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  • Дилер раскрыл цены российских электрокаров Evolute и засветил ещё не представленный минивэн

Дилер раскрыл цены российских электрокаров Evolute и засветил ещё не представленный минивэн

09.09.2022 244 0 0

Помимо MPV ценники еще обрели компактный паркетник и седан. «Живые» продажи должны стартовать до конца текущего года.

 

О создании российского бренда Evolute для выпуска «электричек» официально было объявлено весной 2022-го: это, напомним, проект липецкого завода «Моторинвест» (он же Липецкий моторный завод, ЛМЗ), который прежде занимался выпуском автомобилей Great Wall и Changan. Как сообщалось ранее, «Моторинвест», Минпромторг и Липецкая область заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК), согласно которому в течение 11 лет в производство электромобилей инвестируют 13 млрд рублей. Весной же анонсировали пять моделей, все они – чуть переделанные «китайцы».

Сама марка Evolute на данный момент показала лишь три электрокара: седан i-Pro, паркетники i-Joy и i-Jet, то есть Dongfeng Aeolus E70, Fengon E3 EV и Seres SF5 соответственно (Fengon – бренд совместного предприятия Dongfeng и фирмы Sokon, а марка Seres принадлежит Sokon). Цены и комплектации новоявленный производитель до сих пор не раскрыл, зато за него это сделал дилерский центр «Авилон», правда, не всех перечисленных машин – прайса пока нет у кросса i-Jet. Но при этом дилер засветил еще не представленный минивэн i-Van. С него-то и начнем. Да, сразу отметим, что цены носят предварительный характер, окончательный прайс-лист должен огласить сам бренд.

Evolute i-Van
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Evolute i-Van
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Итак, под видом Evolute i-Van россиянам предложат семиместную электроверсию минивэна Dongfeng Forthing Lingzhi M5. К слову, стандартный китайский MPV ведет свою историю от Mitsubishi Space Gear из 90-х. Длина модели Evolute равна 5135 мм, ширина – 1720 мм, высота – 1990 мм, колесная база – 3000 мм. Заявленный дорожный просвет – 170 мм, снаряженная масса – 2020 кг. Evolute i-Van имеет задний привод, вэн оснащен электромотором мощностью 122 л.с. (300 Нм). Согласно описанию на сайте дилера, максимальная скорость – всего 100 км/ч, до них электрокар разгоняется за 18 секунд. Про батарею ничего не сказано, но известен паспортный запас хода – 400 км (по какому циклу он рассчитан – не указано, то же касается и остальных моделей). В список оборудования входят пара подушек безопасности, система стабилизации, задний парктроник и кондиционер. Предполагаемая цена Evolute i-Van – от 3 490 000 рублей.

Evolute i-Pro

У седана Evolute i-Pro длиной 4680 мм 163-сильный электромотор (установлен на передней оси) и батарея на 53 кВт*ч. «Четырехдверка» наберет первую «сотню» за 9,5 секунды, максимальная скорость – 150 км/ч, запас хода – 420 мм. Объем багажника составляет 520 литров. В арсенале этой модели значатся климат-контроль, передние и боковые «эйрбэги», система стабилизации и аудиосистема. Цена i-Pro от дилера – минимум 2 990 000 рублей. Кстати, основными покупателями электрического седана считаются такспопарки и операторы каршеринга.

Evolute i-Joy

Наконец, кроссовер Evolute i-Joy (длина – 4385 мм, колесная база – 2655 мм) с заявленным дорожными просветом 180 мм оснащен 176-сильным электродвигателем (также на передней оси) и той же батареей на 53 кВт*ч. «Максималка» — 160 км/ч, до «сотни» паркетник разгоняется за 8,9 секунды, а его «дальнобойность» — 405 км. Кросс имеет 18-дюймовые колеса, шесть подушек безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений, люк в крыше, мультимедийную систему, камеры кругового обзора, встроенный видеорегистратор и беспроводную зарядку для смартфона. За Evolute i-Joy дилер просит столько же, сколько за i-Van: от 3 490 000 рублей.

Между тем ранее марка Evolute объявила о том, что нашла первого корпоративного покупателя: в рамках Восточного экономического форума был подписано соглашение с ПАО «РусГидро» на поставку  95 электрокаров (40 седанов i-Pro, 45 кроссов i-Joy и 10 единиц i-Van), они будут использоваться в службе каршеринга Green Crab в Приморском крае.

Официальный прайс-лист моделей Evolute должен появиться в ближайшее время. Что же касается до сих пор не засвеченной пятой модели, то, по предварительным данным, это будет флагманский кроссовер Voyah Free от Dongfeng.

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