестидесятой и девяностой серий, включая кроссовер XC90. Паркетник Lynk & Co 06 создан на платформе BMA (B-segment Modular Architecture) от Geely, а в основе остальных Линков лежит «тележка» CMA (Compact Modular Architecture), разработанная Джили и Вольво. У флагманского кроссовера 09 на данный момент нет «традиционных» версий – он представлен в виде «мягкого» гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором и полноценного подзаряжаемого гибрида PHEV. У других Линков есть как гибридные варианты, так и исполнения только с ДВС.

Еще объявлено, что к 2025 году Lynk & Co планирует выпустить минимум пять новых моделей, но опять же пока без подробностей.

Lynk & Co 02, 03, 05 и 06
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Lynk & Co 02, 03, 05 и 06
2 / 4
Lynk & Co 02, 03, 05 и 06
3 / 4
Lynk & Co 02, 03, 05 и 06
4 / 4

Что же касается остальных пунктов стратегии Smart Geely 2025, то она, в частности, предусматривает расширение модельных линеек других принадлежащих холдингу марок (например, электрический бренд Geometry тоже планирует выпустить не менее пяти новинок в течение ближайших четырех лет), внедрение автопилота четвертого уровня (участие водителя потребуется в исключительных случаях) и работы по созданию автопилота максимального пятого уровня. 

Также, согласно новой стратегии, компания намерена развивать только что представленный бренд Leishen Power, заточенный под гибриды: под ним будут разрабатывать и выпускать новую платформу для моделей с гибридными установками, новые трансмиссии и двигатели. Наконец, холдинг Geely Auto еще раз напомнил о планах нарастить к 2025 году объем продаж автомобилей под марками Geely, Lynk & Co, Geometry и Zeekr до 3,65 млн. единиц. Причем в компании рассчитывают на то, что к этому сроку только премиальный суббренд Zeekr, созданный для «электричек», обеспечит годовой объем 650 000 экземпляров, хотя в его гамме пока одна модель.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки бизнес Lynk&Co Geely

 

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