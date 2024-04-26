24 апреля на Пекинском автосалоне был представлен новый Volkswagen Magotan. По сути, это Passat, но с очень китайским акцентом. Если бы этот автомобиль был песней, то для немцев он звучал бы, как для нас «Подмосковные вечера» в исполнении китайцев на русском языке: что-то старались, что-то получилось, но где Пекин, а где – Подмосковье? Впрочем увидеть реальное Подмосковье эти машины вполне могут: в рамках параллельного импорта к нам везут и другие модели Volkswagen. А раз так, давайте познакомимся с «потенциальной новинкой» лично.

Перекроили

Название Magotan для китайского Passat уже не новое: Volkswagen Passat предыдущего поколения B8 в Китае под этим именем уже выпускали. Теперь пришло время нового поколения, В9, и в Поднебесной седан этого поколения и стал новым Magotan. Правда, есть одно «но»: в Европе новый Passat предлагается исключительно в виде универсала, а китайский Magotan – седан, так любимый и в России, и в Поднебесной. И выпускают Magotan для местного рынка на совместном предприятии FAW Volkswagen.

Автомобилей немецких брендов на улицах и Пекина, и других городов Китая много. По приблизительным прикидкам, не меньше трети всего автопарка. И поэтому нет ничего странного в том, что на выставке Magotan был, мягко выражаясь, не обделён вниманием. А если говорить прямо, местные жители облепили его, как мухи мёд. И кажется, им нравилось в нём всё – от фар до кармашков дверей. Оно и понятно: произведённый совместными усилиями седан получился максимально китайским, но всё же «немцем».

Внешние отличия от европейского Пассата незначительные, но наличие даже минимума своих деталей способно придать автомобилю местный колорит. Китайские блогеры с телефонами в руках и со счастливыми улыбками на лицах нежно гладили переднюю часть автомобиля, которая в китайской версии получилась очень близкой к тому, что выпускают на местных заводах: в минималистском стиле, с острыми гранями и резкими линиями. Фары у Magotan матричные и, конечно же, объединены светодиодной полосой, без которой сейчас выпускать автомобиль на дороги общего пользования производителям почему-то стыдно. Логотип на радиаторной решётке, само собой, тоже подсвечен – без этого нынче тоже никак.

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Вот что удалось китайцам не так уж плохо, так это сделать из универсала седан. Обычно эксперименты с форм-фактором кузова в рамках локальных производителей приводят к рождению уродцев а-ля турецкий Renault Symbol или иранский седан Peugeot 206. В случае с Magotan такого недоразумения удалось избежать, так что перекроили Passat достаточно органично. Видимо, немцам на этот автомобиль было не наплевать, как в своё время было наплевать французам.

Зато внутри, честно говоря, перемудрили.

Нужно ярче!

Говорят, что если в Эмиратах что-то покажется сделанным из золота, можно не сомневаться – это оно и есть. В Китае всё ровно наоборот: там очень любят всё блестящее, но как только где-то можно заменить золото на что-то другое блестящее, его смело меняют. А требуется такое постоянно, потому что в этой стране всё должно блестеть, сверкать и сиять. В автомобиле за это в первую очередь отвечают экраны мультимедийной системы и цифровой приборной панели.

К приборке, допустим, вопросов нет – с ней всё в порядке. А вот всё, что находится вокруг неё, вызывает некоторые вопросы. В первую очередь – то, что находится правее.

Ладно, огромный дисплей медиасистемы, с которой хочется взять соскоб и на всякий случай отправить его на биопсию – настолько чужеродным выглядит этот нарост на панели, есть и у европейского Пассата. Правда, в нашем случае эта медиасистема демонстрировала знание исключительно китайского языка, с которым у меня пока ещё есть определённые трудности, так что лазить по меню я не смог: ничего не понятно. Но ярко. Причём графика тоже традиционно китайская – аляповато-мультяшная. Однако ещё хуже, что цифровой приборной панели и вот этого нелепого экрана китайцам показалось недостаточно, и они для своей версии поставили ещё один экран – перед глазами переднего пассажира. Но и этого показалось мало, поэтому в отделке дверей появились светодиоды, которые тоже замечательно ярко светятся и блестят.

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А теперь добавим в общую картину чрезвычайно маркий глянцевый пластик, которого в автомобиле с избытком: следы от пальцев остаются на всём, от экранов до кнопок на руле и подрулевых переключателей. Кстати, селектор АКП в машине расположился на правом подрулевом рычаге, в результате чего левый рычаг получился немного перегруженным. Ну а избыточное количество различных экранов, светодиодов и вечно заляпанного глянца просто раздражает. В итоге традиционно строгий и лаконичный «немец» приобрёл игривость «чайниз гёрл» из ночного клуба, и это немного грустно.

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А что сзади? А вот сзади всё неплохо. Сам за собой я разместился если не вольготно, то удобно однозначно. Кроме того, даже задний ряд в показанной машине имел и подогрев сидений, и даже их вентиляцию. Ну и порты зарядки для гаджетов, что тоже неплохо.

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Однако в целом по интерьеру есть и хорошие новости: как и положено немецкому автомобилю, внутри он радует материалами (за исключением того самого глянца), качеством сборки и вниманием к мелочам. Сейчас кто-то наверняка скажет: да ладно, откуда там качество сборки – машина-то китайская! Тут есть, что возразить. Во-первых, на совместном предприятии контроль качества сборки с некитайской стороны всегда тщательный. А во-вторых, многие даже «этнически» китайские автомобили сейчас собирают не так плохо, как это было ещё лет 20 назад. В этом Magotan не удалось найти ни одной кривой строчки обшивки сидений или неровно установленной детали. Так что подгонка и сборка действительно на высоте.

Что касается деталей, то достаточно упомянуть обшивку кармашков в дверных панелях, мягкую поверхность отделений для мелочёвки на центральном тоннеле – всё то, что не даст этой самой мелочёвке бренчать на своих местах. Или, например, очень гармонично вписанные в современную нашпигованную экранами переднюю панель дефлекторы системы отопления и вентиляции совершенно классической формы – выглядит по-немецки аккуратно и гармонично. Это не может не радовать.

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Тем не менее внутри машина получилась очень неоднозначной. Вроде бы «немец», но что-то китайское нет-нет, да и проскочит. Причём так явно, что становится немного обидно. Ведь иногда возникает ощущение, что этот автомобиль – очень качественный на вид и на ощупь «китаец», а не сделанный левой пяткой «немец».

А что с техникой?

Как это принято на китайских автосалонах в Шанхае и Пекине, организаторы больше заняты бытовыми вопросами, чем донесением до журналистов интересующей их информации. Поэтому всё, что можно сказать, это только то, что в базовой комплектации Volkswagen Magotan будет оснащаться полуторалитровым турбомотором (160 л.с.), в более дорогих версиях будет доступен и двухлитровый бензиновый мотор мощностью 220 л.с. Выбора коробки передач нет – только робот с двумя сцеплениями. Как ни странно, о гибридной версии речи пока тоже не идёт, хотя Magotan предыдущего поколения мог быть и гибридным.

О ценах говорить пока тоже рано: официально на рынок автомобиль ещё не вывели, но обещают сделать это в течение этого года. И, по большому счёту, нам было бы совершенно всё равно, что и куда там будут выводить, но нет: если мы захотим Passat-седан, ввезти привычными нам окольными путями пока что можно будет только такой Magotan, выпущенный по ту сторону Великой стены усилиями китайского производителя. Поэтому его цена нам всё-таки интересна. Ну а вдруг он окажется дешевле какой-нибудь новой Волги? Хотя, конечно, вряд ли.