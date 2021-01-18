Китайский авторынок 2020: лёгкое покашливание на фоне пандемии и надежды на рост

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 началась с Китая, но местной авторынок пережил её относительно легко: по итогам 2020 года реализовано 19,7 млн новых легковых автомобилей, всего на 6,7% меньше, чем в 2019-м. Многим маркам при этом удалось существенно улучшить свои показатели.

В то время как западные страны сейчас во всю борются со второй волной пандемии COVID-19 и считают убытки, в Китае после первой волны жизнь быстро наладилась: если в феврале 2020-го, в самой острой фазе китайского карантина, продажи новых легковушек сократились на 81,7% (по сравнению с февралём 2019-го — здесь и далее приведены данные с ресурса CarSalesBase), то уже в марте местные дилеры возобновили работу, к лету рынок перешёл в рост и закончил год мощной прибавкой в 10,9% и 6,2% в ноябре и декабре соответственно. Тем не менее провальное первое полугодие стало причиной сокращения продаж за весь 2020-й на 6,7% — получается, что китайский авторынок падает третий год подряд, но 2021-й имеет все шансы закончиться в плюсе, если, конечно, на мир не обрушится какая-нибудь новая диковинная хворь.

Honda CR-V — бестселлер японской марки в Китае и США, а вот российский рынок этот популярный кроссовер скоро покинет.

Лидером китайского рынка среди марок, несмотря на падение продаж на 15,8%, остался Volkswagen: реализовано чуть более 2,6 млн машин. Это, к слову, на миллион больше, чем объём всего российского авторынка в 2020-м — почувствуйте разницу.



Второе место — у Honda: продано 1 638 430 автомобилей, на 5,5% больше, чем в 2019-м, и таким образом китайский рынок для Honda постепенно становится более приоритетным, чем американский: в США японская марка по итогам 2020-го реализовала всего 1,2 млн автомобилей.

Toyota закрепилась на третьем месте с небольшим отставанием от Хонды: продано 1 537 296 машин (+9,1%). Geely заняла четвёртое место с результатом 1 134 433 проданных автомобиля (-9,5%) и сохранила за собой звание самой востребованной китайской марки. На пятом месте Nissan c падением продаж на 4,5% до 1 121 061 шт.

Разнообразные модификации, в том числе гибридные, вывели среднеразмерный кроссовер CS75 в частности и марку Changan в целом в лидеры китайского рынка.

На шестом месте один из лидеров роста в 2020 году — китайская марка Changan: спрос на её продукцию вырос сразу на 22,3% до 963 383 единиц. Если Changan сохранит такую динамику в 2021-м, то может обойти Geely и стать китайской маркой №1 на внутреннем рынке. Очень хорошо (+10,9%) прибавила марка Chery: реализовано 500 398 машин.



Самой востребованной премиальной маркой в 2020 году в Китае стала Audi: продано 655 800 машин (+5,8%), 9 место рейтинга. Джи-эмовская марка Buick, расположившаяся на седьмом месте (926 328 шт., +6,3%), премиальной в Китае не считается. В плюсе оказались почти все крупные премиальные иномарки, за исключением Lincoln (39 185 шт., -16%), Infiniti (25 695 шт., -26,7%) и Acura (11 210 шт., -24,2%).

Среди местного премиума отметим марку Hongqi, она же «Красное знамя», которой в 2020 году удалось реализовать 196 684 машин — рост продаж составил 98%. А вот люксовые кроссоверы Wey (улучшенные версии моделей Haval) продаются плохо: 78 500 шт. по итогам 2020 года (-21,5%). Китайско-немецкий премиальный Borgward находится в коматозном состоянии: продано 8703 кроссовера (-80,8%).

Hongqi — это китайский аналог проекта Aurus, у которого всё получилось: машины запущены в производство, спрос отменный.

Продажи нишевого французского люкса DS исчезающие малы: дилеры реализовали всего 427 машин (-65,9%) — Groupe PSA явно переоценила свои возможности на китайском рынке. Citroën просел на 60,1% до 20 079 единиц, Peugeot – на 56,1% до 27 975 единиц. Французская марка Renault китайский рынок в этом году покинула.



К главным неудачникам года в Китае следует отнести Hyundai с падением продаж на 35,4% до 443 186 единиц — это следствие обострения политических отношений между КНР и Южной Кореей, китайцы просто отказываются покупать корейские машины. Продажи марки Kia снизились на 12% до 249 256 единиц.

Jetta VA3 — ещё одна вариация на тему VW Polo и Skoda Rapid, но только как бы для молодёжи. Китайцы новую марку пока не очень жалуют.

В сильном минусе в этом году оказались бюджетные джи-эмовские бренды: Baojun просел на 29,1% до 428 470 шт., Chevrolet — на 39,7% до 311 134 шт. Продажи чешской марки Skoda сократились сразу на 46% до 150 458 единиц. Молодёжный бренд Jetta (запущен концерном VW специально для Китая) за первый полный год продаж реализовал 160 511 машин — на фоне материнской марки VW скромно.



Tesla реализовала 135 449 седанов Model 3 китайской сборки. Tesla Model S, Tesla Model X и Tesla Model Y в прошлом году в Китае тоже официально продавались, но как импортные модели, а их китайская статистика, к сожалению, не учитывает. Кроссовер Model Y на днях тоже, наконец, был локализован на заводе Tesla в Шанхае и поступил в продажу, так что в 2021 году продажи Tesla на китайском рынке резко вырастут — по самым скромным оценкам, в два раза.

Добавим, что на долю китайских марок в 2020 году пришлись 38,2% китайского рынка, то есть иномарки пока уверенно доминируют.





25 самых популярных автомобильных марок в Китае в 2020 году

№ Марка Кол-во проданных автомобилей Изменение по сравнению с 2019 годом Доля рынка 1 Volkswagen 2 609 266 -15,8% 13,3% 2 Honda 1 638 430 +5,5% 8,3% 3 Toyota 1 537 296 +9,1% 7,8% 4 Geely 1 134 433 -9,5% 5,8% 5 Nissan 1 121 061 -4,5% 5,7% 6 Changan 963 383 +22,3% 4,9% 7 Buick 926 328 +6,3% 4,7% 8 Haval 750 228 -2,5% 3,8% 9 Audi 655 800 +5,8% 3,3% 10 Mercedes-Benz 640 738 +7,6% 3,3% 11 BMW 611 981 +12,4% 3,1% 12 Chery 500 398 +10,9% 2,5% 13 Hyundai 443 186 -35,4% 2,3% 14 Baojun 428 470 -29,1% 2,2% 15 BYD 411 241 -8,9% 2,1% 16 Wuling 406 746 +8,5% 2,1% 17 Roewe 378 841 -11,1% 1,9% 18 GAC 360 274 -7,2% 1,8% 19 Chevrolet 311 134 -39,7% 1,6% 20 MG 297 317 +10,2% 1,5% 21 Dongfeng 280 465 -25,7% 1,4% 22 FAW 269 995 +21,5% 1,4% 23 Kia 249 256 -12,0% 1,3% 24 Ford 244 002 +4,9% 1,2% 25 Cadillac 230 010 +8,2% 1,2%

Верхнюю строчку в рейтинге самых популярных моделей китайского авторынка в очередной раз занял седан Nissan Sylphy, сменивший поколение в 2019 году: продано 542 725 шт. (+15,3%). Haval H6 вновь стал самым востребованным кроссовером: реализовано 376 864 едиинц (-2,5%). Лидер китайского рынка первой половины прошлого десятилетия — минивэн Wuling Hongguang — продолжает сдавать позиции: продано 270 310 шт. (-27,9%), 8 строчка рейтинга. Самым продаваемым премиальным автомобилем стал удлинённый седан Audi A6L (178 501 шт., +37,2%).

Nissan Sylphy

Доля сегмента SUV (внедорожники и кроссоверы) за год выросла на 5,1% до 47% китайского рынка и почти сравнялась с долей сегмента традиционных легковушек, которая сократилась на 6,7% до 47,4%. Оставшиеся 5,6% — это сегмент MPV, то бишь всевозможные минивэны. В следующем году сегмент SUV, скорее всего, станет доминирующим на китайском рынке.



25 самых популярных моделей автомобилей в Китае в 2020 году