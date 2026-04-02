Hyundai готовит пару новых «космических» концептов: первые тизеры Earth и Venus

Корейского производителя, выпускающего такие модели как Hyundai Staria и Stargazer с «космическим» дизайном, судя по всему, не отпускает тема Вселенной, причём теперь разработчики сфокусировались на Солнечной системе. Сегодня, 2 апреля, марка анонсировала пару необычных концептов, правда, официальной информации о них пока практически нет.

Известно, что оба концепта получили названия в честь планет – Earth (в переводе Земля) и Venus (Венера). Судя по всему, они готовят почву для следующего этапа развития суббренда Ioniq. Пока что компания держит внешность грядущих новинок в секрете, однако, она приоткрыла завесу тайны с помощью пары тизеров, которые были опубликованы на официальных страницах бренда в соцсетях.

Тизер концепта Earth от Hyundai

Предполагается, что «планетные» шоу-кары призваны продемонстрировать эволюцию дизайна, элементы которого, вероятно, найдут отражение в будущих серийных моделях суббренда Ioniq. Концепт Earth получил короткий капот, сильно наклонённое ветровое стекло, узкую головную оптику необычной формы, формы с резкими гранями и угловатые массивные накладки на колёсные арки.

Тизер-анонс концепта, получившего название Venus, демонстрирует лишь часть кормы. Судя по изображению, этот шоу-кар тоже получит «гранёный» кузов с покатым задним стеклом и узким полукруглым спойлером на кромке кормы. Ниже можно увидеть тонкие горизонтальные полоски фонарей и выдающиеся части заднего бампера, а в профиль видны округлые чёрные пластиковые накладки на колёсные арки.

Тизер концепта Venus от Hyundai

Не исключено, что «живая» премьера концептов Earth и Venus от Hyundai пройдёт позже в текущем месяце в рамках автосалона в Пекине: на официальном сайте бренда в Китае запущен обратный отсчёт до презентации суббренда Ioniq с соответствующим тизером. Стоит ожидать, что оба концепта получат полностью электрическую технику, однако подробностей о ней пока нет.

Тем временем, вчера в рамках стартовавшего автосалона в Нью-Йорке корейская марка презентовала концепт Hyundai Boulder, который является предвестником нового пикапа марки. Сообщается, что серийный рамный грузовик, который будет создан по мотивам шоу-кара, адресуют американскому рынку. Выпуск такой новинки наладят в Штатах, на рынок он выйдет ближе к 2030 году.