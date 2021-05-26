Превратившийся из SUV в хот-хэтч Lynk & Co 02 готовится к старту продаж: 6,2 секунды до сотни

Модель Lynk & Co 02 дебютировала в 2018-м, она построена на платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной Geely вместе с Volvo (сам бренд Lynk & Co тоже является совместным проектом китайской и шведской компаний). «Двойка» считается паркетником, у нее уже «в базе» имеется черный пластиковый обвес. Но в новом исполнении «пятидверка» сменила имидж: спортверсию назвали 02 Hatchback. Первый показ хот-хэтча прошел в апреле на Шанхайском автосалоне, а теперь новинка появилась на официальном сайте марки, вдобавок объявлена дата старта продаж – китайцы смогут приобрести такой Линк с 1 июня текущего года.

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Обвес никуда не делся, однако теперь он окрашен в цвет кузова. Также Lynk & Co 02 Hatchback достались новые бамперы, четыре патрубка выпускной системы вместо двух у кросс-хэтча и 19-дюймовые колеса (для кросса предусмотрены 17- или 18-дюймовые), а у радиаторной решетки другой рисунок. Ну и только хэтч может быть ярко-оранжевым. Длина новой версии равна 4458 мм, что на 10 мм больше, чем у паркетника, колесная база – прежние 2702 мм. Еще перенастроена подвеска и уменьшен дорожный просвет, хотя последний показатель не назван (некоторые китайские СМИ пишут о 141 мм, тогда как у «кроссовера» — 202 мм).



Lynk & Co 02 Hatchback

Салон отделан алькантарой, есть оранжевые декоративные вставки, а у виртуальной «приборки» изменили графику. Также в списке оборудования значатся: климат-контроль, мультимедийная система с большим тачскрином, подогрев и вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения (с функцией распознавания пешеходов) и удержания в полосе движения.



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Lynk & Co 02 Hatchback оснащен бензиновой «турбочетверкой» Volvo 2.0 серии Drive-E, которая выдает 254 л.с. и 350 Нм, мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Топовый «традиционный» кросс-хэтч (есть еще гибрид с установкой на основе турбомотора 1.5, но его в расчет не берем) предложен со 190-сильной версией турбодвигателя 2.0 (300 Нм) и 6АКП. А вот полный привод хэтчбеку не достался – только передний. В Lynk & Co утверждают, что первую «сотню» 02 Hatchback наберет за 6,2 секунды



Кстати, в линейке Lynk & Co есть еще одна «горячая» модель – 03+, то есть спортверсия седана 03. «Тройка» с «плюсом» доступна с тем же 254-сильным турбомотором, при этом она по умолчанию полноприводная, а заявленное время разгона с 0 до 100 км/ч – 5,9 секунды.

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Цену назовут 1 июня, кросс-хэтч 02 сегодня стоит от 119 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 372 000 рублей по текущему курсу.



За пределы «поднебесного» рынка марка Lynk & Co должна выбраться в этом году – начнут с Европы, однако там «двойка» пока не появится, первенцем в Старом Свете станет полноценный SUV под индексом 01.