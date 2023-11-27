Эксперты автономной некоммерческой организации «Союзэкспертиза» Торгово-промышленной палаты Российской Федерации провели исследования образцов масел популярных брендов в специализированной лаборатории с мировым именем. Чем было продиктована необходимость это сделать и что показали анализы? Ответы на эти и некоторые другие важные вопросы изложены ниже.

Кто-то уходит, кто-то остаётся

Все мы знаем, как один за другим хлопали дверью и уходили с нашего рынка гранды масляной индустрии: Castrol, Total, Shell, Mobil 1, Motul… Разумеется, это вызвало лёгкую панику: где теперь брать масло? Речи о том, что мы останемся совсем без масла, не было: есть отечественные производители, которые не дадут пропасть. Но перспектива остаться без любимого и знакомого масла пугала многих. Страх оказался сильно преувеличенным: до сих пор можно купить и Castrol, и Total, и Shell, и всё остальное, к чему мы так привыкли. Правда, все эти масла стали намного дороже, а главное – под их видом часто продают откровенную подделку, которую заливать в мотор просто опасно. И количество поддельных масел только растёт, потому что не очень честные продавцы пользуются не всегда рациональной тягой автолюбителей к определённому бренду.

Вторая проблема – это появление на нашем рынке малознакомых масел из Азии. Не всем им пока доверяют, и это, наверное, естественно: репутация многих масел формировалась годами, и новичкам на этом рынке придётся пройти тот же путь, чтобы завоевать доверие потребителей. Но пройдут ли они его?

Результаты тестов масел европейских топовых производителей были изучены всеми интересующимися очень давно, и как только появлялся новый тест, на него сразу набрасывались любители вникать во всевозможные цифры, допуски и классы. Тестов масел, которые появились в последние пару лет, и тех масел, которые формально у нас не продаются, но которые каким-то образом до сих пор можно купить, пока не так много. А интерес к ним вполне обоснован: это сугубо практический вопрос. Поэтому специалисты АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ провели исследования образцов масел брендов с растущей популярностью, закупленных в различных городах и магазинах. Образцы исследовали в Международном испытательном центре по горюче-смазочным материалам – МИЦ ГСМ, лаборатории с мировым именем. С полными результатами исследования можно ознакомиться на сайте АНО «Союзэкспертиза», а мы сегодня изучим результаты тестов четырёх масел популярной вязкости 5W40 (сравнивать масла одного класса интереснее, чем разных – это более наглядно). В принципе, все эти участники – не такие уж и новички, а уже известные на нашем рынке производители: ZIC, Mirax, Kixx и Hyundai. Масло последнего производителя официально на нашем рынке не продаётся, но неофициально купить его легко. При этом никто не гарантирует, что оно будет оригинальным. Что ж, тем будет интереснее.

Как я уже говорил, исследуемые масла (ZIC X9 5W-40 А3/В4, Mirax MX9 5W40 A3/B4 SP, Kixx G1 5W-40 A3/B4, Hyundai XTeer Gasoline Ultra Protection 5W40 SP) всех этих брендов относятся к одному классу по вязкости, первые три имеют класс А3/В4 по ACEA (у масла Hyundai указан только допуск по API – SP). Для точности в лаборатории исследовали по два образца масла каждого производителя. Давайте смотреть, что получилось.

О числах и цифрах

В результатах анализов образцов есть данные о содержании металлических частиц: железа, хрома, олова, алюминия, никеля и некоторых других. И это содержание нулевое, что вполне очевидно: наличие этих частиц говорит об износе определённых деталей мотора и могут присутствовать только в отработанном масле. В свежем их нет, поэтому не будем перегружать итоговую таблицу этими данными.

Не будем оценивать и содержание молибдена, кальция, цинка, фосфора и других элементов, входящих в состав пакетов присадок всех производителей. Эти данные нам просто ничего не дадут: их наличие естественно, а норм по их содержанию не существует. Тут каждый производитель решает сам, в каких пропорциях что должно содержаться в масле.

Нас интересуют наиболее важные параметры масла: испаряемость по NOACK, динамическая вязкость CCS -30, динамическая вязкость MRV -35, температура застывания ASTM D 97, температура вспышки о.т., щелочное число TBN (ASTM D 2896), сульфатная зольность, содержание серы и индекс вязкости. Вспомним коротко, что это за характеристики.

По испаряемости по NOAСK можно судить о склонности масла к испарению или угару. Чем она ниже, тем меньше масло испаряется и угорает. Хороший показатель – в пределах 10-15 %.

Динамическая вязкость CCS (Сold Сranking Simulator) – это своеобразная имитация холодного пуска. Она определяет максимальную вязкость при отрицательной температуре (в нашем случае – минус 30 градусов Цельсия), которая позволит запустить двигатель стартером. А динамическая вязкость MRV (Mini Rotary Viscometer) – это максимальная динамическая вязкость масла, при которой оно прокачается по каналам во все пары трения в момент пуска мотора. В нашем случае её измеряли при -35 градусах. Нормы и той, и другой вязкости указаны в таблице, но главное тут то, что соблюдение этих норм говорит о соответствии масла установленному производителем классу вязкости по SAE. Не уложиться в них масло не имеет права.

Температура застывания – температура, при которой масло теряет текучесть при наклонении пробирки. Чем она ниже, тем лучше. Температура вспышки о.т. – это температура, при которой вспыхнут пары масла в открытом тигле. Косвенно по этому показателю можно оценить склонность масла к расходу на угар, вызванному его испарением в ходе эксплуатации.

Щелочное число TBN (ASTM D 2896) характеризует моющие способности масла (или оценивает запас щелочной среды). Обычно оно находится в пределах 5-12 мг КОН/ г.

Сульфатная зольность определяет процентное содержание присадок и их состав. При испарении масла частицы присадок могут оседать на деталях ЦПГ, поэтому их количество ограничено стандартами. Зольность не должна превышать 2% ни в каком масле, но у каждого класса ACEA есть свои ограничения. В случае с нашими маслами класса А3/В4 норма составляет 1,0-1,6%.

По содержанию серы можно оценить степень очистки базы моторного масла. Чем её меньше – тем лучше. Ну а индекс вязкости характеризует зависимость внутреннего трения в масле от его температуры. Чем этот индекс выше – тем лучше, потому что означает, что даже при высокой нагрузке на мотор масло сохранит свои свойства. Это сильно упрощённое объяснение, но зато понятное.

Итак, давайте изучать результаты исследования образцов масел.

Показатель Норма ZIC X9

Mirax MX-9 Hyundai XTeer Kixx G1 Испаряемость по NOACK <13.0 7.92 7.87 8.09 8.54 8.68 9.32 11.0 11.38 Динамическая вязкость CCS -30 <6600 5820 5750 6150 6080 4640 4690 5190 5450 Динамическая вязкость MRV -35 <60000 94928 151606 26294 24551 25440 24602 18925 18782 Температура застывания ASTM D 97 <-35 - 39 - 38 - 45 - 44 -36 - 36 - 42 - 41 Температура вспышки о.т. - 226 228 240 240 232 224 224 234 Щелочное число TBN (ASTM D 2896) >10.0 для A3/B4 12.2 12.4 12.3 12.49 7.19 7.33 10.07 10.0 Сульфатная зольность 1.0-1.6 для A3/B4 1.07 1.12 1.10 1.09 0.70 0.70 1.21 1.18 Содержание серы - 2390 2390 2410 2380 2380 2400 3560 3530 Индекс вязкости - 164 164 164 168 166 167 167 169

Какие выводы можно сделать? В целом, почти все эти образцы показали неплохие результаты, и разочаровал (очень неожиданно) только один из них – ZIC X9, который не уложился в норму SAE 5W по динамической вязкости MRV -35. Причём показатель этот превышен очень серьёзно: он не должен быть больше 60 000 мПа*с, а по результатам теста он составил 94 928 мПа*с для первого образца и 151 606 – для второго. Это означает, что в момент холодного пуска при низкой температуре в парах трения мотора будет нехватка масла. Хороший повод для размышления тем, кто собирается ездить на этом масле зимой.

Ну а теперь к хорошим новостям. По большинству ключевых параметров (по температуре застывания, щелочному числу и значению температуры вспышки) лучший показатель – у масла Mirax MX9. По проценту испаряемости ZIC X9 занял первое место, сместив по этой характеристике масло Mirax MX9 на второе. По индексу вязкости первое место с небольшим отрывом заняло масло Kixx G1, остальные показали практически равные результаты.

В итоге по результатам всех испытаний первое место можно смело отдать маслу Mirax MX9, которое по большинству ключевых характеристик показало лучшие результаты. На второе место поставим Kixx G1, которое отстало от лидера совсем ненамного. Третье отдадим Hyundai XTeer. Нельзя сказать, что оно где-то показало выдающиеся результаты, но хотя бы уложилось во все нормы, соответствующие классу и допускам. ZIC X9 не включим в лидеры только по одной причине: оно стало единственным маслом, оба образца которого с треском провалили тест на динамическую вязкость MRV -35. Хотя надо отдать должное: по проценту испаряемости оно оказалось лучшим.

Не только теория

В целом все образцы показали неплохие результаты (кроме одного, но не будем больше тыкать в него пальцем), и вреда они не принесут точно. Бояться продукции брендов из тройки лидеров нет причин однозначно, а Mirax даже можно смело рекомендовать к использованию. Но одно дело – теория, другое – практика. Поэтому мы решили пойти дальше и проверить все эти четыре масла в реальной жизни, залив их в одинаковые машины и дав им проехать по 12 тысяч километров. В ходе эксперимента мы возьмём пробы масла при пробеге в 6 тысяч километров и по окончании теста – на 12 тысячах. Образцы проб отправим в ту же лабораторию МИЦ ГСМ и посмотрим, как эти масла меняют свои свойства в ходе реальной эксплуатации. Так что не уходите далеко – всё только начинается!