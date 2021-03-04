«Сарай» c электричеством: Porsche Taycan Cross Turismo хочет казаться кроссовером

Спустя полтора года после дебюта электрического седана Porsche Taycan свет увидела его грузопассажирская версия, которая в техническом плане повторят четырёхдверку, но предлагает более вместительный задний багажник, увеличенный дорожный просвет и оффроудный антураж. В продаже универсал появится летом.

Сама фирма Porsche считает Taycan Cross Turismo не кроссовером и не универсалом, а представителем сегмента CUV (Cross Utility Vehicle). То есть, по сути, всё-таки кроссовером — просто желание выделить модель на фоне конкурентов заставляет пиарищиков придумывать новые словоформы. В фирменной съёмке электромобиль лихо пылит по грунтовой дороге, а в ездовых настройках появилась специальная программа Gravel, предназначенная для езды по мягким и сыпучим грунтам.

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Геометрическая проходимость осталась легковой, и Porsche стесняется назвать конкретную величину дорожного просвета, а сообщает лишь что он больше, чем у седана, на 20 мм в стандартном исполнении, и на 30 мм с пакетом Off-Road Design. Пластиковый чёрный обвес по периметру кузова может быть матовым или глянцевым. «Закрылки» на боковинах — часть пакета Off-Road Design, они дополнительно защищают кузов от камешков.



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Изменение формы крыши принесло пассажирам второго ряда дополнительные 47 мм свободного пространства над головой. Объём заднего багажника со сложенными задними сиденьями — 1212 л, то есть на уровне хэчтбека В-класса. Взрослые велосипеды в такой багажник не влезут, для них придумали специальную пристройку для кормы. Багажную дверь можно открыть, даже если велосипеды уже закреплены на этой пристройке.



Велосипеды в фирменной съёмке — это тоже продукция Porsche: они снабжены вспомогательными электродвигателями и называются eBike Sport и eBike Cross.

Taycan Cross Turismo имеет в базе батарею на 93,4 кВт·ч, пневмоподвеску и полный привод (у седана есть заднеприводная версия с пружинной подвеской и батареей на 79,2 кВт·ч). Начальная версия Taycan 4 Cross Turismo располагает постоянной мощностью в 280 кВт (380 л.с.) и пиковой в 350 кВт (476 л.с.), которая позволяет ему разогнаться до 100 км/ч за 5,1 с. Максимальная скорость — 220 км/ч. Запас хода на одной зарядке — до 456 км.



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Силовая установка топ-версии Taycan Turbo S Cross Turismo, как и у седана, выдаёт постоянные 460 кВт (625 л.с.) и пиковые 560 кВт (761 л.с.). Разгон до «сотни» — за 2,9 с, максимальная скорость — 250 км/ч. Запас хода на одной зарядке — до 419 км.



Рублёвые цены пока не объявлены, а в Германии самый дешёвый Taycan Cross Turismo обойдётся в 93 635 евро. В среднем «сарай» без учёта опций будет обходиться на 1500 евро дороже седана.

