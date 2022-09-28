В России стартовал выпуск электромобилей Evolute, они будут доступны с повышенной скидкой

О создании российского бренда Evolute для выпуска «электричек» официально было объявлено весной 2022-го: это проект липецкого завода «Моторинвест» (он же Липецкий моторный завод, ЛМЗ), который прежде занимался выпуском автомобилей Great Wall и Changan. Как сообщалось ранее, «Моторинвест», Минпромторг и Липецкая область заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК), согласно которому в течение 11 лет в производство электромобилей инвестируют 13 млрд рублей. Весной же анонсировали модели новоявленного бренда, все они – чуть переделанные «китайцы». И вот в Липецкой области стартовало производство электрокаров.

Первым на конвейер встал седан Evolute i-Pro, он же Dongfeng Aeolus E70. До конца года к нему должны присоединиться паркетник i-Joy (Fengon E3 EV; Fengon – бренд совместного предприятия Dongfeng и фирмы Sokon) и минивэн i-Van (Dongfeng Forthing Lingzhi M5), сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Как отметили в ведомстве, всего в 2022-м планируют выпустить около 2000 электрокаров. А в 2023-м гамму пополнит купеобразный кроссовер i-Jet (Seres SF5; марка Seres принадлежит Sokon).

Еще в РФ будут продавать паркетник Voyah Free (это тоже продукт Dongfeng), причем вроде бы под родной китайской маркой Voyah, но тут до конца пока непонятно: то ли его тоже будут собирать в Липецкой области, то ли «Моторинвест» лишь займется поставками, минуя российское представительство самой компании Dongfeng. Как бы то ни было, но цена на этот кросс уже известна, мы расскажем о Voyah Free в отдельной новости. Пока же вернемся к Эволютам.



Производственная мощность предприятия – 100 000 машин в год. При этом заявлено, что это будет производство полного цикла со сваркой и покраской. Впрочем, официальный сайт правительства Липецкой области уточняет, что полный цикл запустят с 2023 года, а пока «работает один цех по сборке».

Минпромторг, в свою очередь, объявил о том, что электромобили Evolute присоединятся к программе льготного автокредитования, и что на них будет действовать повышенная скидка – 35% от стоимости (но не более 925 000 рублей).

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Заказы на электроседан Evolute i-Pro официальные дилеры начнут принимать в октябре. Судя по сайту марки, «четырехдверка» длиной 4680 мм оснащается 150-сильным электромотором (прежде говорили о 163 л.с.) и батареей емкостью 53 кВт*ч. Заявленный запас хода – 420 км, правда, он рассчитан по устаревшему циклу NEDC. В списке оборудования есть мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном, камера заднего вида и климат-контроль. Цена – от 2 990 000 рублей (все цены указаны без учета скидок).



Паркетник Evolute i-Joy (длина – 4385 мм) имеет 176-сильный электромотор и ту же батарею на 53 кВт*ч, дальнобойность – 405 км (NEDC). В арсенале этой модели значатся шесть подушек безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений, люк в крыше, мультимедийная система, камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор и беспроводная зарядка для смартфона. Цена Evolute i-Joy – от 3 490 000 рублей.

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Электровэна на сайте бренда пока нет, но про него ранее рассказал один из дилеров. У Evolute i-Van задний привод и электромотор мощностью 122 л.с. (300 Нм), в список оборудования вошли пара подушек безопасности, система стабилизации, задний парктроник и кондиционер. Предполагаемая цена – от 3 490 000 рублей.



Кроссовер Evolute i-Jet уже «висит» на потребительском сайте новой марки, но пока без цены. Модель длиной 4700 мм оснащается двумя электромоторами с совокупной отдачей в 693 л.с. (то есть паркетник полноприводный). Батарея емкостью почему-то всего 35 кВт*ч – видимо, на сайте опечатка. Запас хода еще не указан. Зато есть список оборудования: кожа Nappa, панорамный люк в крыше, проекционный дисплей, мультимедиа с 17-дюймовым тачскрином, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы.

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На первом этапе приобрести электрокары Evolute можно будет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Липецке, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи.

