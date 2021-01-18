Статистика ×
  • Китайский авторынок 2020: лёгкое покашливание на фоне пандемии и надежды на рост

Китайский авторынок 2020: лёгкое покашливание на фоне пандемии и надежды на рост

18.01.2021 160 0 0

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 началась с Китая, но местной авторынок пережил её относительно легко: по итогам 2020 года реализовано 19,7 млн новых легковых автомобилей, всего на 6,7% меньше, чем в 2019-м. Многим маркам при этом удалось существенно улучшить свои показатели.

 

В то время как западные страны сейчас во всю борются со второй волной пандемии COVID-19 и считают убытки, в Китае после первой волны жизнь быстро наладилась: если в феврале 2020-го, в самой острой фазе китайского карантина, продажи новых легковушек сократились на 81,7% (по сравнению с февралём 2019-го — здесь и далее приведены данные с ресурса CarSalesBase), то уже в марте местные дилеры возобновили работу, к лету рынок перешёл в рост и закончил год мощной прибавкой в 10,9% и 6,2% в ноябре и декабре соответственно. Тем не менее провальное первое полугодие стало причиной сокращения продаж за весь 2020-й на 6,7% — получается, что китайский авторынок падает третий год подряд, но 2021-й имеет все шансы закончиться в плюсе, если, конечно, на мир не обрушится какая-нибудь новая диковинная хворь.

Honda CR-V — бестселлер японской марки в Китае и США, а вот российский рынок этот популярный кроссовер скоро покинет.

Лидером китайского рынка среди марок, несмотря на падение продаж на 15,8%, остался Volkswagen: реализовано чуть более 2,6 млн машин. Это, к слову, на миллион больше, чем объём всего российского авторынка в 2020-м — почувствуйте разницу.

Второе место — у Honda: продано 1 638 430 автомобилей, на 5,5% больше, чем в 2019-м, и таким образом китайский рынок для Honda постепенно становится более приоритетным, чем американский: в США японская марка по итогам 2020-го реализовала всего 1,2 млн автомобилей.

Toyota закрепилась на третьем месте с небольшим отставанием от Хонды: продано 1 537 296 машин (+9,1%). Geely заняла четвёртое место с результатом 1 134 433 проданных автомобиля (-9,5%) и сохранила за собой звание самой востребованной китайской марки. На пятом месте Nissan c падением продаж на 4,5% до 1 121 061 шт.

Разнообразные модификации, в том числе гибридные, вывели среднеразмерный кроссовер CS75 в частности и марку Changan в целом в лидеры китайского рынка.

На шестом месте один из лидеров роста в 2020 году — китайская марка Changan: спрос на её продукцию вырос сразу на 22,3% до 963 383 единиц. Если Changan сохранит такую динамику в 2021-м, то может обойти Geely и стать китайской маркой №1 на внутреннем рынке. Очень хорошо (+10,9%) прибавила марка Chery: реализовано 500 398 машин.

Самой востребованной премиальной маркой в 2020 году в Китае стала Audi: продано 655 800 машин (+5,8%), 9 место рейтинга. Джи-эмовская марка Buick, расположившаяся на седьмом месте (926 328 шт., +6,3%), премиальной в Китае не считается. В плюсе оказались почти все крупные премиальные иномарки, за исключением Lincoln (39 185 шт., -16%), Infiniti (25 695 шт., -26,7%) и Acura (11 210 шт., -24,2%).

Среди местного премиума отметим марку Hongqi, она же «Красное знамя», которой в 2020 году удалось реализовать 196 684 машин — рост продаж составил 98%. А вот люксовые кроссоверы Wey (улучшенные версии моделей Haval) продаются плохо: 78 500 шт. по итогам 2020 года (-21,5%). Китайско-немецкий премиальный Borgward находится в коматозном состоянии: продано 8703 кроссовера (-80,8%).

Hongqi — это китайский аналог проекта Aurus, у которого всё получилось: машины запущены в производство, спрос отменный.

Продажи нишевого французского люкса DS исчезающие малы: дилеры реализовали всего 427 машин (-65,9%) — Groupe PSA явно переоценила свои возможности на китайском рынке. Citroën просел на 60,1% до 20 079 единиц, Peugeot – на 56,1% до 27 975 единиц. Французская марка Renault китайский рынок в этом году покинула.

К главным неудачникам года в Китае следует отнести Hyundai с падением продаж на 35,4% до 443 186 единиц — это следствие обострения политических отношений между КНР и Южной Кореей, китайцы просто отказываются покупать корейские машины. Продажи марки Kia снизились на 12% до 249 256 единиц.

Jetta VA3 — ещё одна вариация на тему VW Polo и Skoda Rapid, но только как бы для молодёжи. Китайцы новую марку пока не очень жалуют.

В сильном минусе в этом году оказались бюджетные джи-эмовские бренды: Baojun просел на 29,1% до 428 470 шт., Chevrolet — на 39,7% до 311 134 шт. Продажи чешской марки Skoda сократились сразу на 46% до 150 458 единиц. Молодёжный бренд Jetta (запущен концерном VW специально для Китая) за первый полный год продаж реализовал 160 511 машин — на фоне материнской марки VW скромно.

Tesla реализовала 135 449 седанов Model 3 китайской сборки. Tesla Model S, Tesla Model X и Tesla Model Y в прошлом году в Китае тоже официально продавались, но как импортные модели, а их китайская статистика, к сожалению, не учитывает. Кроссовер Model Y на днях тоже, наконец, был локализован на заводе Tesla в Шанхае и поступил в продажу, так что в 2021 году продажи Tesla на китайском рынке резко вырастут — по самым скромным оценкам, в два раза.

Добавим, что на долю китайских марок в 2020 году пришлись 38,2% китайского рынка, то есть иномарки пока уверенно доминируют.

25 самых популярных автомобильных марок в Китае в 2020 году
МаркаКол-во проданных автомобилейИзменение по сравнению с 2019 годомДоля рынка
1Volkswagen2 609 266-15,8%13,3%
2Honda1 638 430+5,5%8,3%
3Toyota1 537 296+9,1%7,8%
4Geely1 134 433-9,5%5,8%
5Nissan1 121 061-4,5%5,7%
6Changan963 383+22,3%4,9%
7Buick926 328+6,3%4,7%
8Haval750 228-2,5%3,8%
9Audi655 800+5,8%3,3%
10Mercedes-Benz640 738+7,6%3,3%
11BMW611 981+12,4%3,1%
12Chery500 398+10,9%2,5%
13Hyundai443 186-35,4%2,3%
14Baojun428 470-29,1%2,2%
15BYD411 241-8,9%2,1%
16Wuling406 746+8,5%2,1%
17Roewe378 841-11,1%1,9%
18GAC360 274-7,2%1,8%
19Chevrolet311 134-39,7%1,6%
20MG297 317+10,2%1,5%
21Dongfeng280 465-25,7%1,4%
22FAW269 995+21,5%1,4%
23Kia249 256-12,0%1,3%
24Ford244 002+4,9%1,2%
25Cadillac230 010+8,2%1,2%

Верхнюю строчку в рейтинге самых популярных моделей китайского авторынка в очередной раз занял седан Nissan Sylphy, сменивший поколение в 2019 году: продано 542 725 шт. (+15,3%). Haval H6 вновь стал самым востребованным кроссовером: реализовано 376 864 едиинц (-2,5%). Лидер китайского рынка первой половины прошлого десятилетия — минивэн Wuling Hongguang — продолжает сдавать позиции: продано 270 310 шт. (-27,9%), 8 строчка рейтинга. Самым продаваемым премиальным автомобилем стал удлинённый седан Audi A6L (178 501 шт., +37,2%).

Nissan Sylphy

Доля сегмента SUV (внедорожники и кроссоверы) за год выросла на 5,1% до 47% китайского рынка и почти сравнялась с долей сегмента традиционных легковушек, которая сократилась на 6,7% до 47,4%. Оставшиеся 5,6% — это сегмент MPV, то бишь всевозможные минивэны. В следующем году сегмент SUV, скорее всего, станет доминирующим на китайском рынке.

25 самых популярных моделей автомобилей в Китае в 2020 году  
    
МодельКол-во проданных экземпляровИзменение по сравнению с 2019 годом
1Nissan Sylphy542 725+15,3%
2VW Lavida419 793-21,3%
3Haval H6376 864-2,5%
4Toyota Corolla350 310-2,1%
5VW Bora331 682-0,9%
6VW Sagitar299 839-2,4%
7Buick Excelle GT295 857+5,9%
8Wuling Hongguang270 310-27,9%
9Changan CS75266 824+38,1%
10Honda CR-V249 983+17,2%
11Honda Civic245 126+0,5%
12Geely Boyue240 811+3,7%
13Geely EC7233 207+10,3%
14Toyota Levin226 683+2,3%
15Honda Accord210 574-5,9%
16VW Tiguan190 444-16,8%
17Toyota Camry185 140-0,1%
18Audi A6L178 501+37,2%
19VW Tayron176 595-1,6%
20VW Santana175 728-31,3%
21Toyota RAV4174 940+38,9%
22Honda XR-V168 272+14,3%
23Buick Envision167 880+26,6%
24Roewe RX5166 995+0,5%
25Changan Eado166 964+84,2%
Китай авторынок статистика

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Зачем скрывают номера при продаже машины и можно ли сообщать VIN и номер покупателям На современных интернет-площадках по продаже автомобилей стало стандартом скрытие номера продаваемой машины. На этом фоне просьбы потенциальных покупателей сообщить им данные с регистрационн... 863 0 1 18.01.2021
Статьи / История Лучший советский военный грузовик: родословная армейского автомобиля ЗИЛ-131 История известного военного полноприводного грузовика ЗИЛ-131 повышенной проходимости, созданного целиком и полностью силами советских инженеров с некой оглядкой на американские стандартизов... 8291 1 30 17.01.2021
Статьи / Тесты До Луны и обратно: угадай пробег автомобиля-рекордсмена Пробег машины всегда определяет два ее качества: цену при продаже и общую надежность. Все продавцы старых автомобилей говорят о двигателях-«миллионниках», но при этом поголовно скручивают од... 2857 3 6 16.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 177523 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 73117 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 59105 8 63 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings