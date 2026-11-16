Нидерландская компания Sanrivatti анонсировала трековый суперкар One, главная особенность которого — необычная посадка пилота, которую проще всего охарактеризовать словом «враскоряку». Мелкосерийное производство Sanrivatti One должно начаться в 2030 году.

Идея суперкара с мотоциклетной посадкой не нова — достаточно вспомнить суперквадроцикл Engler V12, но Sanrivatti пошла дальше и решила скрестить мотоциклетную посадку с автомобильными органами управления. В Sanrivatti One пилот сидит, как на супербайке, то есть лёжа на животе головой вперёд, но руль у этого суперкара автомобильный и педали тоже, то есть к управлению нужно будет привыкнуть.

Sanrivatti утверждает, что именно такая посадка, получившая название Apex Position, даёт пилоту наилучшую обзорность — она примерно в 3,2 раза лучше, чем на суперкарах с традиционной посадкой. Для пилота, кроме того, будет разработана уникальная система компенсации перегрузок, которые при езде на Sanrivatti One могут быть весьма и весьма высокими.

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Компанию Sanrivatti основал выходец из Уругвая Сантьяго Санчес Риверо, базируется она в Нидерландах. В команду разработчиков набраны опытные специалисты, в их числе есть ветеран отрасли Пол Аркесден из Великобритании, ранее руководивший разработкой McLaren P1.

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В основе Sanrivatti One лежит углепластиковый монокок. Компоновка — среднемоторная: перед задней осью продольно установлен высокооборотный атмосферный 5,5-литровый V10, разработанный британской компанией Judd, его расчётная максимальная отдача — 800 л.с. и 700 Нм. Вся мощность передаётся на задние колёса через 6-ступенчатую секвентальную коробку передач Hewland, переключать передачи нужно подрулевыми лепестками.

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Подвеска — типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу». Колёсная база — 2850 мм. Мощные карбон-керамические дисковые тормоза будет поставлять AP Racing. Лёгкие 18-дюймовые колёса из магниевого сплава обуты в слики Michelin. Сухая масса суперкара не должна превышать 1100 кг. Расчётная максимальная скорость — 330 км/ч.

Впереди у Sanrivatti One ещё довольно долгий период разработки и испытаний, при этом уже есть ходовой прототип на базе старенького Porsche Boxster с торчащим из рамки лобового стекла пилотом. Завершить разработку планируется к 2030 году. Цена и тираж пока не объявлены.