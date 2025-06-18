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  • BMW объявила о начале использования биокомпозитов в серийных машинах

BMW объявила о начале использования биокомпозитов в серийных машинах

18.06.2025 86 0 0

Компания BMW начнёт заменять углепластик на своих моделях биокомпозитом на основе льняных волокон, поскольку такой материал экологичнее, требует меньше энергии для производства и при этом выглядит не менее эффектно, чем углепластик.

В начале прошлого десятилетия компания BMW хотела стать пионером внедрения углепластика в массовое производство: этот материал широко использовался в конструкции кузовов спорткара BMW i8, городского хэтчбека BMW i3 и седана седьмой серии поколения G11/G12, но на них, по сути, всё и закончилось, поскольку BMW не удалось существенно снизить стоимость производства углепластика даже применительно к слабонагруженным деталям.

Сегодня BMW использует углепластик преимущества для декора и облегчения конструкции дорогих «эмок», но в ближайшее время начнёт заменять его биокомпозитом на основе льняных волокон производства швейцарской компании Bcomp. BMW является одним из совладельцев Bcomp через свой инвестиционный фонд BMW i Ventures и уже несколько лет тестирует льняные композиты в автоспорте, а теперь созрела для их внедрения в серийные машины, так как технология производства биокомпозитов уже достаточно отработана, свойства материала хорошо изучены.

Льняной композит при прочих равных имеет меньшую прочность по сравнению с углепластиком, но более чем достаточную для таких элементов как крыша, капот, спойлеры, антикрылья и бамперы. При желании всю наружную обшивку кузова можно сделать из биокомпозита, он к тому же лучше углепластика по части звукоизоляционных свойств.

Испанский стартап Liux вообще хочет изготавливать кузова своих машин целиком из биокомпозитов на основе сырья растительного происхождения, но BMW пока столь амбициозных задач перед собой не ставит — пока просто будут биокомпозиты вместо углепластика. Ниже на фотографиях показаны изготовленные из биокомпозита элементы внешней обшивки купе BMW M4.

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BMW разработала вместе с Bcomp уникальный рисунок плетения льняных волокон для деталей своих машин, выглядят эти детали действительно интересно, хотя наверняка многие клиенты BMW предпочтут традиционный лоск улепластика, но этот материал начнёт потихоньку уходить в прошлое.

С технологической точки зрения преимущества биокомпозитов очевидны: они используют возобновляемое сырьё, для производство которого нужно меньше энергии, чем для производства углеродного волокна, а в целом уровень выбросов СOпри производстве льняного композита примерно на 40% меньше, чем при производстве углепластика. Когда именно и на каких моделях появится первые детали из биокомпозитов, компания BMW не сообщила, но полагаем, долго ждать не придётся.

новинки авто и технологии BMW

 

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