Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала богаче на опции. А еще удивила некоторыми странными решениями.

Родство с нордически сдержанной скандинавской Volvo пошло китайской Geely на пользу. Большинство моделей компании исповедует современный, но умеренно спокойный дизайн. Взять хотя бы одну из самых успешных новинок последнего года: кроссовер Monjaro, несмотря на кусачую цену, разбирают отменно, и в потоке он стал чем-то вроде замены Тигуану и Туарегу. Если раньше неформалом в российской линейке Geely выступал только молодежный Coolray, то теперь к нему присоединился новый Atlas.

В силу молодости китайского автопрома ему пока чуждо понятие преемственности в той степени, в какой оно развито у грандов автопрома. Очень редко со сменой поколения сохраняется стиль уходящей модели. Вот и Atlas унаследовал от предшественника с приставкой Pro примерно ничего. К слову, «Прошка» пока остается на российском рынке. И хотя между топовыми версиями двух кроссоверов разница всего в 100 тысяч рублей, базовая Pro доступнее аж на 431 тысячу. Так что желающих купить машину прошлого поколения наверняка наберется немало, хотя уже в части дизайна новинка укладывает старичка на лопатки.

В модели 2024 года мне видятся мотивы и последнего Kia Sportage, и Cadillac XT4, и, конечно, китайских собратьев последней волны – вспомните Exeed RX. И не только мне: один из заинтересовавшихся машиной на улице принял его именно за «корейца», а сосед по двору в сумерках узнал в Атласе «какой-то новый Cadillac». Вполне лестные для Geely эпитеты!

Оптика спереди и сзади захватила кузов не только по всей ширине, но и по высоте. Что интересно, головной свет занимает крошечную часть всей светящейся площади, торжественно переливающейся светодиодами с отпиранием дверей. Даже не верится, что это «прищур» способен осветить дорогу, но с задачей оптика справляется на ура: и ближний, и дальний свет очень понравились.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

По технике Atlas – одна большая новинка. Он перебрался на платформу CMA, на которой базируются старшие Geely Tugella и Monjaro, а также Volvo XC40. Конструктивно возможны и трансмиссия AWD, и гибридная установка, но у нас до поры доступен только переднеприводный Atlas с турбомотором 2.0 на 200 сил и семиступенчатым роботом. Тут тоже есть отличия от более крупных Geely.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Во-первых, основная настройка того же мотора на них – 238 сил. Tugella предложена и в варианте на 200 «лошадей», но у нее 350 Нм момента, тогда как Atlas получил только 325 и в более узком диапазоне (1800-4000 об/мин против 1800-4500). Во-вторых, вместо 8-ступенчатого автомата стоит преселектив. Жаль, ведь классическая коробка добавила бы модели доверия ретроградов.

Впрочем, в Атласе на агрегаты грех жаловаться. Двигатель везет бодро – в то, что он покажет заявленные 8,2 секунды летом, верится легко. Да и на зимней дороге кроссовер воспринимается как гораздо более активный, нежели предшественник. И обратная сторона медали – на бензине сэкономить не выйдет. Аппетит не зверский, но все же чуть больше 10 л/100 км в смешанном цикле с городом без пробок. И, в отличие от большинства земляков, позволяющих заправляться девяносто вторым, Geely требует заливать АИ-95. На нажатие педали газа машина реагирует оперативно, хотя иногда и нервно, с небольшими рывками и пинками. Впрочем, такое поведение можно списать на не самые подходящие под погоду шины, которым не хватает зацепа.

Колеса явно выбиваются из общей благостной картины приспособленности к нашим реалиям. Китайцы достаточно редко ставят с конвейера «изоленту», а вот Atlas получил размерности 235/50 R19 и 245/45 R20 в зависимости от комплектации. Как себя поведет Atlas на асфальте, не везде пережившем с начала зимы несколько оттепелей? Оказалось – отлично. Подвеска порой отрабатывает жестковато, но неизменно тихо. По ощущениям, перед ямами можно и не притормаживать. Только это, разумеется, опасная иллюзия. Законы физики пока в действии, и на крупной выбоине низкопрофильную шину легко пробьет. А вот «лежачих полицейских» Atlas проходит на загляденье. Крены в поворотах невелики, что тоже приятно. Еще бы обратную связь по рулю более естественную, и было бы вообще отлично.

По дороге на заметенную дачу в очередной раз взгрустнул по отсутствующему полному приводу. Ведь клиренс под пластиковым пыльником силового агрегата – 215 мм, нижний периметр кузова и колесные арки прикрыты некрашеным пластиком, а двери уходят глубоко вниз, защищая от грязи пороги. В общем, неплохая заявка для бездорожья. На даче же приключились две интересные истории. Пока парковался в рыхлом снегу, что требовало пробуксовки и раскачки, Atlas дважды… заглох. Конечно, на повидавших виды экземплярах с роботами такие технические сбои возможны, но на с иголочки новой машине? Второй момент связан со стильными колесными дисками: вычурный дизайн с массивными плоскими спицами способствует скапливанию снега, из-за чего возникает дисбаланс и, как следствие, вибрация на трассовых скоростях. Пришлось заехать на мойку и выбить снег из колес.

1 / 2 2 / 2

Тормоза хороши. И в первую очередь это ощущаешь, если ехать с адаптивным круиз-контролем или фирменным «полуавтопилотом» G-Pilot, в котором активируется еще и функция удержания в полосе. Из-за внушительной дистанции до «ведущего», которую диктует электроника даже при минимально выбранном пороге, перед вами постоянно кто-то влезает, и Geely бьет по тормозам. Иногда кроссовер притормаживает и в пологом повороте, воспринимая машину в соседнем ряду за помеху. В общем, радару стоит добавить дальнозоркости и диапазона, сейчас езда с включенной электроникой не слишком комфортна. Хотя, справедливости ради, среди всех протестированных «китайцев» здесь далеко не худшие настройки.

Если экстерьер Атласа модный не на всю катушку (слава богу, ручки дверей здесь традиционные, а не выдвижные!), то в интерьере дизайнерам дали разгуляться. Тут и необычные дефлекторы на передней панели, отделанной чем-то вроде искусственной замши, и «хрустальный» джойстик коробки передач, и площадка под смартфон в прорези центральной консоли. Ручки дверей – под нижний хват (таких, кстати, Coolray при рестайлинге, наоборот, лишился). В центре передней панели доминирует «планшет» медиасистемы диагональю 13,2 дюйма. А самый крутой вау-эффект дают противосолнечные козырьки – нижние половинки у них из тонированного пластика. Идея классная: и от яркого света защищает, и вперед смотреть не мешает.

1 / 12 2 / 12 3 / 12 4 / 12 5 / 12 6 / 12 7 / 12 8 / 12 9 / 12 10 / 12 11 / 12 12 / 12

На всевозможные атрибуты комфорта тоже расщедрились. Начнем с того, что в Атласе есть полный пакет подогревов: передних и задних сидений, руля, лобового стекла по всей поверхности. Предусмотрели даже возможность настроить длительность работы обогревов сидений от 5 минут до бесконечности. Есть чрезвычайно редкая для «китайцев» регулировка подушки водительского сиденья по длине – и это сразу выводит кресло в другую лигу. Динамики аудиосистемы (к слову, их в составе системы Infinity одиннадцать, и это лучшая «музыка», что мне доводилось слышать в автомобиле сравнимой ценовой категории) встроены в том числе в водительский подголовник, поэтому разговор по громкой связи очень комфортен. Поворотник тикает с той стороны, в которую он включен. В общем, внимание к мелочам подкупает, но на таком фоне странно выглядят досадные просчеты.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Отчего-то нет автозатемнения салонного зеркала и функции бесконтактного открывания пятой двери. Декор под рояльный лак уже вышел из моды, а в Geely Atlas им «залита» центральная консоль. Некоторые важные данные, например, системы распознавания дорожных знаков, на цифровой приборке и проекционном дисплее отображаются слишком мелко. Экраны вроде бы подстраивают яркость под внешнее освещение, но часто не угадывают и раздражают свечением. Но больше всего в темноте назойлива декоративная подсветка салона. Она очень крутая: необычный узор из вертикальных насечек, возможность выбрать одновременно два разных оттенка, и все это переливается при регулировке температуры и работает как цветомузыка. Вот только отображается вся эта красота и в боковых стеклах, и в лобовом. Благо «дискотеку» из 95 диодов с 72 оттенками можно полностью отключить.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Выпендрились по полной программе с регулировкой зеркал. Сначала нажимаешь кнопку на левой спице руля, потом на центральном экране выбираешь левое или правое зеркало. И только после этого клавишами и барабанчиком уже на правой спице баранки настраиваешь положение. Вопрос один: зачем так сложно? Он же – в адрес протокола синхронизации мультимедийки со смартфоном. Их уже существует четыре: Android Auto, Apple CarPlay, китайские CarbitLink и QDLink. В Geely стоит новое, называется AutoDo. Принцип тут такой же: AutoDo зеркалит смартфон на дисплей, поддерживает Wi-Fi и Bluetooth и совместим с операционными системами iOS и Android. В теории. На практике подключить к нему iPhone мне, увы, не удалось – скачивать софт по QR-коду из меню машины телефон отказался. Так стоило ли городить огород?

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

После вороха впечатлений спереди во втором ряду усаживаешься без особых открытий и эмоций. Тут просторнее, чем в Атласе прошлого поколения, под ногами среднего пассажира нет тоннеля, так что втроем ехать вполне себе можно и на дальняк. Жаль, нет регулировки угла наклона спинки, зато предусмотрены два разноформатных USB-порта, подлокотник, дефлекторы. Обогревами задних сидений можно управлять только через передний тачскрин, так что придется каждый раз просить вырубить отопление у водителя.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Багажник по сравнению с предшественником тоже прибавил в объеме. Правда, паспортный замер сделан «под потолок», поэтому заявленные 650 л – это излишний оптимизм. А еще огорчает пластик, которым отделаны боковины багажного отсека: он жесткий и мигом покроется царапинами.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В базовой комплектации Luxury за 3,19 миллиона рублей Atlas оснащен весьма недурно. Есть, в частности, все обогревы и множество систем активной безопасности, включая адаптивный «круиз». Плюс 200 тысяч за версию Flagship дадут взамен многоцветную фоновую подсветку, необычные противосолнечные козырьки с вставками из тонированного пластика (в Luxury стоят традиционные), вентиляцию передних кресел, сиденье водителя с дополнительными настройками, проекционный дисплей, аудиосистему с динамиками в подголовнике водителя и электропривод пятой двери. Еще 100 тысяч за вариант Flagship Sport выглядят пустой тратой кровных. За них вы получите черный декор кузова, 20-дюймовые колеса да псевдохрустальный селектор коробки.

Geely Atlas – явно сильный игрок, хотя и его предшественник не был в сегменте статистом. Едет новый кроссовер по-европейски и если и уступает в ходовых качествах покинувшим рынок Volkswagen Tiguan или Volvo XC40, то не радикально. Ну а к ценам придется привыкать. Были бы поставки в достаточном объеме и курс стабильным. Ах, да: и даешь полный привод!

Основные технические характеристики Модификация 2.0T 7DCT 2WD (200 л. с.) Кузов Пятидверный универсал Длина х ширина х высота, мм 4670 x 1900 x 1705 Колесная база, мм 2777 Снаряженная масса, кг 1645 Дорожный просвет, мм 215 Свес передний/задний, мм 905 / 988 Угол въезда/съезда 20°/26° Объем багажного отделения (при загрузке под крышу), л 650 Рабочий объем двигателя, см³ 1969 Тип двигателя Бензиновый, четырехцилиндровый c турбонаддувом и непосредственным впрыском Максимальная мощность, л. с. при об/мин 200 / 5500 Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин 325 / 1800–4000 Коробка передач 7DCT — семиступенчатая преселективная автоматическая с двойным сцеплением Тип привода Передний (2WD) Передняя подвеска Независимая, типа Макферсон Задняя подвеска Независимая, многорычажная Тормозные механизмы передних колес / задних колес Дисковые / дисковые Расход топлива в городском цикле, л/100 км* 9,3 Расход топлива в загородном цикле, л/100 км* 6,3 Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км* 7,4 Максимальная скорость, км/ч 205 Разгон 0–100 км/ч, с 8,2 Объем топливного бака, л 54 Вид топлива ≥ АИ-95 Экологический класс 6

* Данные указаны в соответствии с Сообщением об официальном утверждении типа по Правилам ООН No 101 (цикл NEDC); данные не относятся к конкретному автомобилю и приведены исключительно в целях сравнения.

