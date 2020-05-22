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  • Вторая модель суббренда Geely: это кросс-хэтч и он мощнее родственного седана

Вторая модель суббренда Geely: это кросс-хэтч и он мощнее родственного седана

22.05.2020 108 0 0

К старту продаж на «поднебесном» рынке готовится новая электрическая «пятидверка» Geometry C. Как и родственный седан, «пятидверку» предложат с двумя батареями на выбор.

 

В прошлом году компания Geely создала отдельный бренд для электрокаров – Geometry (китайское название – Jihe). Первенцем новой марки стал седан Geometry A, на родине он стартовал в том же 2019-м. А теперь китайцы показали вторую модель, получившую имя Geometry C. Переднеприводная «электричка» позиционируется в качестве кроссовера, хотя на самом деле она представляет собой хэтчбек с неокрашенным пластиковым обвесом по периметру кузова.

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Как и «четырехдверка», кросс-хэтч построен на платформе GE2.0. Длина Geometry C равна 4432 мм, ширина – 1833 мм, высота – 1560 мм, колесная база – 2700 мм. То есть по своим габаритам «китаец» близок к Nissan Leaf (4490/1788/1530 мм, расстояние между осями – те же 2700 мм). Ну и для сравнения, размеры седана Geometry A: 4736/1804/1503 мм, колесная база идентична хэтчу. Любопытно, что у «пятидверки» Geometry, по данным местных СМИ, коэффициент аэродинамического сопротивления Cd равен 0,273, тогда как у родственного седана – 0,237.

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Хэтчбек получил светодиодную оптику (по 80 диодов в каждой из фар и 216 диодов на корме, включая светящуюся полоску между фонарями) и выдвижные ручки дверей. Как и у седана, имитирующая решетку радиатора заглушка отсутствует.

Салон пока засвечен только на эскизе. Судя по картинке, интерьер оформили в стиле «четырехдверки»: тут двухспицевое рулевое колесо, дисплей вместо традиционной «приборки» и мультимедийная система с большим тачскрином. А вот сенсорный блок, на который выведено управление «климатом», кросс-хэтчу не достался – у Geometry C физические кнопки. Объем багажника не раскрыт (у седана – 430 литров).

По предварительной информации, «пятидверка» оснащается 204-сильным электромотором, его максимальный крутящий момент равен 310 Нм. У седана Geometry A двигатель скромнее – 163 л.с. и 250 Нм. Для кросс-хэтча заявлены две батареи, но их емкость пока не назвали. Зато известна дальнобойность: Geometry C с базовым аккумулятором проедет 400 км на одной зарядке, с топовым – 550 км. Правда, эти показатели рассчитаны по устаревшему циклу NEDC. Седан тоже доступен с двумя вариантами батареи – емкостью 51,9 кВт*ч или 61,9 кВт*ч. В первом случае запас хода Geometry A равен 410 км, во втором – 500 км (также по циклу NEDC).

Полноценная презентация кросс-хэтча Geometry C пройдет в июне-июле, тогда же, видимо, стартуют продажи. Седан Geometry A на родине с учетов всех субсидий стоит от 150 000 юаней, что эквивалентно примерно 1 498 000 рублей по текущему курсу. Цена без льгот – от 210 000 юаней (2 098 000 рублей).

Электроседан Geometry A
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Электроседан Geometry A
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Электроседан Geometry A
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Между тем Geometry изначально задумывался как глобальный бренд, то есть выход китайских электрокаров на другие рынки – лишь вопрос времени. Кстати, недавно четыре седана Geometry A завезли в соседнюю Беларусь, но пока не для продажи, а для изучения: одну машину тестируют на заводе Белджи (там производят автомобили Geely для РФ), остальные предназначены для демонстрации в минских дилерских центрах.

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