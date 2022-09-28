Полноразмерный кроссовер Voyah Free доберётся до российского рынка: цена известна

Китайский концерн Dongfeng ещё летом 2020 года создал премиальную марку Voyah. Предполагается, что её название должно вызывать ассоциации со словом voyage (то есть «путешествие»). Первенцем бренда стал кроссовер Free, его презентация прошла в декабре того же года, на китайский рынок эта модель вышла в августе 2021-го. Согласно статистике Carsalesbase, всего с момента начала продаж (по август нынешнего года включительно) в Поднебесной было реализовано 14 917 экземпляров.

На фото: Voyah Free

Полноразмерный кроссовер Voyah Free доберётся до российского рынка, причём сообщается, что продавать его планируется под «родным» названием. Известно, что модель появится в РФ в рамках проекта, который реализует компания «Моторинвест» (Липецкий моторный завод, ЛМЗ: ранее он занимался выпуском автомобилей марок Great Wall и Changan).



Как Kolesa.ru сообщал недавно, «Моторинвест» уже отправил на конвейер седан Evolute i-Pro (китайское название – Dongfeng Aeolus E70). При этом ожидается, что до конца текущего года линейка пополнится паркетником i-Joy (он же Fengon E3 EV) и минивэном i-Van («домашнее» имя – Dongfeng Forthing Lingzhi M5).



Однако с кроссовером Voyah Free ситуация пока не совсем ясна: о планах отправить полноразмерный SUV на конвейер ЛМЗ в компании официально не сообщали. Вероятно, компания «Моторинвест» в качестве дистрибьютора сможет импортировать машины в РФ из Китая, минуя российское представительство материнской компании Dongfeng. Цена полноприводного кроссовера Voyah Free составит 7 990 000 рублей.



На фото: салон Voyah Free

Напомним, в основе Voyah Free лежит модульная платформа ESSA (Electric Smart Secure Architecture). Тяговая батарея расположена в полу, спереди у кроссовера двойные поперечные рычаги, сзади – многорычажная подвеска. Длина модели составляет 4905 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1645 мм, расстояние между осями – 2690 мм. Салон рассчитан на пятерых седоков, объём багажника равен 560 литров (со сложенными задними сиденьями – 1320 литров), у переднего багажника объём составляет 72 литра.



У базовой версии один 347-сильный электромотор, расположенный на задней оси (максимальный крутящий момент – 520 Нм). Также есть полноприводный вариант: совокупная отдача двухмоторной установки такого Voyah Free составляет 694 л.с. (1040 Нм). Эти исполнения оснащаются батареей ёмкостью 88 кВт*ч, запас хода на одной зарядке в первом случае составляет 505 км (расчёт вели пор циклу NEDC), во втором – 475 км.



Также имеется ещё одно полноприводное исполнение: у такого кроссовера отдача двухмоторной электрической системы составляет 489 л.с., а максимальный крутящий момент равен 720 Нм. Этот Voyah Free получил тяговый аккумулятор увеличенной ёмкости – 106 кВт*ч. Дальнобойность этой версии (при расчёте по тому же ездовому циклу) составляет 730 км.



Напомним, уже базовое оснащение Voyah Free включает в себя три экрана на передней панели, информационно-развлекательную систему с функцией обновления ПО «по воздуху», кожаный салон, двухзонный климат-контроль, комплекс электронных водительских ассистентов, панорамную стеклянную крышу.

