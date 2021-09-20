Флагманский кросс Geely и Volvo готовится выйти на рынок: вдвое дешевле родственного XC90

Самый крупный и дорогой SUV марки Lynk & Co будет доступен только в виде гибрида, причем у модели три такие версии. А еще кросс имеет исключительно полный привод.

Премьера серийного кроссовера Lynk & Co 09, который займет позицию флагмана марки, состоялась в июне, а теперь в Китае стартовало производство модели, вдобавок объявлены предварительные цены: полный прайс-лист опубликуют в октябре, тогда же начнутся продажи. Напомним, бренд Lynk & Co – это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам), он появился в 2016 году. Ну а «девятка» — это первый кросс марки, построенный на вольвовской платформе SPA (Scalable Product Architecture), на которой также базируются актуальные «шведы» шестидесятой и девяностой серий, включая и кроссовер XC90. В основе остальных Линков, за исключением компактного паркетника 06, лежит «тележка» CMA (Compact Modular Architecture), разработанная Джили и Вольво. «Шестерке» досталась платформа BMA (B-segment Modular Architecture) от Geely.

Lynk & Co 09 крупнее родственного Volvo XC90, длина китайского SUV равна 5042 мм, ширина – 1977 мм, высота – 1780 мм. Размеры «шведа»: 4953/1923/1776 мм. Колесная база у машин совпадает – 2984 мм. Внешний облик «девятки» выполнен в фирменном стиле бренда, но у флагманской модели есть свои «фишки». Например, кроссоверу досталась массивная радиаторная решетка со сдвоенными вертикальными «клиньями», которая вместе с адаптивными матричными фарами образует «приплюснутую» букву T (сверху расположены семейные ходовые огни). Кроме того, это первая конвейерная модель Lynk & Co с выдвижными ручками дверей. Кроссоверу положены 20- или 21-дюймовые колеса.



Внутри сразу несколько дисплеев: один из них выполняет роль «приборки», по центру красуется крупный тачскрин мультимедийной системы, ниже – сенсорный блок управления «климат-контролем», при этом на нем имеются шайбы с встроенными небольшими экранчиками (такого блока ни у младших Линков, ни у «шведов» нет). Также для Lynk & Co 09 предусмотрен проекционный дисплей на 12,8 дюйма. Кросс доступен с шести- или семиместным салоном.



В арсенале модели еще значатся: работающий в связке с системой удержания в полосе адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения (в том числе, при движении задним ходом) и мониторинга «слепых» зон, автопарковщик. Наконец, доступна пневматическая подвеска: по информации местных СМИ, дорожный просвет меняется в диапазоне от 160 до 250 мм.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

«Традиционных» версий, то есть только с ДВС, у модели нет – лишь гибриды с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 серии Drive-E. И на первом этапе Lynk & Co 09 предложат в двух таких исполнениях. Базовым назначен «мягкогибридный» кросс (MHEV) с турбомотором мощностью 254 л.с. (350 Нм), 48-вольтовым стартер-генератором и восьмиступенчатым «автоматом». Lynk & Co 09 MHEV имеет полный привод с муфтой BorgWarner на задней оси. Совокупная отдача подзаряжаемого гибрида PHEV (с отдельным электромотором на задней оси) составляет 431 л.с. и 659 Нм, китайцы пишут, что первую «сотню» этот вариант наберет за 5,6 секунды. Позже появится «обычный» гибрид (HEV), без возможности подзарядки от электросети, но его мощность еще не озвучена.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Ну а теперь про прайс-лист. Еще раз напомним, что он предварительный, а это значит, что реальные цены могут оказаться ниже – в Китае любят устраивать клиентам приятные сюрпризы. «Мягкогибридный» 09 пока стоит от 270 000 до 350 000 юаней, что эквивалентно примерно 3 065 000 – 3 974 000 рублей по текущему курсу. Цена Lynk & Co 09 PHEV – от 320 000 до 400 000 юаней (около 3 633 000 – 4 541 000 рублей). Импортный Volvo XC90 в КНР обойдется минимум в 638 900 юаней (7 254 000 рублей).



В этом году марка Lynk & Co перестанет быть китайским эксклюзивом: в частности, бренд выведут на европейский рынок. Однако там первое время будет представлен лишь кросс 01, и пока неизвестно, доберется ли флагманский 09 до Старого Света.