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  • Первый седан премиального суббренда Dongfeng: официальные картинки и фото без камуфляжа

Первый седан премиального суббренда Dongfeng: официальные картинки и фото без камуфляжа

18.10.2022 225 1 0

Большая «четырехдверка» будет доступна в виде гибрида или полноценного электрокара. До официальной премьеры осталось немного.

 

Фото с испытаний замаскированного прототипа марка Voyah, принадлежащая «поднебесному» концерну Dongfeng, выложила в минувшем месяце. А теперь появились тизеры серийного седана, вдобавок объявлено имя: с китайского его можно перевести как Chasing Light, то есть «в погоне за светом» (прежде модель была известна под внутризаводским индексом H53). Впрочем, тизерная кампания бренда все равно провалилась: снимки автомобиля без какого-либо камуфляжа слил минпром КНР, он же раскрыл кое-какие характеристики. Ну и напомним, что бренд Voyah запустили в 2020 году, он создан для дорогих электрифицированных машин, а Chasing Light – его третья модель, седан присоединится к кроссоверу Free и минивэну Dreamer.

Гибридный седан Voyah
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Гибридный седан Voyah
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Гибридный седан Voyah
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У «четырехдверки» будут гибридная и электрическая версии. Любопытно, что на тизерах запечатлен гибрид, эта модификация опознается по привычной радиаторной решетке. А вот в базе минпрома пока обнаружен сертификат исключительно на электрокар – с заглушкой спереди. В целом же дизайн Voyah Chasing Light выполнен по мотивам концепта двухлетней давности i-Land. Особенности – силуэт а ля фастбэк, узкие светодиодные фары, сделанные в виде единой плашки задние фонари, утопленные ручки дверей, зеркала на отдельных ножках и выдвижной спойлер (встроен в крышку багажника).

Электрический седан Voyah
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Электрический седан Voyah
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Электрический седан Voyah
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Длина седана равна 5088 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1505 мм, колесная база – 3000 мм. У электроверсии «в базе» идут 20-дюймовые колеса.

Интерьер мы видели на шпионском фото, его оформили в стиле остальных моделей Voyah. Внутри установили три дисплея на всю ширину передней панели, при этом у Chasing Light есть своя «фишка» – четвертый экран, торчащий из центрального тоннеля: вероятно, на него выведено управление «климатом».

Электрический седан Voyah

«Зеленый» седан имеет полный привод: установленный на передней оси электромотор выдает 218 л.с., на задней – 292 л.с. Максимальная скорость составляет 210 км/ч. А вот информации о батарее пока нет, равно как и о начинке гибридного варианта.

Публичную премьеру Voyah Chasing Light справит на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется в конце ноября.

Между тем в России скоро должен появиться кроссовер Voyah Free. Если паркетник зайдет на стремительно пустеющем российском рынке, то не исключено, что впоследствии до нас доберется и «четырехдверка».

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1 комментарий
19.10.2022 01:54
rexinferee

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