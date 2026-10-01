Aston Martin DBX GT: больше роскоши и комфорта в сочетании с бескомпромиссной динамикой

Компания Aston Martin представила новую версию GT кроссовера DBX, адресованную состоятельным любителям комфортных и быстрых путешествий на большие расстояния. Версия GT получила особый декор в стиле ювелирных изделий, улучшена шумоизоляция кузова, а подвеска перенастроена для лучшей плавности хода.

Кроссовер Aston Martin DBX справил премьеру в 2019 году, в 2024 он пережил рестайлинг, а в 2025 году обзавёлся новой топ-версией S с ярко выраженным спортивным характером. Представленная сегодня версия GT — идейная противоположность версии S: вместо нарочито брутальной внешности и шасси с трековой закалкой она предлагает более рафинированный облик и гораздо более высокий уровень комфорта. Задача Aston Martin DBX GT — переманить часть покупателей у Bentley и Rolls-Royce.

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Кузов версии GT имеет матовый хромированный декор вместо чёрного у версии S. Сетчатая радиаторная решётка уступила место более традиционной с шестью сдвоенными горизонтальными планками, при этом три нижние планки визуально расширены на боковые секции переднего бампера и органично сочетаются со светодиодными дневными ходовыми огнями. Боковые хромированные накладки оформлены в лучших традициях производства дорогих часов. Корма имеет более спокойный дизайн, чем у версии S, и щеголяет четырьмя выстроенными по горизонтали выхлопными анодированными патрубками. Довершают облик кованые колёса особого дизайна — 22- либо 23-дюймовые.

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Салон версии GT получил новые, более комфортные кресла с трёхцветной кожаной обивкой и адаптивной набивкой. В отделке много полированного металла, а кресла украшены сложной декоративной прострочкой. На пол уложены коврики с более высоким ворсом для лучшей шумоизоляции. Акустический комфорт также улучшен за счёт дополнительных звукопоглощающих материалов в колёсных арках, в дверных панелях и в багажнике. Заднее и боковые стёкла имеют специальные звукопоглощающие ламинированные вставки. Сниженный уровень наружного шума позволил более полно оценить потенциал аудиосистемы Bower & Wilkins — появилась возможность расслышать все нюансы того или иного музыкального произведения.

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Силовая установка у версии GT такая же, как у версии S: 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 производства Mercedes-AMG (заводской индекс M177) выдаёт 727 л.с. и 900 Нм. Коробка передач — мерседесовский 9-ступенчатый «автомат» с мокрым многодисковым сцеплением вместо гидротрансформатора, на версии GT он переключает передачи более плавно, чем на версии S. Привод — только полный, с автоматической муфтой отбора мощности на переднюю ось. До 100 км/ч Aston Martin DBX GT разгоняется за 3,3 с, максимальная скорость — 310 км/ч.

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Мощные карбон-керамические тормоза версия GT также позаимствовала у версии S, а вот настройки адаптивной пневмоподвески у версии GT особые, более комфортные. Новые клапаны в амортизаторах позволили заметно улучшить плавность хода без снижения точности управления. Для снижения уровня шума и вибраций в задний подрамник добавлены два дополнительных продольных демпфера. Стандартные всесезонные шины Pirelli Scorpion Zero вносят свой вклад в улучшение плавности хода на низких скоростях. В виде опции предлагаются летние шины Pirelli P Zero. Снаряженная масса Aston Martin DBX GT — 2245 кг.

Продажи и поставки Aston Martin DBX GT начнутся до конца текущего года. Цена пока не объявлена.