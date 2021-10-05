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  • «Заряженное» кросс-купе Geely и Volvo выходит на рынок: 265 л.с. и 6,5 секунды до «сотни»

«Заряженное» кросс-купе Geely и Volvo выходит на рынок: 265 л.с. и 6,5 секунды до «сотни»

05.10.2021 259 0 0

От исходной модели «горячий» паркетник Lynk & Co отличился не только форсированным двигателем, но и, конечно, более агрессивным внешним обликом.

 

Первый показ «заряженного» купеобразного кроссовера Lynk & Co 05+ провели минувшем летом, а несколько дней назад в Поднебесной объявили цены новой модификации и открыли прием заказов. Напомним, бренд Lynk & Co – это совместный проект Geely и Volvo (шведская марка, в свою очередь, принадлежит китайцам). «Купе» в его гамме появилось под конец 2019-го, оно построено на платформе CMA, опять же разработанной китайской и шведской компаниями. Ну а «пятерка» с «плюсом» — это уже третья «горячая» модель в линейке: аналогичные исполнения еще имеются у седана 03 и ставшей хэтчем «двойки» (исходную машину с индексом 02 позиционируют как кроссовер).

Lynk & Co 05+

Как и стандартное «купе», паркетник Lynk & Co 05+ оснащен бензиновой «турбочетверкой» Volvo 2.0 серии Drive-E, но отдачу мотора увеличили – 265 л.с. и 380 Нм против 254 л.с. и 350 Нм. «Заряженный» кросс имеет восьмиступенчатый «автомат» Aisin и полный привод с многодисковой муфтой BorgWagner на задней оси (у «простых» версий 05 без «плюса» – передний привод). Кроме того, у нового исполнения иные пружины и амортизаторы, на передней оси установлены тормоза Akebono с четырехпоршневыми механизмами.

Заявлено, что с места до «сотни» 05+ разгоняется за 6,5 секунды – на 0,2 секунды быстрее, чем топовый кроссовер без приставки. Максимальная скорость едина для обеих модификаций – 230 км/ч.

Lynk & Co 05+
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Lynk & Co 05+
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Lynk & Co 05+
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Lynk & Co 05+
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Особенности экстерьера Плюса – четыре прямоугольных патрубка выпускной системы вместо двух круглых, у радиаторной решетки свой рисунок, вдобавок уже «в базе» идут шины Michelin Pilot Sport 4S (255/40 ZR20). За доплату предусмотрен углепластиковый обвес: передний сплиттер, антикрыло на багажной двери, боковые юбки и диффузор в заднем бампере. А еще только 05+ может быть окрашен в ярко-зеленый цвет. Внутри – кресла с развитой боковой поддержкой, обилие алькантары и зеленые же декоративные вставки.

Lynk & Co 05+. Фото: autohome.com.cn

За Lynk & Co 05+ просят 235 800 – 261 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 667 000 – 2 961 000 рублей по актуальному курсу. Исходный купеобразный паркетник нового модельного года сегодня стоит от 175 800 юаней (1 989 000 рублей).

За пределы «поднебесного» рынка марка Lynk & Co должна выбраться в этом году: начнут с Европы, там первенцем станет кроссовер под индексом 01.

кроссовер Китай авторынок новинки Lynk&Co Lynk&Co 05

 

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