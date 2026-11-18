В рамках выставки высокотехнологичных материалов в Японии компания Nissan представила кузовные панели, сделанные из биокомпозита на базе волокна листьев ананаса. В перспективе такой материал может быть использован как на спортивных, так и дорожных автомобилях.

Биокомпозиты — здоровая часть экологического дискурса, расширяющая возможности работы с материалами, которые буквально валяются у вас под ногами. В прошлом году компания BMW объявила о начале перехода с углепластика на биокомпозит Bcomp (пластик, армированный тканью из льняного волокна), вот только серийных машин BMW с деталями из этого материала мы пока не увидели.

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Компания Nissan решила пойти немного другим путём и в сотрудничестве с японской компанией Food Reborn разработала пластик, армированный тканью из волокна листьев ананаса. Сырьё даже не нужно выращивать — ежегодно более 50 млн тонн ананасовых листьев просто выбрасываются, а у Food Reborn как раз есть опыт по извлечению из них волокон с последующей переработкой в нити и ткань.

У Nissan в свою очередь накоплен богатый опыт работы с углепластиком и связанными с ним техпроцессами. Вместе специалисты Nissan и Food Reborn смогли сделать из волокон листьев ананаса плоскую пряжу, пригодную для формовки кузовных панелей. Пластик, армированный тканью из волокна листьев ананаса, получается более прочным на растяжение, чем пластик, армированный тканью из льняного волокна. На фотографиях показаны детали из нового композита в его естественном соломенном цвете, но при желании деталь можно окрасить — как снаружи, так и в массе.

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Nissan подчёркивает большой потенциал использования композита на базе волокна листьев ананаса в автомобильной промышленности и других сферах народного хозяйства, но пока не говорит, когда мы сможем увидеть этот материал на серийных машинах Nissan. Скорее всего, мы в первую очередь увидим его в автоспорте, где использование биокомпозитов уже предусмотрено некоторыми техническими регламентами (например, в кузовных гонках), а производителей таких композитов пока не так уж много.

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Добавим, что в целом композиты на основе растительных волокон пока уступают по прочности традиционному углепластику, зато они лучше углепластика по части звукоизоляционных и вибродемпфирующих свойств. Прочности композитов на основе растительных волокон вполне достаточно для изготовления аэродинамического оперения автомобиля и ряда слабо- и средненагруженных несущих деталей кузова.