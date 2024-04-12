Недавно мы уже публиковали исследование , посвященное оценке моторных масел брендов Hyundai, Kixx, Mirax и ZIC. Тогда в ведущей лаборатории страны были исследованы образцы «нулевых» проб, взятых из канистр. Пришло время провести дорожные испытания. На этот раз мы залили те же масла в двигатели автомобилей такси. На пробеге 6000 и 12 000 км взяли пробы каждого, отдали на анализ и готовы рассказать о результатах.

Использование моторного масла, не соответствующего требованиям производителя, может дорого обойтись. Рынок полон подделок, способных довести двигатель до переборки. Причём особенно многочисленны они среди самых любимых нашими автомобилистами брендов. Волей-неволей задумаешься о смене марки. Самый надежный вариант – купить масло компании, которая продолжает работу в России. Для нашего теста из таких мы взяли уже известные южнокорейские Kixx G1 5W-40 ACEA A3/B4 API SN и ZIC X9 5W-40 ACEA А3/В4 API SP, компанию им составила новинка нашего рынка Mirax MX9 5W40 ACEA A3/B4 API SP. В качестве еще одного оппонента выбрали «фирменное» масло Hyundai XTeer Gasoline Ultra Protection 5W40 API SP. Последнее официально в России не представлено, но купить его несложно. Тем более, что Hyundai и Kia «вернулись» под брендом Solaris.

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В ходе первого эксперимента мы взяли пробы прямо из канистр и отправили в Международный испытательный центр по горюче-смазочным материалам (МИЦ ГСМ), специализированную лабораторию с мировым именем. Вкратце напомним результаты.

Масла выдали неплохие показатели и подтвердили полное соответствие заявленным классам качества, за одним исключением: ZIC X9 не уложился в норму для своей категории SAE 5W по динамической вязкости MRV -35. Причем превышение очень существенное. Показатель не должен быть больше 60 000 мПа˙с, а тест показал 94 928 мПа˙с и 151 606 мПа˙с. Мы специально отдали на анализ по две канистры каждого масла, страхуясь от некорректных результатов и приобретения поддельного продукта. Поэтому сразу две пробы с превышением одного и того же параметра – это уже тенденция. В морозы сразу после холодного запуска трущимся деталям двигателя, работающего на масле ZIC X9, может не хватать смазки. Ну а лидером по большинству показателей стало моторное масло Mirax.

Лабораторный анализ свежего масла уже говорит многое о его характеристиках. Но нам хотелось оценить взятые нами продукты и в динамике, и в реальных условиях эксплуатации. Поэтому мы залили их в бензиновые полуторалитровые турбомоторы мощностью 150 л.с. восьми абсолютно одинаковых кроссоверов Москвич 3, работающих в подмосковной компании «Тарикат Такси». Такие машины лучше всего подходят для ресурсного теста масла: требуемый пробег они наматывают за два-три месяца, что позволяет провести работу в сжатые сроки и быстро поделиться результатом. Новизна модели тоже нам на руку. На момент старта эксперимента только у одного автомобиля пробег превышал 50 000 км, автомобили куплены абсолютно новыми, обкатаны в соответствии с требованиями производителя и находятся под постоянным мониторингом таксопарка. Это значит, что моторы гарантированно пребывают в хорошем состоянии и не дадут «наводку» на показатели состояния масел.

Отбор проб

Пробы берем после пробега 6000 и 12 000 км. Такие интервалы выбраны неспроста. Регламент ТО Москвича (как и большинства китайских автомобилей, представленных на российском рынке) предписывает менять масло в двигателе каждые 10 000 км. Но нередко владельцы приезжают на сервис с небольшим перепробегом: забыл, не было времени провести обслуживание точно в срок – бывает всякое. Наша проба после 12 000 км покажет, способно ли масло выдержать чуть больше предписанного автопроизводителем срока, не потеряв заявленных свойств. Заодно смогут сделать выводы владельцы машин, производители которых допускают интервал между ТО в 15 000 км. По анализу будет понятно, дотянет ли моторное масло до такого пробега с сохранением всех качеств.

Для взятия проб из двигателя требуется профессиональное оборудование, которое мы приобрели в МИЦ ГСМ. Вынув масляный щуп, откачиваем необходимый объем стальным ручным насосом с длинной гибкой трубкой. Последняя обрезается на конце под углом, чтобы забор масла из картера проходил не с самого дна поддона картера, и скопившаяся на дне грязь в колбу не попала. Двигатель должен быть полностью прогрет, но после остановки маслу нужно дать немного остыть, иначе пластиковая емкость для проб от высокой температуры попросту «свернется». Перед передачей в лабораторию на образец наклеивается порядковый номер и заполняется сопроводительная форма со всеми параметрами пробы: дата отбора, тип двигателя, наработка мотора и масла и т.п. Далее в работу включаются специалисты лаборатории.

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Состав присадок

Указанные в таблице результатов шесть компонентов составляют пакет присадок к базовому маслу. Именно они наделяют масло ключевыми защитными свойствами и призваны снизить износ, предотвратить коррозию, устранить отложения и изменить коэффициент трения. Обратите внимание на схожесть пакетов у масел Mirax и ZIC. Те же пропорции компонентов у Hyundai, но абсолютные значения гораздо ниже. Складывается ощущение, что при добавлении присадок банально хотели сэкономить. Выделяется масло Kixx, в котором много кальция и мало магния. Это нормально, ведь это масло относится к категории API SN, тогда как остальные образцы – SP. А вообще состав пакета присадок и пропорции каждый производитель выбирает, исходя из собственных соображений, и эти показатели за пределами классов никак не нормируются.

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Теперь ещё раз внимательно посмотрим на содержание элементов в маслах Mirax и ZIC. Скорее всего, производители этих масел используют один пакет присадок, и, по всей видимости, это P6780 производства Infineum. В Mirax этого и не скрывают, обозначая пакет присадок на странице товара в официальном интернет-магазине.

И если это действительно так, то даже странно, что в нашем первом лабораторном тесте масло ZIC X9 с таким пакетом не уложилось в норму SAE 5W по динамической вязкости MRV -35 (при норме не более 60 000 мПа˙с показатель составил 94 928 мПа˙с для первого образца и 151 606 – для второго). Тогда мы отметили, что в момент холодного пуска при низкой температуре в парах трения мотора будет нехватка масла. Что ж, посмотрим, что получится на практике.

Состав присадок



Присадки ед. изм. Hyundai Kixx Mirax ZIC Кальций мг/кг 853 3256 1449 1411 Магний мг/кг 939 28 1258 1237 Цинк мг/кг 837 1251 1137 1152 Фосфор мг/кг 729 1111 1013 1033 Барий мг/кг 0 0 0 0 Бор мг/кг 190 2 117 118

Индикаторы износа

Перечисленные в результатах как индикаторы износа металлы появляются в моторном масле в процессе эксплуатации – как продукты износа трущихся частей двигателя. Логично, что в пробе из канистры их значения равны нулю или предельно близки к нему. Исключением выступает только молибден – он используется в качестве модификатора трения. Стоит отметить, что содержание молибдена также не нормируется и у разных масел может отличаться в десятки раз. Как и в случае с составом присадок, этот параметр ничего не скажет о том, как масло покажет себя в реальной эксплуатации. А наличие других металлов в поработавшем масле говорит об износе различных узлов и деталей двигателя (гильз, поршневых колец, вкладышей, шеек коленвала, распредвалов и т.д.)

Все масла показали идентичную картину. Пробы после пробега 6000 км оказались «зелеными», без каких-либо отклонений. А вот протоколы на отметке 12 000 км пришли из МИЦ ГСМ с «желтой» отметкой: оказалось повышено содержание алюминия. По элементу, который начинает увеличивать свою долю, эксперты могут сделать вывод о том, какая именно деталь мотора его «поставляет». В нашем случае это с высокой долей вероятности поршень. Нормативы Москвича по содержанию алюминия неизвестны, поэтому в МИЦ ГСМ руководствовались своими протоколами, которые в свою очередь опираются на сертифицированные требования. Согласно им, желтая метка в протоколе выставляется при содержании алюминия более 11 мг/кг, красная – более 25. Как видим, один из двигателей вплотную подошел к «красному» рубежу.



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Здесь следует акцентировать внимание на важном моменте: если бы повышенное содержание алюминия проявилось только у одного или двух масел, был бы повод усомниться в качестве защиты трущихся частей и, соответственно, масле. Но тут у нас коллективный результат, так что это уже вопрос в адрес производителя двигателя. В то же время отметим, что в пробах масла Mirax содержание алюминия оказалось вдвое меньше, чем у Hyundai.

Добавим, что во всех маслах также появился одинаковый загрязнитель – вода. Это может быть отражением непростой зимней эксплуатации. Наши подопытные автомобили ездили в том числе в тридцатиградусные морозы, преимущественно в городском цикле, с частыми простоями на холостом ходу.

Содержание металлических примесей на пробеге 0/ 6000/ 12 000 км

Индикаторы износа ед. изм. Hyundai Kixx Mirax ZIC Железо мг/кг 1 / 5 / 17 0 / 4 / 30 1 / 8 / 16 1 / 15 / 24 Хром мг/кг 0 / 2 / 4 0 / 0 / 3 0 / 2 / 1 0 / 2 / 3 Олово мг/кг 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 Алюминий мг/кг 0 / 4 / 24 0 / 2 / 16 0 / 4 / 12 0 / 8 / 18 Никель мг/кг 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 Медь мг/кг 0 / 1 / 2 0 / 2 / 2 0 / 1 / 1 0 / 2 / 3 Свинец мг/кг 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 Молибден мг/кг 51 / 63 / 58 47 / 7 / 9 72 / 81 / 81 76 / 75 / 69

Кинематическая вязкость при 100оС

Кинематическая вязкость при 100оС для испытанных нами масел «сороковой» группы должна укладываться в диапазон от 12,5 до 16,3 мм2/с. Mirax и ZIC оказались похвально стабильными. К пробегу 12 000 км показатель по сравнению с новым маслом снизился на 6% и 4% соответственно. Очень хорошо! Kixx потерял почти 19%, Hyundai – около 11%. И оба они к концу цикла вышли за минимально допустимый показатель 12,5 мм2/с. Впрочем, тут следует оговориться. Во-первых, при требуемом для Москвича межсервисном интервале 10 000 км наши подопытные отработали 12 000 км. Возьми мы пробу на 2000 км раньше, всё, вероятно, было бы в пределах норматива. Во-вторых, выход за границу диапазона не всегда критичен. В нашем случае Kixx и Hyundai перешли в «тридцатую» группу вязкости, которая для мотора Москвича также допустима. А вот если бы масла переходили в тот класс, который заливать в двигатель нельзя, это было бы уже хуже. Однако стоит добавить, что падение кинематической вязкости говорит о том, что в рабочем диапазоне температур масло становится жидким, а это может привести к снижению давления в системе смазки. Для изношенных моторов это может быть опасно, поэтому не советуем ставить эксперименты с «перебегом» регламента по сроку замены масла.

Изменение щелочного числа

Параметр отражает остаток в моторном масле компонентов, которые призваны нейтрализовать образующиеся при сгорании топлива кислоты. Показатель по мере увеличения километража постепенно снижается. Норма – падение до половины исходного показателя, полученного на масле из канистры. Это тот рубеж, на котором жидкость подлежит замене.

Mirax показал себя чуть лучше соперников: за 12 000 км анализ выявил снижение с 12,3 мг КОН/г до 8 мг КОН/г при пределе около 6,15. Схожий по многим параметрам ZIC просел с 12,4 до 7,6 мг КОН/г, Kixx – с 10 до 6,8 мг КОН/г. И все же у всех них ещё есть запас, а вот Hyundai выступил аутсайдером. Мало того, что у него был минимальный изначальный показатель, всего 7,3 мг КОН/г, так он еще и ухудшился до 2,7 мг КОН/г.

Кинематическая вязкость и щелочное число на пробеге 0 / 6000 / 12 000 км



Параметр ед. изм. Норматив Hyundai Kixx Mirax ZIC Кинематическая вязкость при 100оС мм2/с 12,5-16,3 13,79 / 12,99 / 12,45 14,56 / 12,63 / 12,27 13,95 / 13,17 / 13,07 13,43 / 12,9 / 12,89 Изменение щелочного числа Мг КОН/г Не менее 50% от исходной 7,33 / 5,05 / 2,66 10,0 / 8,91 / 6,81 12,3 / 9,73 / 8,03 12,4 / 8,86 / 7,61

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Выводов из проделанной работы можно сделать два.

Первый и главный: произведённое по корейским технологиям в России масло Mirax на деле не только не хуже, но по отдельным показателям оказалось даже лучше импортных южнокорейских продуктов Kixx и ZIC. Причем, в отличие от всех соперников, Mirax уложился во все нормативные диапазоны как в новом, так и в поработавшем состоянии. К тому же по цене MX-9 оказывается привлекательнее почти на 1000 рублей за 4-литровую канистру.

Второй вывод заключается в том, что современные моторные масла гарантированно отрабатывают межсервисный пробег в 10 000 км с запасом по характеристикам и готовы прослужить 12 000 км. Хотя тут следует сделать небольшую оговорку: в рамках нашего эксперимента большой километраж был намотан за неполные три месяца, и временной фактор не успел оказать влияния на старение масла. Если те же 12 000 км вы проезжаете за год, цифры после анализа могут оказаться немного другими. Кроме того, автомобили такси, как это ни парадоксально, на первый взгляд, работают в более щадящем режиме – у них нет множества холодных пусков и коротких перегонов «дом-работа» без полного прогрева. То есть, продуктов износа в двигателе может быть меньше, чем в моторе обычной машины.

Редакция Kolesa.ru благодарит компании FIT Service, Тарикат такси за помощь в подготовке материала