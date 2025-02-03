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  • Флагманский кроссовер Hyundai Ioniq 9 оказался дешевле родственного Kia EV9

Флагманский кроссовер Hyundai Ioniq 9 оказался дешевле родственного Kia EV9

03.02.2025 152 0 0

Компания Hyundai открыла в Корее прием заказов на гигантский электрический паркетник Ioniq 9. На родине марки новинка предложена с задним или двухмоторным полным приводом, батарея пока едина для всех версий.

Премьера большого электрокроссовера Hyundai Ioniq 9 состоялась в ноябре прошлого года, он «вырос» из концепта Hyundai Seven, представленного еще в 2021-м. Первый публичный показ серийной модели провели на автосалоне в Лос-Анджелесе, но дебютным рынком для нее все же стала родная Корея: там только что объявили цены и открыли прием заказов.

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Напомним, в основе Ioniq 9 лежит платформа E-GMP (Electric-Global Modular Platform), на которой базируются остальные «электрички» семейства Hyundai Ioniq (в него еще входят кросс-хэтч Ioniq 5 и седан Ioniq 6), а также электрокары Kia. Длина «девятки» (в корейской спецификации) равна 5060 мм, ширина – 1980 мм, высота – 1790 мм, колесная база – 3130 мм.

Особенности внешности – ставшая уже привычной для моделей марки пиксельная оптика и выдвижные ручки дверей, над колесными арками есть вставки в цвет кузова. За доплату вместо традиционных наружных зеркал можно заказать камеры. На родине Hyundai Ioniq 9 положены 19- или 21-дюймовые диски.

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Кроссовер бывает семи- или шестиместным. Внутри – единое изогнутое табло, расположенный между передними креслами бокс можно перемещать по салону. Кроме того, в шестиместном исполнении раздельные сиденья второго ряда поворачиваются лицом к галерке. Минимальный объем основного багажника – 620 литров, со сложенными спинками кресел третьего ряда – 1323 литра, а если сложить еще и второй ряд, то этот показатель увеличится до 2462 литров. Под капотом есть дополнительный отсек: в зависимости от версии он вмещает 88 или 52 л.

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Корейцам Hyundai Ioniq 9 предложен с задним или двухмоторным полным приводом, причем полноприводных версий две. Базовая заднеприводная модификация имеет 218-сильный электродвигатель (350 Нм). Суммарная отдача младшего полноприводного исполнения составляет 307 л.с. и 605 Нм, ну а два двигателя топового Ioniq 9 4WD вместе выдают 428 л.с. и 700 Нм. А вот батарея пока одна – емкостью 110,3 кВт*ч. Максимальная дальнобойность заднеприводного Ioniq 9 – 532 км (судя по всему, запас хода рассчитан по местному циклу), полноприводного – 503 км. Правда, эти показатели действительны для машин с 19-дюймовыми колесами (с 21-дюймовыми дисками запас хода заднеприводного кроссовера составит 511 км, полноприводного – 501 км).

На выбор доступны три комплектации – Exclusive, Prestige и Calligraphy. В базе есть упомянутое табло, трехзонный климат-контроль, подогрев сидений первого и второго рядов (передние кресла еще и с вентиляцией), десять подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль и множество других водительских ассистентов. Дорогие версии имеют более богатую отделку салона (например, внутри есть вставки из дерева, а у топового кроссовера – обивка кожей Nappa), систему активного шумоподавления, вентиляцию кресел второго ряда, проекционный дисплей, функцию дистанционной парковки и расширенный комплекс систем безопасности.

Цена семиместного Hyundai Ioniq 9 без учета льгот начинается с отметки 70 730 000 вон (около 4,8 млн рублей по текущему курсу), шестиместный паркетник стоит минимум 72 710 000 вон (5 млн рублей). Любопытно, что за родственный электрический кроссовер Kia EV9 с менее емкой батареей (паркетник Kia в строю с 2023 года) просят больше – от 77 280 000 вон (около 5,3 млн рублей; также без учета льгот, но даже с ними EV9 все равно стоит дороже).

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