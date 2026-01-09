Новинки ×

Минивэн Hyundai Staria обрёл новую начинку

09.01.2026 104 0 0
Минивэн Hyundai Staria обрёл новую начинку

Корейский вэн с космическим дизайном получил чисто электрическую версию. Новая модификация будет доступна с единственным двигателем на передней оси, батарею выбрать тоже не получится.

В прошлом месяце компания Hyundai анонсировала свой «самый большой электромобиль». Название модели тогда не было раскрыто, а анонс сопровождал лишь один тизер. Впрочем, сразу же появилось предположение, что к дебюту готовится полностью электрическая версия минивэна Staria, и оно оказалось верным – публичную премьеру нового исполнения с незатейливой «фамилией» Electric провели в рамках открывшегося сегодня в Брюсселе автосалона. Также напомним, что в декабре 2025-го Hyundai Staria с ДВС пережила рестайлинг, правда, такие вэн и фургон пока доступны только на домашнем, корейском рынке. Ну и отметим, что на данный момент представлена исключительно пассажирская «зеленая» Staria.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Электрический минивэн имеет 800-вольтовую архитектуру, расположенный на передней оси 218-сильный мотор и батарею емкостью 84 кВт*ч. Запас хода – примерно 400 км по циклу WLTP. Сообщается, что «при оптимальных условиях быстрой зарядки» аккумулятор Hyundai Staria Electric можно будет зарядить с 10 до 80% где-то за 20 минут.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Главное внешнее отличие электроверсии – гладкий «нос» со встроенным лючком для зарядки (его крышка – с подогревом). Как и обновленные машины с ДВС, Hyundai Staria Electric имеет единую светодиодную полоску ходовых огней (у дореформенной модели ДХО состоят из трех секций). В компании не обманули, новая модификация действительно является самым крупным электрокаром марки: длина – 5255 мм. Для сравнения, длина кроссовера Hyundai Ioniq 9, прежнего обладателя титула самой большой «электрички», составляет 5060 мм.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Внутри Staria Electric скопировала модернизированные версии с ДВС. Тут аналогичные новый руль и увеличенные экраны приборки и мультимедийной системы, а также традиционный блок управления «климатом» с физическими клавишами и шайбами (дореформенные вэн и фургон имеют сенсорную панель). Центральные дефлекторы обдува теперь находятся на привычном месте – под экраном мультимедиа.

Объявлено, что Hyundai Staria Electric предложат с 9- или 7-местным салоном. Первая версия в Европе зовется Wagon, опционально для нее доступны подогрев и вентиляция передних кресел, электропривод боковых сдвижных дверей и багажной двери. Семиместное исполнение называется Luxury, такой вэн по умолчанию имеет подогрев и вентиляцию сидений первого и второго рядов и электропривод дверей. Для минивэна еще заявлены камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

Производство электровэна наладят на корейском заводе Hyundai. На домашний и европейский рынки Staria Electric выйдет уже в первой половине 2026-го, затем новая версия появится и в других странах.

Между тем в актуальной гамме марки еще имеется электрический грузовичок ST1 с кабиной от Staria. Более того, этот электрокар стал донором для Iveco eMoovy. Оба грузовичка доступны с тем же 218-сильным электромотором, но батарея на 84 кВт*ч им не положена: грузовые версии предложены с аккумулятором емкостью 76,1 кВт*ч, плюс для eMoovy еще предусмотрена батарея на 63 кВт*ч.

минивэн авторынок электромобиль новинки Hyundai Hyundai Staria

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Спирт, дыхание и смазка: что делать, если замерзли замки в автомобиле Многие еще помнят феерический видеоролик, на котором спешащий куда-то человек бодро обливает замерзший на морозе дверной замок автомобиля кипятком из чайника. Если бы вы знали, какой мощный... 465 0 2 08.01.2026
Статьи / Практика Масло – темнеет, механика – экономит: самые популярные мифы, которые не являются фактами В автомобильном мире существует огромное множество стереотипов. Большинство из них имеет под собой определенные основания, однако значительно ушедшие вперед технологии часто в корне меняют с... 4478 5 2 07.01.2026
Статьи / Авторынок 2026 год на Колёсах: самые ожидаемые новинки российского автомобильного рынка К 2026 году российский автомобильный рынок постепенно обретает равновесие. Европейские, японские или американские марки не подают никаких признаков скорого возвращения, а дилеры больше не жд... 2286 6 2 06.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75346 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45870 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17924 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
16 Скудный ассортимент, правый руль и 8-клапанные моторы: выбираем универ...
12 Подготовка наизнанку: почему некоторых автолюбителей иногда трудно пон...
6 2026 год на Колёсах: самые ожидаемые новинки российского автомобильног...
Новые комментарии
Change privacy settings