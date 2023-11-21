Geely Coolray завоевал расположение российских покупателей буквально с момента своего появления на российском рынке в 2020 году и не утратил его спустя четыре года после дебюта. С января по октябрь 2023 года россияне купили 30 480 этих кроссоверов, и это означает, что модель не просто вошла в Топ-10 самых популярных автомобилей, но и заняла в рейтинге продаж пятое место, пропустив вперед только две модели из Тольятти (Granta и Niva Travel), а из «китайцев» – Haval Jolion и Chery Tiggo 7. И в этом нет ничего удивительного: Coolray можно смело назвать самым европейским по своей сути автомобилем из всего разнообразия китайского автопрома. Пожалуй, единственная причина, помешавшая «Яркому лучику» стать абсолютным бестселлером среди всех автомобилей зарубежных марок, – это его цена. Все-таки она высоковата для переднеприводного кроссовера сегмента B. Нам даже пришлось исключить Coolray из списка при сравнении компактных кроссоверов ценой менее двух миллионов рублей, поскольку даже со всеми скидками и специальными предложениями он не вписался в заданный ценовой коридор. Но законы автобизнеса неумолимы: чтобы сохранять привлекательность (а значит, и темпы продаж) даже самой популярной и качественной модели, ей требуется периодическое обновление. Настало время обновиться и Geely Coolray, тем более что в Китае этот автомобиль под именами Geely Binyue или Geely SX11 продается с 2018 года.

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«Дайте Атлас, но поменьше…»

И вот я сижу за рулем обновленного Coolray. Давайте посмотрим, что изменилось, что – не очень, а что просто осталось таким, как и было. Прежде всего, неизменным остался сам кузов – ведь это не новое поколение, а рестайлинг. Но его размеры слегка поменялись: длина выросла с 4330 до 4380 мм, а ширина – с 1800 до 1810 мм, но все это – за счет обвеса и измененной формы бамперов. Колесная база осталась неизменной: она составляет 2600 мм, а вот дорожный просвет уменьшился со 190 до 180 мм. Но общие очертания остались неизменными и вполне узнаваемыми: Coolray по-прежнему напоминает пропорционально уменьшенный Geely Atlas и по-прежнему выглядит очень спортивно и энергично. Боевитый характер подчеркивают резко очерченные мускулистые передние арки и резкий слом боковой поверхности, протянувшийся от ручек передних дверей до задних фонарей, и полого сбегающая назад линия крыши. Завершающий штрих в динамичном профиле – венчающий крышу дефлектор над задним стеклом, придающий автомобилю спортивный и задорный вид.

Но оформление передней и задней частей автомобиля изменилось весьма существенно. Традиционная решетка в виде двух вложенных друг в друга пятиугольников, повторяющих очертаниями эмблему марки, стала меньше, а вот нижняя часть облицовки в новом фирменном стиле Energy Storm (который должен символизировать «сильное энергетическое поле») вышла на первый план. Ее сжимают «жвалы» бампера, выполненного в виде одной детали с передними крыльями, и в основаниях этих «жвал» поместились воздухозаборники охлаждения тормозов и крупные вертикальные дневные ходовые огни, которые прекрасно видно даже при ярком солнечном свете. Капот стал более рельефным, и на нем появились декоративные воздухозаборники. Изменилась форма двери багажника, теперь ее пересекает резкий излом, продолжающий ребра на боковых поверхностях, и поперечная светодиодная полоса (дизайнеры все чаще используют этот прием – он улучшает заметность автомобиля и делает его зрительно шире). Несколько изменился и задний бампер. Его по-прежнему украшают сдвоенные хромированные законцовки выхлопных труб, но теперь помимо светоотражающего элемента между ними разместился спортивный диффузор с яркими красными акцентами. Аналогичный цветной элемент украшает и нижнюю часть переднего бампера.

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Завершая разговор о внешности, отмечу, что вся светотехника – полностью диодная. Очень понравились фары головного света, дающие яркий световой пучок с четко очерченной верхней границей, которая по сторонам поднята повыше, чтобы лучше освещать обочины, а в центре опущена ниже, чтобы не слепить попутных и встречных водителей. При этом свет очень приятный, белый, по цветовой температуре близкий к солнечному дневному свету.

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USB выходит из подполья

Стоит открыть дверь, как видишь, что интерьер претерпел весьма радикальные изменения. Сиденья и руль остались практически прежними, да и функциональные кнопки на спицах остались на прежнем месте. Но верхняя часть передней панели теперь окрашена в черный цвет, а в нижней части появились яркие красные акценты и отстрочка. Массивная средняя часть панели, окрашенная под сатинированный алюминий, превратилась в тонкую полоску. Изменилась форма дефлекторов вентиляции, а блок управления климатом лишился «крутилок» и превратился в узкую полоску клавиш. USB-порты перекочевали из «подполья» на переднюю панель.

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Серьезные перемены произошли и на центральной консоли: во-первых, она теперь покрыта рояльным лаком, а не сатинированным алюминием. Во-вторых, она лишилась россыпи кнопок включения режимов движения, которые перешли единственной «качалке». Кроме нее на консоли осталась клавиша управления электронным стояночным тормозом и электронный селектор режимов коробки. Ну и в-третьих, на консоли теперь появился блок из трех подстаканников с регулируемыми размерами. Кстати, это отличное решение, вполне в духе шкодовских штучек в концепции Simply clever.

Сам селектор изменил свою форму: вместо Т-образной рукоятки, напоминающей о ручках управления газом в дорогих яхтах и легкомоторных самолетах, под рукой теперь некий изогнутый джойстик без дополнительных клавиш и кнопок (кнопка включения парковочного режима расположилась у его основания). Кроме того, на консоли есть беспроводная зарядка для телефонов (на которую, как водится, моя «лопата» c диагональю 6,9 дюйма традиционно не поместилась). Но это не так уж важно: все равно пришлось подключать телефон при помощи USB-кабеля для использования системы интеграции и вывода на экран навигационного приложения. Но об этом – чуть позже.

В поисках суслика

Естественно, изменилась мультимедийная система. Центральный тачскрин увеличил свою диагональ с 10,5 до 12,3 дюйма, сохранив при этом прекрасную графику и быстродействие. Могу посетовать только на олеофобное покрытие: поверхность сенсорного дисплея активно собирает отпечатки пальцев, и ничего с этим не поделаешь. А еще любопытная ситуация получилась с обогревом руля. Во всех спецификациях значится, что он, этот самый обогрев, входит во все комплектации, включая начальную, равно как и другие «теплые опции» – обогрев передних и задних сидений, ветрового и заднего стекол, форсунок омывателя лобового стекла, а также боковых зеркал заднего вида. Но если с включением всех этих обогревов все было понятно, и для них были предусмотрены отдельные кнопки, то с обогревом руля возникла проблема. Сколько я ни пытался найти, как же его включить и «где у него кнопка», так ничего и не нашел – ни физических выключателей в салоне, ни пункта в одном из уровней меню настройки. Просто какой-то суслик из фильма «ДМБ», а не обогрев: «Ты суслика видишь? Нет? А он есть!». Пришлось задать вопрос специалистам представительства. Оказалось, что обогрев руля действительно включается через сенсорный экран, но виртуальный выключатель вынесен на единственную контрольную панель, которая вызывается свайпом вниз по левой стороне экрана.

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Раньше было интересней

Второй дисплей, заменяющий комбинацию приборов, теперь также оформлен в виде планшета. Он достаточно информативен, но прежний вариант мне нравился больше.

На прямоугольном 10,25-дюймовом дисплее, объединенном в общий блок с тачскрином головного медиаустройства, рассыпано очень много информации. При этом только показания тахометра выведены на виртуальный циферблат, а индикатор скорости показывает только цифры. В предыдущем варианте Coolray цвет виртуальной приборной панели менялся в зависимости от выбранного режима движения – Eco, Comfort или Sport. В обновленном Coolray цвет фона приборной панели не меняется: днем он остается светло-серым, а ночью – черным. О выбранном режиме свидетельствует лишь буква соответствующего цвета над индикатором режима коробки и используемой в данный момент передачи. И меня вновь удивляет, почему разработчики не предоставляют водителю несколько вариантов оформления приборной панели? Ведь в данном случае реализовать это очень просто, причем без увеличения затрат при производстве. Ну а пока можно изменить вид тахометра (который все-таки получил аналоговое представление) с некоей незамкнутой окружности на вертикальную ленточку.

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Только не брюки карго!

К эргономике водительского места у меня практически нет претензий: руль регулируется по наклону и вылету, сиденья – плотные, с развитой верхней и нижней боковой поддержкой, с комбинированной обивкой из двухцветной экокожи и искусственной замши. Да и диапазона продольной регулировки мне хватило (хотя и впритык). Можно было бы посетовать на отсутствие регулируемого поясничного подпора, но сам профиль спинки подобран очень хорошо, и никакого неудовольствия моя поясница (к слову, довольно капризная) не высказала. Единственное замечание – в целом место довольно тесное, и если вы надели карго-брюки с набедренными карманами, то содержимое этих карманов лучше куда-нибудь переложить, иначе оно будет упираться слева – в поручень двери и справа – в центральную консоль, доставляя определенные неудобства. Но, повторюсь, в целом все очень хорошо, а панорамная крыша с люком, который умеет автоматически закрываться в случае дождя, делает обитый темными материалами салон достаточно светлым и воздушным.

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А вот на втором ряду сидений все не так шоколадно. «Сам за собой» я сел с некоторым трудом, и колени практически уткнулись в спинку переднего сиденья. Короткую поездку по городу в таком положении выдержать вполне можно, а вот ехать в Coolray на дальние расстояния в качестве заднего пассажира я бы точно не хотел. Но детишки на втором ряду будут чувствовать себя вполне вольготно – подключат свои гаджеты к имеющимся в их распоряжении USB-A слотам и будут себе играть в игры или мультики смотреть. Ну и если им будет холодно, можно включить подогрев задних сидений.

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Не слишком порадовал и багажник. Конечно, хорошо, что для того, чтобы открыть или закрыть пятую дверь, не обязательно пачкать руки: дверь открывается сервоприводом, а для его включения можно использовать клавишу на брелоке или в салоне. Но объем как был невелик, так невеликим и остался. Да, 330 литров – маловато для семейного автомобиля, да и для того, чтобы вместить все вещи, которые обычно берут в дальние поездки, непременно придется хотя бы частично сложить задний диван. А вот складывается он не самым удобным образом. Во-первых, даже при опущенных до конца задних подголовниках спинки задних сидений утыкаются в спинки передних, и передние сиденья приходится двигать вперед, а потом возвращать на место. Но и в этом случае спинка заднего дивана не образует с полом багажника единую ровную поверхность. Одним словом, устроиться в машине на ночлег с достаточным комфортом у вас не получится. А еще мне не понравилось, что из багажника исчезли сетчатые карманы для мелочей, размещавшиеся в дорестайлинговом кроссовере вдоль боковых стенок за кожухами колесных арок. И никаких креплений, намекающих на то, что такие сеточки можно заказать в качестве опций или аксессуаров, тоже нет. А жаль.

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Капризы с дата-кабелем

Ну а теперь вернемся к настройке головного медиаустройства. Как это сейчас принято, встроенного навигационного приложения в нем нет, но к этому я был вполне готов: Geely традиционно устанавливает в свои автомобили пакет CarBitLink, «зеркалящий» экран вашего смартфона и заменяющий таким образом и Apple CarPlay, и Android Auto. У меня в телефоне уже было установлено это приложение, я быстренько воткнул шнур в соответствующий слот… и получил сообщение, что мне нужно срочно установить другой пакет, QDLink. Ладно, установил, пробую подключить и каждый раз получаю сообщение, что телефон нужно отключить и включить снова. После минут двадцати плясок с бубном плюнул и просто повесил телефон с навигацией на кронштейн. Доехав до дома, на всякий случай решил попробовать другой, абсолютно новый кабель (хотя и с тем, что у меня был, раньше никаких проблем не отмечалось). Сменил кабель, и, о чудо! – все заработало! Поначалу я был в неком недоумении: зачем Geely понадобилось менять интеграционное приложение, ведь есть же старый принцип: работает – не трогай. Но оказалось, что у QDLink есть одно существенное преимущество: эта программа умеет самостоятельно поворачивать изображение экрана телефона, а значит, телефон может располагаться хоть вдоль, хоть поперек направления движения. Затем я не сразу понял, как добавить в список тот же «Яндекс.Навигатор»: пакет предлагал мне воспользоваться израильским навигационным приложением Waze. Неплохая навигация, но корректность ее работы очень зависит от того, сколько пользователей этой программы в данный момент ездят вблизи от вас. В Москве таковых, как правило, не слишком много. В конце концов методом тыка я выяснил, что для начала нужно выбрать в главном меню QDLink желтый квадрат с тремя точками, затем – плюсик, ну и добавить из списка установленных на ваш смартфон приложений те, что вы хотите видеть на большом экране. В итоге я успешно добавил и «Яндекс.Навигатор», и «Яндекс.Карты», и OSMAnd, и даже «Московские парковки».

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Полтора литра на четырех

Главное изменение таится у Coolray под капотом: теперь там вместо шведского трехцилиндрового 1,5-литрового турбомотора T3, дефорсированного до 150 «лошадок», стоит новый 4-цилиндровый двигатель 1,5 TD NordThor такого же объема мощностью 147 л.с. В паре с ним работает все та же роботизированная 7-ступенчатая трансмиссия 7DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями. Этот двигатель имеет чуть меньшую мощность, но несколько более высокий крутящий момент, правда, в более узком диапазоне оборотов: Т3 выдает 255 Н·м при 1500-4000 об/мин, а NordThor – 270 Н·м при 2000-3500 об/мин. И это чувствуется: если с места резко нажать на педаль газа, то Coolray провернет колеса даже на сухом асфальте и даже если коробка будет в режиме Comfort! Так что система старта Launch Control оказывается совершенно не лишней. Включается она так: переключаете режим вождения на спортивный, выключаете электронный ручной тормоз, левой ногой нажимаете педаль тормоза до упора, а правой ногой плавно давите на газ, увеличивая примерно до 2000 об/мин. В момент, когда на панели приборов появляется сообщение «Launch Control activate», бросаете педаль тормоза, одновременно нажимая на педаль газа до упора, и Coolray срывается с места без пробуксовки, и до сотни обновленный кроссовер разгоняется на 0,3 сек быстрее, чем дорестайлинговый вариант. А еще новый мотор, по идее, должен показать более высокую экономичность в городском и смешанном циклах, но тут придется верить официальным данным.

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Нужно сказать, что ускорения ты воспринимаешь физически, всем телом – тебя ощутимо вдавливает в спинку и при старте с места, и при энергичных обгонах. А вот в других китайских автомобилях такой же мощности (или даже более мощных) с аналогичным роботом и, тем более, с вариатором, таких ощущений я, как правило, не испытывал. Что уж там говорить – задорно едет Coolray, очень задорно, причем не только в режиме Sport, но и в режиме Comfort (хотя в этом случае ускорения становятся чуть более мягкими, а педаль нужно прожимать с большей интенсивностью). А еще мне очень понравился адаптивный режим, при котором автомобиль автоматически подстраивается под стиль вождения и меняет алгоритм работы коробки. Стоит немного поездить в этом режиме, и можно не опасаться, что машина будет слишком уж нервно реагировать на нажатие педали газа при движении в городских пробках или что реакции на педаль газа во время обгонов на трассе окажутся слишком ленивыми и размазанными.

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Дерни два раза – скорость и включится

Под стать динамике и управляемость. Coolray – не единственная модель, которая доказывает, что прекрасного поведения даже на высоких скоростях и точности в быстрых поворотах можно добиться и с бюджетной полузависимой задней подвеской, но я хочу подчеркнуть: претензий к настройке подвески у меня вообще не возникло. При этом Coolray очень неплохо справляется и с плохой дорогой. В итоге подвеску можно определить как достаточно жесткую, но очень энергоемкую. Чтобы добиться ее пробоя, нужно очень серьезно постараться.

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А вот управление трансмиссией требует определенного привыкания. Для того чтобы начать движение вперед или назад, нужно дважды потянуть селектор в виде загогулины на себя или толкнуть от себя. Дело в том, что переключение между режимами D и R происходит только через нейтральную передачу N. Это вместе с интеллектуальным блоком управления коробкой предотвращает случайное включение передач во время движения, что, как вы понимаете, чревато серьезной поломкой. Это и не плохо, и не хорошо, но нужно привыкнуть. Так что если ты постоянно ездишь на автомобиле с классическим автоматом, то стабильно дергаешь селектор один раз с одновременным нажатием педали газа, ну и слушаешь, как двигатель завывает на «нейтрали». А вот то, что автомобиль со спортивным имиджем и массой особенностей, подчеркивающих его энергичный, драйверский характер, лишился возможности ручного переключения передач, меня откровенно удивило.

Не то чтобы я столкнулся с жесткой необходимостью иметь возможность ручного выбора передач – за время теста я так и не поймал коробку на неадекватном переключении, запоздалой реакции или рывках. Фактически единственная раздражающая особенность в ездовых настройках машины – режим Auto Hold, распускающий тормоза при старте с места с некоторой задержкой. Установленный на Coolray робот настроен ничуть не хуже, чем лучшие европейские аналоги, но представьте себе вождение зимой… Отдельного зимнего режима нет, а пробуксовка возможна, как я уже сказал, даже на сухом асфальте, и никакая система TCS её не предотвращает. И как поступать в такой ситуации, когда весь твой водительский опыт кричит, что в данных условиях трогаться с места нужно со второй передачи? Опять же, у меня не было возможности проверить поведение машины на горных серпантинах (где их взять в Подмосковье), но поскольку серпантин – явление специфическое, допускаю, что и там возможность ручного переключения была бы не лишней.

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Дорогой мой Coolray

В любом случае Geely Coolray – это эмоциональный, заводной, драйверский автомобиль. На это работает все: и отзывчивый мотор, и быстрая коробка, и подвеска, и точное рулевое управление. А это значит, что ограничитель максимальной скорости – совсем не лишняя функция, и очень хорошо, что максимальную скорость можно задать, еще стоя на месте. Ну а на трассе не лишним будет адаптивный круиз-контроль, у которого есть только один недостаток: тормозит он вполне исправно, а вот разгоняется после торможения довольно медленно, вызывая нервное мигание фар тех, кто едет сзади. Вообще разработчики Coolray щедро насыпали всяческих электронных помощников – от системы автоматического экстренного торможения с возможностью распознавания пешеходов (AEB) до системы автоматической парковки (APA). Правда, вся эта роскошь доступна только в старших комплектациях Flagship и Exclusive (кстати, я долго пытался понять, чем они отличаются – похоже, что только дизайном легкосплавных дисков), а вот обладателям комплектаций Comfort и Luxury придется обходиться обычным круиз-контролем и базовым набором функций активной безопасности: антиблокировочной системой тормозов (ABS) с функцией электронного распределения тормозных усилий (EBD), электронной системой курсовой устойчивости (ESС), антипробуксовочной системой (TCS), системой помощи при торможении, системой помощи при старте на подъеме (HHC) и при движении под уклон (HDC) и системой мониторинга давления в шинах.



Но самым серьезным недостатком Coolray, помимо не самого просторного заднего сиденья и маленького багажника, является цена… Рекомендованный ценник на базовую комплектацию Comfort составляет 2 594 990 рублей, и хотя скидочные программы позволяют снизить эту сумму до 2 404 990, это все же много для автомобиля сегмента В. Ну а за топовые комплектации Flagship и Exclusive придется выложить 2 904 990 и 2 934 990 рублей. Или 2 714 990 и 2 744 990, если сумеете соблюсти условия получения специальной цены – скажем, сдать старый автомобиль в «лояльный трейд-ин» и оформить кредит. Впрочем, у дорестайлингового Coolray были точно такие же недостатки, а вот достоинств у автомобиля все-таки прибавилось.

