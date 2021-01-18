Китайский авторынок 2020: лёгкое покашливание на фоне пандемии и надежды на рост

В то время как западные страны сейчас во всю борются со второй волной пандемии COVID-19 и считают убытки, в Китае после первой волны жизнь быстро наладилась: если в феврале 2020-го, в самой острой фазе китайского карантина, продажи новых легковушек сократились на 81,7% (по сравнению с февралём 2019-го — здесь и далее приведены данные с ресурса CarSalesBase), то уже в марте местные дилеры возобновили работу, к лету рынок перешёл в рост и закончил год мощной прибавкой в 10,9% и 6,2% в ноябре и декабре соответственно. Тем не менее провальное первое полугодие стало причиной сокращения продаж за весь 2020-й на 6,7% — получается, что китайский авторынок падает третий год подряд, но 2021-й имеет все шансы закончиться в плюсе, если, конечно, на мир не обрушится какая-нибудь новая диковинная хворь.
Лидером китайского рынка среди марок, несмотря на падение продаж на 15,8%, остался Volkswagen: реализовано чуть более 2,6 млн машин. Это, к слову, на миллион больше, чем объём всего российского авторынка в 2020-м — почувствуйте разницу.
Второе место — у Honda: продано 1 638 430 автомобилей, на 5,5% больше, чем в 2019-м, и таким образом китайский рынок для Honda постепенно становится более приоритетным, чем американский: в США японская марка по итогам 2020-го реализовала всего 1,2 млн автомобилей.
Toyota закрепилась на третьем месте с небольшим отставанием от Хонды: продано 1 537 296 машин (+9,1%). Geely заняла четвёртое место с результатом 1 134 433 проданных автомобиля (-9,5%) и сохранила за собой звание самой востребованной китайской марки. На пятом месте Nissan c падением продаж на 4,5% до 1 121 061 шт.
На шестом месте один из лидеров роста в 2020 году — китайская марка Changan: спрос на её продукцию вырос сразу на 22,3% до 963 383 единиц. Если Changan сохранит такую динамику в 2021-м, то может обойти Geely и стать китайской маркой №1 на внутреннем рынке. Очень хорошо (+10,9%) прибавила марка Chery: реализовано 500 398 машин.
Самой востребованной премиальной маркой в 2020 году в Китае стала Audi: продано 655 800 машин (+5,8%), 9 место рейтинга. Джи-эмовская марка Buick, расположившаяся на седьмом месте (926 328 шт., +6,3%), премиальной в Китае не считается. В плюсе оказались почти все крупные премиальные иномарки, за исключением Lincoln (39 185 шт., -16%), Infiniti (25 695 шт., -26,7%) и Acura (11 210 шт., -24,2%).
Среди местного премиума отметим марку Hongqi, она же «Красное знамя», которой в 2020 году удалось реализовать 196 684 машин — рост продаж составил 98%. А вот люксовые кроссоверы Wey (улучшенные версии моделей Haval) продаются плохо: 78 500 шт. по итогам 2020 года (-21,5%). Китайско-немецкий премиальный Borgward находится в коматозном состоянии: продано 8703 кроссовера (-80,8%).
Продажи нишевого французского люкса DS исчезающие малы: дилеры реализовали всего 427 машин (-65,9%) — Groupe PSA явно переоценила свои возможности на китайском рынке. Citroën просел на 60,1% до 20 079 единиц, Peugeot – на 56,1% до 27 975 единиц. Французская марка Renault китайский рынок в этом году покинула.
К главным неудачникам года в Китае следует отнести Hyundai с падением продаж на 35,4% до 443 186 единиц — это следствие обострения политических отношений между КНР и Южной Кореей, китайцы просто отказываются покупать корейские машины. Продажи марки Kia снизились на 12% до 249 256 единиц.
В сильном минусе в этом году оказались бюджетные джи-эмовские бренды: Baojun просел на 29,1% до 428 470 шт., Chevrolet — на 39,7% до 311 134 шт. Продажи чешской марки Skoda сократились сразу на 46% до 150 458 единиц. Молодёжный бренд Jetta (запущен концерном VW специально для Китая) за первый полный год продаж реализовал 160 511 машин — на фоне материнской марки VW скромно.
Tesla реализовала 135 449 седанов Model 3 китайской сборки. Tesla Model S, Tesla Model X и Tesla Model Y в прошлом году в Китае тоже официально продавались, но как импортные модели, а их китайская статистика, к сожалению, не учитывает. Кроссовер Model Y на днях тоже, наконец, был локализован на заводе Tesla в Шанхае и поступил в продажу, так что в 2021 году продажи Tesla на китайском рынке резко вырастут — по самым скромным оценкам, в два раза.
Добавим, что на долю китайских марок в 2020 году пришлись 38,2% китайского рынка, то есть иномарки пока уверенно доминируют.
|№
|Марка
|Кол-во проданных автомобилей
|Изменение по сравнению с 2019 годом
|Доля рынка
|1
|Volkswagen
|2 609 266
|-15,8%
|13,3%
|2
|Honda
|1 638 430
|+5,5%
|8,3%
|3
|Toyota
|1 537 296
|+9,1%
|7,8%
|4
|Geely
|1 134 433
|-9,5%
|5,8%
|5
|Nissan
|1 121 061
|-4,5%
|5,7%
|6
|Changan
|963 383
|+22,3%
|4,9%
|7
|Buick
|926 328
|+6,3%
|4,7%
|8
|Haval
|750 228
|-2,5%
|3,8%
|9
|Audi
|655 800
|+5,8%
|3,3%
|10
|Mercedes-Benz
|640 738
|+7,6%
|3,3%
|11
|BMW
|611 981
|+12,4%
|3,1%
|12
|Chery
|500 398
|+10,9%
|2,5%
|13
|Hyundai
|443 186
|-35,4%
|2,3%
|14
|Baojun
|428 470
|-29,1%
|2,2%
|15
|BYD
|411 241
|-8,9%
|2,1%
|16
|Wuling
|406 746
|+8,5%
|2,1%
|17
|Roewe
|378 841
|-11,1%
|1,9%
|18
|GAC
|360 274
|-7,2%
|1,8%
|19
|Chevrolet
|311 134
|-39,7%
|1,6%
|20
|MG
|297 317
|+10,2%
|1,5%
|21
|Dongfeng
|280 465
|-25,7%
|1,4%
|22
|FAW
|269 995
|+21,5%
|1,4%
|23
|Kia
|249 256
|-12,0%
|1,3%
|24
|Ford
|244 002
|+4,9%
|1,2%
|25
|Cadillac
|230 010
|+8,2%
|1,2%
Верхнюю строчку в рейтинге самых популярных моделей китайского авторынка в очередной раз занял седан Nissan Sylphy, сменивший поколение в 2019 году: продано 542 725 шт. (+15,3%). Haval H6 вновь стал самым востребованным кроссовером: реализовано 376 864 едиинц (-2,5%). Лидер китайского рынка первой половины прошлого десятилетия — минивэн Wuling Hongguang — продолжает сдавать позиции: продано 270 310 шт. (-27,9%), 8 строчка рейтинга. Самым продаваемым премиальным автомобилем стал удлинённый седан Audi A6L (178 501 шт., +37,2%).
Доля сегмента SUV (внедорожники и кроссоверы) за год выросла на 5,1% до 47% китайского рынка и почти сравнялась с долей сегмента традиционных легковушек, которая сократилась на 6,7% до 47,4%. Оставшиеся 5,6% — это сегмент MPV, то бишь всевозможные минивэны. В следующем году сегмент SUV, скорее всего, станет доминирующим на китайском рынке.
|№
|Модель
|Кол-во проданных экземпляров
|Изменение по сравнению с 2019 годом
|1
|Nissan Sylphy
|542 725
|+15,3%
|2
|VW Lavida
|419 793
|-21,3%
|3
|Haval H6
|376 864
|-2,5%
|4
|Toyota Corolla
|350 310
|-2,1%
|5
|VW Bora
|331 682
|-0,9%
|6
|VW Sagitar
|299 839
|-2,4%
|7
|Buick Excelle GT
|295 857
|+5,9%
|8
|Wuling Hongguang
|270 310
|-27,9%
|9
|Changan CS75
|266 824
|+38,1%
|10
|Honda CR-V
|249 983
|+17,2%
|11
|Honda Civic
|245 126
|+0,5%
|12
|Geely Boyue
|240 811
|+3,7%
|13
|Geely EC7
|233 207
|+10,3%
|14
|Toyota Levin
|226 683
|+2,3%
|15
|Honda Accord
|210 574
|-5,9%
|16
|VW Tiguan
|190 444
|-16,8%
|17
|Toyota Camry
|185 140
|-0,1%
|18
|Audi A6L
|178 501
|+37,2%
|19
|VW Tayron
|176 595
|-1,6%
|20
|VW Santana
|175 728
|-31,3%
|21
|Toyota RAV4
|174 940
|+38,9%
|22
|Honda XR-V
|168 272
|+14,3%
|23
|Buick Envision
|167 880
|+26,6%
|24
|Roewe RX5
|166 995
|+0,5%
|25
|Changan Eado
|166 964
|+84,2%
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