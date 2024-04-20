Пару недель назад компания Apple заявила об отказе от проекта по выпуску собственного автомобиля, а китайская Xiaomi вместо очередного флагманского телефона как раз и представила собственный... автомобиль. И пусть он вряд ли станет прямой угрозой Tesla, но вот заявкой на права в новом сегменте и попыткой откусить кусочек рыночного пирога «электричек» уже стал. Но на самом деле, как бы удивительно ни звучала «автомобильная заявка» от пусть и мощного, но непрофильного бренда, в мировой автомобильной истории такое уже было, причем не раз. Сегодня мы заглянем в прошлое и вспомним известные (и не очень) примеры подобных компаний, чья основная деятельность была бесконечно далека от производства автомобилей, но они удачно (или не совсем) попробовали себя на этом поприще.

Сбитый лётчик: Messerschmitt

История этой фирмы началась в период между Первой и Второй мировыми войнами, когда в 1923 году молодой выпускник Мюнхенской высшей технической школы Вилли Мессершмитт открыл в баварском Бамберге фирму под названием Флюгцойгбау Мессершмит по производству планеров, спортивных самолётов и монопланов. Первый металлический самолёт он построил в 1926-м, реорганизовав компанию в предприятие Мессершмитт Флюгцойгбау ГмбХ (нем. Messerschmitt Flugzeugbau GmbH). Затем в результате слияния с самолётостроительным предприятием Байерише Флюгцойгверке при поддержке самого Рудольфа Гесса он получил массу государственных заказов, расширил экспериментальное производство и увеличил состав конструкторского бюро. В 1938 году в преддверии Второй мировой войны название вернули к «исторически» верному Мессершмитт АГ, а во время противостояния с СССР и союзниками 33 000 сотрудников выпускали бомбардировщики и реактивные истребители для люфтваффе.

И тут наступает май сорок пятого года, и в Берлин заезжают советские танки... Понятно, что Вилли Мессершмиту было уже не до выпуска самолётов, а после окончания войны производство летательных аппаратов фирме запретили, и оно не возобновлялось вплоть до 1956 года.

Поэтому предприятие вынужденно переключилось на выпуск товаров народного потребления. В 1952-м бывший авиационный инженер Фриц Фенд обратился к Мессершмитту с предложением построить на основе его детища, инвалидной мотоколяски Fend Flitzer, уместное в тех экономических реалиях простое и доступное транспортное средство для здоровых, но небогатых немцев. Им стал знаменитый Kabinenroller (то есть, «мотороллер с кабиной») модели KR175, которую затем модернизировали до KR200.

Конечно, сейчас это может смотреться забавно и даже смешно, но такие мотоколяски были настоящим спасением послевоенной Германии. Фото: autowp.ru 1 / 9 Конечно, сейчас это может смотреться забавно и даже смешно, но такие мотоколяски были настоящим спасением послевоенной Германии. Фото: autowp.ru 2 / 9 Конечно, сейчас это может смотреться забавно и даже смешно, но такие мотоколяски были настоящим спасением послевоенной Германии. Фото: autowp.ru 3 / 9 Конечно, сейчас это может смотреться забавно и даже смешно, но такие мотоколяски были настоящим спасением послевоенной Германии. Фото: autowp.ru 4 / 9 Конечно, сейчас это может смотреться забавно и даже смешно, но такие мотоколяски были настоящим спасением послевоенной Германии. Фото: autowp.ru 5 / 9 Конечно, сейчас это может смотреться забавно и даже смешно, но такие мотоколяски были настоящим спасением послевоенной Германии. Фото: autowp.ru 6 / 9 Конечно, сейчас это может смотреться забавно и даже смешно, но такие мотоколяски были настоящим спасением послевоенной Германии. Фото: autowp.ru 7 / 9 Конечно, сейчас это может смотреться забавно и даже смешно, но такие мотоколяски были настоящим спасением послевоенной Германии. Фото: autowp.ru 8 / 9 Конечно, сейчас это может смотреться забавно и даже смешно, но такие мотоколяски были настоящим спасением послевоенной Германии. Фото: autowp.ru 9 / 9

Отличительной особенностью этих мотоколясок был прозрачный плексигласовый колпак и «самолётная» посадка водителя и пассажира друг за другом. Фактически выглядели они так, будто бы небольшому самолёту просто отпилили крылья, и это было довольно символично.

В таких деталях авиационное прошлое Мессершмитта угадывалось особенно легко. Фото: autowp.ru 1 / 5 В таких деталях авиационное прошлое Мессершмитта угадывалось особенно легко. Фото: autowp.ru 2 / 5 В таких деталях авиационное прошлое Мессершмитта угадывалось особенно легко. Фото: autowp.ru 3 / 5 В таких деталях авиационное прошлое Мессершмитта угадывалось особенно легко. Фото: autowp.ru 4 / 5 В таких деталях авиационное прошлое Мессершмитта угадывалось особенно легко. Фото: autowp.ru 5 / 5

За первый год владельцами «кабиненроллеров» по цене 2500 марок стали 12 000 немцев, что по сравнению с остальными «машинами» такого типа было рекордным показателем. Однако как только в 1956 году ФРГ вступила в НАТО, Вилли Мессершмитт вновь получил разрешение на производство самолётов и потерял интерес к «кабиненроллерам». Причем настолько, что продал завод в Регенсбурге Фрицу Фенду.

Под маркой FMR KR 200 даже стал четырехколёсным и принимал участие в гонках, но суть транспортного средства от этого не поменялась. Фото: autowp.ru 1 / 4 Под маркой FMR KR 200 даже стал четырехколёсным и принимал участие в гонках, но суть транспортного средства от этого не поменялась. Фото: autowp.ru 2 / 4 Под маркой FMR KR 200 даже стал четырехколёсным и принимал участие в гонках, но суть транспортного средства от этого не поменялась. Фото: autowp.ru 3 / 4 Под маркой FMR KR 200 даже стал четырехколёсным и принимал участие в гонках, но суть транспортного средства от этого не поменялась. Фото: autowp.ru 4 / 4

Тот занимался выпуском нескольких модификаций KR200 (даже в виде кабриолета или спортивного родстера!) еще несколько лет, но по мере роста немецкой экономики внимание к такому виду транспортных средств снизилось, и в 1964 году их производство было полностью прекращено. Всего же за это время было сделано около 30 тысяч экземпляров KR200.

Из космоса – на дороги: Matra

Несмотря на то, что французская компания Matra по производству авиационно-космического и телекоммуникационного оборудования основана в 1964 году, история одноимённых автомобилей уходит корнями еще в тридцатые годы, когда Рене Боннэ и Шарль Дойч основали фирму DB, которая занималась созданием гоночных и спортивных автомобилей. Они даже хотели участвовать в Формуле-1 на переднеприводном (!) болиде с двухцилиндровым «воздушником». В начале шестидесятых годов Боннэ предложил партнёру перейти с моторов Panhard на силовые агрегаты Renault, но тот отказался, поэтому на обломках DB появилась фирма Automobiles Rene Bonnet, которая небольшими партиями производит кабриолеты Le Mans с фиберглассовым кузовом. Вершиной достижений Боннэ стал представленный в 1965 году спортивный среднемоторный спорткар Djet, отличительными особенностями которого была хребтовая рама, независимые подвески и дисковые тормоза по кругу. Двигатели были либо обычные, от Renault 8 мощностью 65-70 л.с., либо с тюнингом от Амадея Гордини. А стеклопластиковый кузов для этого автомобиля выпускал аэрокосмический концерн Matra, который как раз и выкупил фирму в 1965 году. В дальнейшем машина была несколько модернизирована и переименована в Matra Bonnet Djet.

Matra Djet – красивое купе на агрегатах обычных автомобилей Renault того времени. Фото: matra-automobile.com 1 / 3 Matra Djet – красивое купе на агрегатах обычных автомобилей Renault того времени. Фото: matra-automobile.com 2 / 3 Matra Djet – красивое купе на агрегатах обычных автомобилей Renault того времени. Фото: matra-automobile.com 3 / 3

Когда первый покоритель космоса Юрий Гагарин увидел эту машину на авиасалоне, он не смог скрыть своего восхищения, после чего французы, зная, что Гагарин увлекается быстрой ездой, отправили один экземпляр небесно-голубого цвета в Москву в качестве подарка нашему космонавту.

Он сказал «поехали»: необычный подарок Гагарин принял с ведома и согласия советского руководства, но машиной особо не пользовался. Фото: matra-automobile.com 1 / 2 Он сказал «поехали»: необычный подарок Гагарин принял с ведома и согласия советского руководства, но машиной особо не пользовался. Фото: matra-automobile.com 2 / 2

Несмотря на то, что у компании была собственная гоночная команда, которая участвовала в чемпионате Формулы-1 и Ле-Мане, трижды победив в последнем, особенным коммерческим успехом Джет похвастать не мог. Хотя за несколько лет было выпущено около полутора тысяч автомобилей.

В своё время Matra была хорошо известна не только в аэрокосмических, но и гоночных кругах. Фото: matra-automobile.com 1 / 5 В своё время Matra была хорошо известна не только в аэрокосмических, но и гоночных кругах. Фото: matra-automobile.com 2 / 5 В своё время Matra была хорошо известна не только в аэрокосмических, но и гоночных кругах. Фото: matra-automobile.com 3 / 5 В своё время Matra была хорошо известна не только в аэрокосмических, но и гоночных кругах. Фото: matra-automobile.com 4 / 5 В своё время Matra была хорошо известна не только в аэрокосмических, но и гоночных кругах. Фото: matra-automobile.com 5 / 5

Затем было предпринято еще несколько попыток построить собственный автомобиль, которые вылились в 4731 экземпляр странновато-самобытного купе Matra M 530 LX (1970-1973), трехместного купе-фастбека Bagheera (1974–1980) и такого же по компоновке среднемоторного хэтчбека Murena (1980–1983).

Matra M 530 смотрелась очень необычно. Фото: matra-automobile.com 1 / 2 Matra M 530 смотрелась очень необычно. Фото: matra-automobile.com 2 / 2

Bagheera (первое фото) выглядела весьма стремительно, а Murena чем-то и вовсе была похожа на DeLorean DMC-12. Фото: matra-automobile.com 1 / 4 Bagheera (первое фото) выглядела весьма стремительно, а Murena чем-то и вовсе была похожа на DeLorean DMC-12. Фото: matra-automobile.com 2 / 4 Bagheera (первое фото) выглядела весьма стремительно, а Murena чем-то и вовсе была похожа на DeLorean DMC-12. Фото: matra-automobile.com 3 / 4 Bagheera (первое фото) выглядела весьма стремительно, а Murena чем-то и вовсе была похожа на DeLorean DMC-12. Фото: matra-automobile.com 4 / 4

Необычная особенность Багиры и Мурены – три кресла в ряд. Двигатель при этом располагался сразу за ними. Фото: matra-automobile.com 1 / 3 Необычная особенность Багиры и Мурены – три кресла в ряд. Двигатель при этом располагался сразу за ними. Фото: matra-automobile.com 2 / 3 Необычная особенность Багиры и Мурены – три кресла в ряд. Двигатель при этом располагался сразу за ними. Фото: matra-automobile.com 3 / 3

Но на этом автомобильная история Матры не закончилась, приняв куда более интересный оборот: в 1977 году публике был продемонстрирован автомобиль Talbot Matra Rancho. Технически он базировался на агрегатах Simca 1100 и не был ничем особенно примечателен, зато концептуально у машины практически не было аналогов, ведь она была предназначена для туристов.

Автомобиль для активного отдыха – именно так вкратце можно было описать концепцию Matra Rancho. Фото: matra-automobile.com 1 / 4 Автомобиль для активного отдыха – именно так вкратце можно было описать концепцию Matra Rancho. Фото: matra-automobile.com 2 / 4 Автомобиль для активного отдыха – именно так вкратце можно было описать концепцию Matra Rancho. Фото: matra-automobile.com 3 / 4 Автомобиль для активного отдыха – именно так вкратце можно было описать концепцию Matra Rancho. Фото: matra-automobile.com 4 / 4

C точки зрения техники Rancho не был покорителем бездорожья, но от машины этого и не требовалось. Фото: matra-automobile.com​

Визуально трехдверный пятиместный стеклопластиковый кузов чем-то походил на ижевский «каблучок», однако версия Grand Raid имела такие внедорожные опции, как блокировка дифференциала и лебёдка, смонтированная на переднем бампере, а также размещённое на крыше запасное колесо.

Фото: matra-automobile.com​

Ну а в 1985-м мелкосерийный автомобиль сняли с производства, окончательно закрыв «автомобильную тему».

А вот что может удивить по-настоящему, так это автомобиль, к которому имеет отношение производитель... кетчупов Heinz. Его еще до начала Второй мировой войны разработал Раст Хайнц, и эта машина с очень необычным аэродинамическим кузовом получила название Phantom Corsair. Шестиметровое купе могло разогнаться до 185 км/ч, а на переднем ряду могли сидеть четверо. Машину планировали продавать по 12 500 тогдашних долларов, но планам не суждено было сбыться – Раст Хайнц погиб в автокатастрофе.

Phantom Corsair. Фото: autowp.ru 1 / 3 Phantom Corsair. Фото: autowp.ru 2 / 3 Phantom Corsair. Фото: autowp.ru 3 / 3

Плюс два колеса: Yamaha

То, что Yamaha умеет производить великолепные спортбайки и не менее отличные музыкальные инструменты, знают все. А как насчёт автомобиля? Вы не ослышались: более тридцати лет назад они создали нечто особенное – спортивный автомобиль, рассчитанный для езды по дорогам общего пользования, но с двигателем от болида Формулы-1! А ведь в ту пору компания как раз занималась разработкой и изготовлением моторов для некоторых команд F1, но до идеи установить гоночный V12 в дорожную машину додумались тогда именно японцы.

Концепт под индексом OX99-11 был взял у болида Brabham BT60Y, причём 3,5-литровый 560-сильный мотор даже дефорсировали до 400 «лошадок», что, впрочем, не усмирило его крутой гоночный нрав и возможность раскручиваться до 10 000 оборотов.

Фото: yamaha-motor.com

Прототип получил эффектную внешность и авиационный «фонарь» кабины, а рабочее место водителя находилось не слева или справа, а прямиком по центру.

Не Ferrari и не McLaren: тридцать лет назад Yamaha имела весьма амбициозные планы стать производителем вот таких суперкаров. Фото: yamaha-motor.com 1 / 5 Не Ferrari и не McLaren: тридцать лет назад Yamaha имела весьма амбициозные планы стать производителем вот таких суперкаров. Фото: yamaha-motor.com 2 / 5 Не Ferrari и не McLaren: тридцать лет назад Yamaha имела весьма амбициозные планы стать производителем вот таких суперкаров. Фото: yamaha-motor.com 3 / 5 Не Ferrari и не McLaren: тридцать лет назад Yamaha имела весьма амбициозные планы стать производителем вот таких суперкаров. Фото: yamaha-motor.com 4 / 5 Не Ferrari и не McLaren: тридцать лет назад Yamaha имела весьма амбициозные планы стать производителем вот таких суперкаров. Фото: yamaha-motor.com 5 / 5

Потом, впрочем, в кокпит всё же добавили второе кресло – точь-в-точь как в послевоенном Мессершмитте, последовательно за водителем. Одна тонна снаряженной массы на 400 лошадиных сил обеспечивала прототипу расчетную скорость в 350 км/ч и разгон до 100 км/ч за 3,2 секунды. Практически как у мотоцикла, правда?

Фото: yamaha-motor.com

Построив три экземпляра, в Yamaha рассчитывали выйти на мелкосерийное производство, продавая свои суперкары примерно за 800 000 долларов. Но, к сожалению, не срослось.

Однако почти двадцать лет спустя, в 2008-м, японцы начали работать над проектом Motiv.e – небольшого массового автомобиля, который бы смог составить конкуренцию smart. Три года спустя в нём принял участие даже сам Гордон Мюррей, и спустя год с небольшим машинка всё же стартовала, причем сразу в двух версиях – бензиновой 80-сильной и электрической на 34 л.с. Три цилиндра от Ямахи обеспечивали четырёхколёсной машинке неплохую динамику – всего десять секунд до сотни! Увы, и в этом случае проект оказался прожектом.

Фото: yamaha-motor.com​

Прошло немного времени, и японцы в очередной раз попробовали поиграть в производителя четырёхколесных транспортных средств – на сей раз компактного спорткупе Sports Ride весом всего 750 кг. Машину планировали выпускать серийно примерно с 2019 года по цене около 50 000 евро.

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Затем была еще одна попытка в виде купе-кроссовера Cross Hub Concept, однако в итоге компания полностью отказалась от былых идей стать автопроизводителем и переключилась на то, что у неё получалось гораздо лучше и точнее.

Фото: yamaha-motor.com

«Деф» по рецепту химика-миллиардера: Ineos Grenadier

Как-то сэру Джиму Рэтклиффу, являвшемуся одновременно миллиардером и главой многонациональной химической компании Ineos, пришла в голову идея построить машину, которая смогла бы заменить ему собственный Land Rover Defender. Он поступил оригинально: после того, как в Солихалле в 2016 году прекратили производство легендарной машины, он обратился в Jaguar Land Rover с просьбой помочь ему в вопросе производства такого автомобиля собственными силами. Разумеется, англичане отказались, и Рэтклифф решил создать такую машину самостоятельно, запустив проект под названием Projekt Grenadier. Машина получила названием в честь любимого паба Рэтклиффа.

В марте 2019 года Ineos Automotive объявила, что начинает сотрудничать с BMW и инвестировать в производственное предприятие в Уэльсе, а также в сборочный завод в Португалии. Вдобавок в качестве инжинирингового партнёра была приглашена австрийская компания Magna Steyr, специализирующаяся на таком виде деятельности. Уже в 2020 был представлен прототип, который давал представление о внешности машины, а также обнародована некоторая техническая информация относительно шасси. Тогда же стало известно, что Ineos Automotive вела переговоры с Daimler AG о покупке завода Smart во Франции. По сути, речь шла о том, что Рэтклифф откажется от своих публичных обязательств по Уэльсу и Португалии, хотя правительство первого потратило около 5 миллионов фунтов на инфраструктурную поддержку завода Ineos в Бридженде.

Правда, сразу и не скажешь, что этот автомобиль задумал не автомобилист, а сэр, бизнесмен-химик и заодно миллиардер? Фото: Ineos Automotive, ineosgrenadier.com 1 / 3 Правда, сразу и не скажешь, что этот автомобиль задумал не автомобилист, а сэр, бизнесмен-химик и заодно миллиардер? Фото: Ineos Automotive, ineosgrenadier.com 2 / 3 Правда, сразу и не скажешь, что этот автомобиль задумал не автомобилист, а сэр, бизнесмен-химик и заодно миллиардер? Фото: Ineos Automotive, ineosgrenadier.com 3 / 3

А теперь немного подробнее о самой машине. Нет, Grenadier вовсе не является цельнотянутой на китайский манер плохой копией Land Rover. Скорее, речь шла о функциональном «концептуальном рестомоде» – Рэтклифф хотел сохранить идею и идеологию британского внедорожника, осовременив его, насколько это было возможно.

Дизайн Grenadier выполнен по мотивам классического Defender, но не более того. Фото: Ineos Automotive, ineosgrenadier.com

Интерьер Grenadier смотрится довольно актуально. Фото: Ineos Automotive, ineosgrenadier.com 1 / 3 Интерьер Grenadier смотрится довольно актуально. Фото: Ineos Automotive, ineosgrenadier.com 2 / 3 Интерьер Grenadier смотрится довольно актуально. Фото: Ineos Automotive, ineosgrenadier.com 3 / 3

По сути, подобный трюк провернул Mercedes со своим «геликом», только приём «назад в будущее» в том случае совершил сам немецкий производитель. А Ineos cознательно решил занять практически пустующую нишу японской «семидесятки» от Toyota, не уходя в мерседесовский гламур. И, разумеется, сохранив вполне узнаваемый дизайн Land Rover, который стал этакой точкой отсчета в голове у Рэтклиффа.

Под капотом же – двигатели BMW: 3,0-литровый 6-цилиндровый бензиновый мотор B58 и 3,0-литровый 6-цилиндровый дизель B57. При этом оба они работают в паре только в восьмиступенчатым автоматом ZF, а привод у рамного Grenadier, как и полагается, исключительно постоянный полный, причем с понижайкой.

Фото: Ineos Automotive, ineosgrenadier.com

Вместо заключения

Как мы помним, в наше время ведущие производители мобильной электроники вместо гаджетов, пылесосов и ноутбуков стремятся производить автомобили. В следующий раз мы вернемся к Xiaomi, о которой упомянули в начале, и вспомним бренды смартфонов, электроники и не только, которые всерьез занялись автомобильной темой. Ну и разберемся, насколько эта затея вышла успешной.

Фото: matra-automobile.com