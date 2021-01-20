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  • Базовый Porsche Taycan: теперь не только в Китае, но и во всём мире, включая Россию

Базовый Porsche Taycan: теперь не только в Китае, но и во всём мире, включая Россию

20.01.2021 256 0 0

На китайском рынке фирма Porsche представила базовую заднеприводную версию электрического седана Taycan ещё в июне 2020 года, и только теперь она стала доступна на других рынках. Цены в России начинаются с отметки 6 580 000 рублей.

 

Почему Китай получил «дешёвый» Taycan раньше других стран, понятно: у Porsche в Китае нет собственного производства, а потому цены на её модели в этой стране космические, и базовый Taycan должен был хотя бы немного опустить ценовую планку, хотя вышло всё равно дорого — от 888 тысяч юаней или 10,1 млн рублей в переводе по текущему курсу ЦБ РФ. И, к сожалению, мы не знаем, сколько Тайканов продала Porsche в Поднебесной за прошлый год, так как местная статистика учитывает только машины, произведённые на территории Китая.

Зато известно, что общемировые продажи Taycan в 2020 году превысили 20 тысяч штук — это примерно на уровне Tesla Model S и это отличный результат с учётом того, что Model S дешевле (в США — от 67 920 долларов, в Германии — от 81 990 евро) и имеет бόльший запас хода на одной зарядке (у базовой на данный момент версии Long Range Plus – 647 км по методике EPA либо 652 км по WLTP).

Общемировой базовый Taycan по технической части полностью повторяет китайский: единственный электромотор на задней оси, состыкованный с 2-ступенчатой коробкой передач, выдаёт пиковые 300 кВт (408 л.с.) и постоянные 240 кВт (326 л.с.). Батарея ёмкостью 79,2 кВт·ч позволяет проехать 431 км на одной зарядке по циклу WLTP. Такая машина стоит 6 580 000 рублей.

За 7 003 779 рублей можно получить базовый Taycan с приставкой Plus: пиковая мощность электромотора здесь увеличена до 350 кВт (476 л.с.), постоянная — до 280 кВт (380 л.с.). Ёмкость батареи составляет 93,4 кВт·ч и позволяет проехать на одной зарядке 484 км по циклу WLTP.

До 100 км/ч базовый Porsche Taycan в обоих случаях разгоняется за 5,4 с, максимальная скорость ограничена на отметке 230 км/ч. Для сравнения скажем, что Tesla Model S Long Range Plus с двумя электромоторами и полным приводом набирает первую «сотню» за 3,8 c и может разогнаться до максимальных 250 км/ч.

По умолчанию базовый Taycan оснащается пружинной подвеской, за доплату предлагается адаптивная пневмоподвеска с возможностью регулировки дорожного просвета. Штатные тормоза — это 360-миллиметровые диски с 6-поршневыми фиксированными суппортами спереди и 358-миллиметровые диски с обычными 4-поршневыми суппортами сзади. За доплату предлагаются более мощные тормоза Porsche Surface Coated Brake (PSCB) с 410-миллиметровыми дисками спереди и 365-миллиметровыми дисками сзади.

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Салон по умолчанию имеет комбинированную кожаную отделку, а в виде опции Porsche впервые предлагает для этой модели отделку из вторсырья без кожаных вставок — мол, бережём природу. Объём основного заднего багажника — 407 л, объём дополнительного переднего — 84 л.

В США базовый Taycan с батареей на 79,2 кВт·ч стоит 79 900 долларов, а с учётом федеральной скидки, уже недоступной для Tesla, — 72 400 долларов, но 1350 долларов нужно отдать за доставку, то есть реальная минимальная цена составляет 73 750 долларов. В Германии за ту же машину нужно отдать 83 520 евро. То есть Tesla Model S Long Range Plus по обе стороны Атлантики выходит дешевле, но только не в России, где марка Tesla до сих пор официально не представлена.

Что до Taycan, то его поставки в нашу страну начались лишь в минувшем декабре: дилеры продали 156 седанов, из которых 63 пришлись на самую дорогую версию Taycan Turbo S, что стоит от 12 310 000 рублей. Любопытно, что при прочих равных Taycan обходится в России дешевле, чем бензиновая Panamera, цены на которую начинаются с отметки 7 220 000 рублей, а за гибридную топ-версию Turbo S E-Hybrid нужно отдать минимум 14 110 000 рублей. Причина известна: весной прошлого года в нашей стране отменены таможенные пошлины на электромобили, но такая «халява» продлится только до 31 декабря 2021 года.

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