Компания Hyundai Motor решила укрепить свои позиции на китайском рынке: уже к 2030 году она намерена расширить местную линейку за счёт 24 моделей. В список войдут преемники автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, пара новых электрифицированных моделей, появление которых намечено на 2029 год, серийный вариант шоу-кара Earth (ожидается в 2028-м), а в 2027-м в Поднебесной появятся Ioniq V (дебютировал минувшей весной) и Ioniq M. Второй представляет собой товарный SUV сегмента B, который будет создан на базе концепта Hyundai Mercury.

Концепт Hyundai Mercury

Корейская марка сегодня, 27 ноября, представила шоу-кар под названием Hyundai Mercury (вдохновлён одноимённой планетой – Меркурием): презентация прошла в рамках только что открывшего свои двери автосалона в Гуанчжоу (КНР). Как отметили в компании, он является предвестником серийного кроссовера Ioniq M, дебют которого намечен на первую половину следующего года. Согласно плану компании, эта модель станет эксклюзивом для китайского рынка.

Концепт Hyundai Mercury получил стандартный пятидверный кузов со слегка покатой крышей двухэтажную головную оптику необычной узкой формы, тёмно-серую заглушку на месте радиаторной решётки, пластиковый чёрный обвес по периметру кузова, а также довольно выразительные выштамповки на капоте и боковинах. Ещё в профиль можно увидеть оригинальные колёсные диски, полускрытые дверные ручки и камеры вместо боковых зеркал.

Шоу-кар корейской марки снабдили чёрным верхом, а также аналогичного цвета передними и центральными стойками крыши. На корме можно увидеть пару спойлеров: в верхний, чёрный, интегрирован стоп-сигнал в виде двух штрихов. Ещё создатели Mercury украсили её узким «монофонарём» с подсвечиваемым названием суббренда посередине. В нижней части заднего бампера имеется массивный диффузор.

Концепты Hyundai Mercury и Earth 1 / 2 2 / 2

Интерьер Hyundai Mercury производитель пока раскрывать не стал. Также на данный момент нет никаких подробностей о начинке как концепта, так и серийной модели, которой достанется имя Ioniq M. Пресс-служба компании отметила лишь, что у товарного SUV будет EREV-установка (Extended-Range Electric Vehicle), то есть гибридная система, в составе которой числится ДВС, но он работает только как генератор для тяговой батареи, а за движение отвечают электромоторы.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Помимо этого, сообщается, что Hyundai Ioniq M может получить возможность замены батареи в рамках сотрудничества компании с производителем тяговых аккумуляторов CATL. Ещё новинку обещают снабдить водительскими ассистентами от китайской компании ZYT и информационно-развлекательной системой с помощником на базе ИИ от поднебесной IT-компании ByteDance.

Концепт Hyundai Earth

На автосалон в Гуанчжоу компания привезла в том числе концепт Earth: как мы уже отметили, по его мотивам тоже будет создана серийная модель для китайского рынка. Компания позиционирует этот шоу-кар как вместительный семейный кроссовер с футуристическим дизайном.