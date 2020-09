Новая модель Geely и Volvo: в стиле Panamera, «тележка» для всех и менее 4 секунд до «сотни»

Бренд Lynk & Co был создан в 2016 году, это совместный проект Geely и Volvo (шведская компания, в свою очередь, принадлежит китайцам). Пока марка представлена только в Поднебесной, сегодня в ее линейку входят пять моделей – четыре кроссовера и седан, причем некоторые из них доступны и в виде гибридов. А скоро к ним присоединится первый для Lynk & Co полностью электрический автомобиль. Предвестника электрокара – пятидверный концепт под названием Zero – показали в КНР накануне. Также материнская Geely поделилась кое-какими подробностями о новой «тележке», на которой базируется прототип.

Платформу назвали Sustainable Experience Architecture (SEA), она создана специально для «зеленых» моделей. В Geely отметили, что разработка велась в научно-исследовательских центрах Китая, Швеции, Великобритании и Германии. «Тележка» — масштабируемая, она подходит как для компактов, так и для сегментов D и E (в том числе, для кроссоверов и минивэнов). Более того, у SEA появится вариант и для легкого коммерческого транспорта. Платформа предусматривает передний, задний или полный привод.

На SEA будут базироваться не только Линки, но и модели других брендов, принадлежащих концерну Geely. То есть нас ждет премьера новых «электричек» Volvo, Polestar и Lotus. А еще китайцы заявили о том, что SEA является «первой в мире электрической архитектурой с открытым исходным кодом»: доступ к ней могут получить все желающие, причем, как утверждают в Geely, концерн уже ведет «предварительные переговоры» с другими производителями (с кем именно – не уточняется). Напомним, почти все «традиционные» нынешние Линки созданы на «тележке» CMA, разработанной китайцами вместе с Volvo. Исключение – свежий паркетник Lynk & Co 06, который разделил платформу BMA с Geely Coolray (BMA – разработка Джили, но, скорее всего, при участии Volvo же).



Теперь вернемся к концепту Zero. Итак, это не только первый электрокар в гамме Lynk & Co, но и первая модель концерна Geely на платформе SEA. Сегмент, к которому принадлежит Zero, в релизах компании никак не обозначен. Внешне прототип напоминает Porsche Panamera – этакий хэтчбек-переросток. Впрочем, кроме форм-фактора, заимствований нет: дизайн выполнен в фирменном стиле Lynk & Co. Особенности – безрамочные двери, спрятанные ручки и большой экран мультимедийной системы в салоне («мультимедиа» будет получать обновления «по воздуху»). Еще «пятидверка» получила пневмоподвеску.



Размер колесной базы концепта — «чуть менее 3000 мм» (у стандартной Panamera – 2950 мм). Серийной модели, которая снаружи и внутри, скорее всего, почти дословно повторит Zero, обещан запас хода в 700 км, вот только он рассчитан по устаревшему циклу NEDC. Также в Geely заявили, что товарная «пятидверка» наберет первую «сотню» менее чем за четыре секунды (видимо, имеется в виду топовая полноприводная версия). И это все характеристики, озвученные официально на данный момент.



Публичная премьера Lynk & Co Zero пройдет в рамках Пекинского автосалона, который откроется 26 сентября. Не исключено, что тогда же появится дополнительная информация. Ну а на конвейер новая модель должна встать в 2021 году.