Заимствованный у другого суббренда Geely первенец Zeekr: пневмоподвеска и 3,8 с до «сотни»

Месяц назад холдинг Geely сообщил о появлении в своем портфеле нового бренда Zeekr, под которым будут выпускать премиальные «электрички». Название расшифровывается так: «ze» – это Zero Emission, следующая буква «e» обозначает Electric-Evolution-Era, а «kr» — газ криптон, не имеющий цвета, вкуса и запах. В марте же были разосланы фото первенца Zeekr, с его именем не заморачивались – модели присвоили индекс 001. Теперь же состоялась полноценная презентация электрокара, вдобавок в Китае начали принимать предварительные заказы.

Согласно официальной версии Geely, перед нами – «первый в мире массовый шутинг-брейк». А на деле это лифтбек формата Porsche Panamera и Taycan Cross Turismo, причем его предвестника мы видели еще в прошлом году, но под другой маркой: Zeekr 001 «вырос» из концепта Lynk & Co Zero (бренд Lynk & Co – это совместный проект Geely и Volvo). Любопытно, что еще зимой глобальный офис Geely вовсю пиарил грядущую «пятидверку», публикуя фото и видео с испытаний в соцсетях, тестовому образцу даже посвятили отдельный релиз. Так вот в тех материалах никакого Zeekr и в помине не было, речь шла о именно Линке, да и облик серийной модели выполнен в фирменном стиле Lynk & Co.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Как бы то ни было, в основе Zeekr 001 лежит новая платформа SEA (Sustainable Experience Architecture), созданная Geely специально для «зелени» (на этой «тележке» также будут базироваться модели других брендов холдинга, включая Volvo). Модель получила пневматическую подвеску, автоматически меняющую дорожный просвет в диапазоне от 117 до 200 мм. Длина «ноль-ноль-первого» равна 4970 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1560 мм, колесная база – 3005 мм (для сравнения, габариты Taycan 4 Cross Turismo: 4974/1967/1409 мм, расстояние между осями – 2904 мм). А еще у Zeekr 001 безрамочные двери с выдвижными ручками.



1 / 2 2 / 2

В салоне – экран вместо традиционной «приборки» (8,8”) и мультимедийная система с тачскрином диагональю 15,4 дюйма, у кресел есть функция массажа. Также в арсенале модели значатся: проекционный дисплей, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, система распознавания лиц. Кстати, в Geely пообещали обновление «по воздуху» не реже, чем раз в квартал. Объем багажника пока назван только максимальный – со сложенными спинками задних сидений этот показатель составляет 2144 литра. Багажник есть и спереди, но он небольшой.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Китайцам предложены три версии. Так, можно заказать Zeekr 001, у которого на задней оси установлен один электромотор, выдающий 272 л.с., но при этом такому лифтбеку положена топовая батарея емкостью 100 кВт*ч. Заявленный запас хода – 712 км, однако он рассчитан по устаревшему циклу NEDC, и реальная «дальнобойность» меньше. Заднеприводный Zeekr 001 разгоняется с 0 до 100 км/ч за 6,9 секунды. Другое исполнение – с двумя электромоторами, то есть с полным приводом, суммарная отдача – 544 л.с. Полноприводный лифтбек наберет первую «сотню» за 3,8 секунды. И у такого Zeekr 001 два варианта батареи на выбор – та же 100-киловаттная и аккумулятор емкостью 86 кВт*ч. В первом случае запас хода равен 606 км, во втором – 526 км (NEDC).



Заднеприводный Zeekr 001 и полноприводная версия с батареей на 86 кВт*ч стоят одинаково – 281 000 юаней (без учета субсидий), что эквивалентно примерно 3 311 000 рублей по актуальному курсу. Цена полноприводного лифтбека с топовой батареей – 360 000 юаней (4 242 000 рублей). К примеру, самый дешевый Porsche Taycan (Cross Turismo в Китае еще не продают) там обойдется в 888 000 юаней (10 464 000 рублей) – столько нужно выложить за 408-сильный электрокар с запасом хода минимум 414 км (опять же NEDC).



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Производство автомобилей Zeekr наладят на мощностях материнской компании Geely. Продавать электромобили будут, в том числе, и онлайн, также в планах предлагать аккумуляторы в аренду. Кроме того, к концу 2023 года компания намерена построить в Китае 2200 зарядных станций. В Поднебесной поставки машин стартуют в октябре, а в следующем году бренд Zeekr появится «на отдельных мировых рынках». Где именно – не уточняется.