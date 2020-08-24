Жив ли Borgward? С европейской штаб-квартиры сняли вывеску, на звонки никто не отвечает

Дебют Borgward BX7 на Франкфуртском автосалоне сопровождался мощной информационной волной в СМИ — мол, вот, наконец, появилась достойная альтернатива Audi, BMW и Mercedes-Benz. Кристиан Боргвард, председатель совета директоров и внук Карла Фридриха Вильгельма Боргварда, основателя оригинальной компании, прекратившей существование в 1961 году, с воодушевлением говорил, что сбылась мечта его детства о возрождении семейного предприятия.

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Между тем в новодельной Borgward Group AG де факто заправляли китайцы — двумя третями акций владела Foton Motor, она же предоставила производственные мощности в Миюне. Планы были наполеоновские: выпускать по 500-800 тысяч автомобилей в год и продавать их в Китае, Европе, России и странах Ближнего Востока. Чтобы подчеркнуть немецкое происхождение марки, штаб-квартиру организовали в Штутгарте, а на исторической родине Borgward, в Бремене, планировалось построить дополнительный завод мощностью 10 тысяч машин в год и с чистой совестью лепить на собранные здесь машины надписи Made in Germany.



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Увы, реальные продажи новых Боргвардов оказались разочаровывающими. В Китае за первый полный год — 2017-й — удалось реализовать 44 380 автомобилей, в 2018-м спрос упал до 32 942 шт. В Европе продажи и вовсе исчислялись десятками, так как нормальной дилерской сети не было: торговать Боргвардами подвизалась прокатная компания Sixt, а их обслуживание было отдано на откуп независимой сети автомастерских A.T.U. Фиаско можно также списать на неудачный дизайн — за исключением эмблемы в китайских кроссоверах ничто не напоминало о классических моделях Borgward, вроде элегантного купе Isabella, которое до премьеры BX7 пиарили со страшной силой.



Borgward Isabella

Foton Motor быстро разочаровалась в бременской марке и в конце 2018 года продала за 580 млн долларов свою долю в ней крупному китайскому извозчичьему сервису UCAR Group. После смены основного собственника продажи Borgward в Китае выросли до 45 321 шт. (по итогам 2019 года), но объясняется это тем, что UCAR Group закупала Боргварды для обновления собственных парков, то есть, по сути, сама у себя. С января по июль этого года марка Borgward на фоне пандемии коронавирусной инферкции COVID-19 реализовала в Китае всего 5589 автомобилей.



Borgward BX6

А как дела в Европе? Этим вопросом задалось издание Automotive News, оно выяснило, что штутгартская штаб-квартира Borgward лишилась вывески и не подаёт признаков жизни: на письма никто не отвечает, а попытки дозвониться упираются в «бесконечную петлю автоответчика». Штутгартский шоу-рум, где в своё время с помпой отпраздновали возрождение Borgward, находится в запустении, равно как и участок в Бремене, на котором планировалось построить завод. Немецкий потребительский сайт Borgward работает, но не обновлялся с 2018 года. Automotive News также отмечает, что Бруно Ламерт, ставший главой Borgward после смены собственника (прежде Ламерт руководил азиатским подразделением Magna Steyr) не согласился дать интервью, несмотря на неоднократные запросы.



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Самое любопытное, что вялотекущая торговля кроссоверами Borgward в Европе продолжается: сейчас ей занимается мультибрендовый дилер Autodis из Люксембурга, с середины 2018 года ему удалось реализовать около сотни машин возрождённой немецкой марки. Представитель дилера утверждает, что никаких сигналов о прекращении поставок из Китая у него нет. Новый среднеразмерный кроссовер Borgward BX7 можно приобрести за 44 200 евро, компактный BX5 — за 36 200 евро, купеобразный BX6 вроде как можно будет купить в будущем, субкомпактный BX3 не предлагают ни в каком виде (вероятно, он в Европе не сертифицирован).



Добавим, что срок действия российского ОТТС, выданного Borgward BX7 в 2018 году, истекает 17 января 2021 года, и нет никаких шансов, что немецко-китайский кроссовер у нас всё-таки появится — документ этот получался ещё от лица Foton Motor, бывшего владельца марки, а UCAR Group до нашего рынка нет никакого дела.

В Китае и Европе в тлеющем режиме Borgward может жить ещё довольно долго и даже, быть может, родит какую-нибудь новинку, но, очевидно, что о реальной конкуренции с большой немецкой тройкой сегодня говорить не приходится — не те масштабы, не те ресурсы, да и машины, честно говоря, тоже не те…

