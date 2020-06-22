Новый совместный кроссовер Geely и Volvo оказался родственником Coolray

Бренд Lynk & Co был создан в 2016 году, это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). Первенцем стал кроссовер 01, он стартовал в Поднебесной в 2017-м. В 2018-м к «единичке» присоединились паркетник 02 и седан 03, в 2019-м гамма пополнилась флагманским кросс-купе 05. А скоро китайцам предложат новый кросс – под индексом 06 («четверку», по неофициальным данным, решили не использовать вовсе, так как в КНР цифра считается несчастливой; другая версия гласит, что это обозначение зарезервировано для некоего хэтчбека). Вообще, местный минпром засветил «шестерку» еще в декабре минувшего года, но сама марка показала новинку лишь на прошлой неделе.

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Итак, Lynk & Co 06 – это первая модель бренда, построенная на платформе BMA (B-segment Modular Architecture) от Geely. Напомним, в основе остальных Линков лежит «тележка» CMA (Compact Modular Architecture), разработанная китайцами вместе с Volvo. Ну а на BMA также базируются паркетники Geely Icon и Binyue («бинью», у нас известен как Geely Coolray).



Несмотря на старший индекс, «шестерка» оказалась самой компактной моделью Lynk & Co, по габаритам этот кросс почти совпадает с родственным Icon: длина 06 равна 4340 мм (на 10 мм меньше, чем у Geely Icon), ширина – 1820 мм (+10 мм), высота – 1625 мм (+10 мм), а колесная база у машин и вовсе одинаковая – 2640 мм. Для сравнения, габариты Lynk & Co 02, который ранее носил звание «младшенького»: 4448/1890/1528 мм, расстояние между осями – 2702 мм.

Дизайн экстерьера выполнен в фирменном стиле Lynk & Co, разве что новый кросс единственный из актуальных моделей получил «парящую» крышу, плюс у него оригинальные задние фонари. Внутри – мультимедийная система с тачскрином, который возвышается над передней панелью, а не интегрирован в нее, как у прочих Линков. Вдобавок центральные дефлекторы обдува расположены под планшетом, тогда как у остальных машин марки они находятся сверху. «Усеченное» рулевое колесо – от Geely Icon, блок управления «климатом» сделали по мотивам флагманского «купе» 05. В списке оборудования также значатся виртуальная «приборка», адаптивный круиз-контроль, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора.



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О технике в компании пока умолчали, впрочем, благодаря китайскому сертификационному органу, мы уже знаем, что на родине кросс предложат с бензиновой «турботройкой» 1.5 (177 л.с.), созданной опять же вместе с Volvo. Этим движком оснащаются и соплатформенные Geely Icon и Binyue/Coolray, мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Еще покупателям будет доступен подзаряжаемый гибрид с установкой на основе этого двигателя. Как и у других машин на платформе BMA, у Lynk & Co 06 только передний привод, а вот Линки на «тележке» CMA имеют полноприводные версии.



На домашний рынок новый кроссовер Lynk & Co выйдет в августе. Цены еще не объявлены, но «шестерка», очевидно, будет самым дешевым SUV бренда. Пока же это звание носит «двойка» — от 139 800 юаней (около 1 374 000 рублей по текущему курсу). К слову, Geely Icon стоит от 115 800 юаней (1 138 000 рублей).



За пределами Китая марка Lynk & Co пока не представлена. Geely собирается вывести бренд на европейский рынок под конец 2020-го, если, конечно, этим планам не помешает пандемия коронавируса COVID-19. Нашей стране автомобили совместного бренда Geely и Volvo тоже обещаны, вот только точные сроки неизвестны.