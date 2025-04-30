Топовый кроссовер Aston Martin DBX S: форсированный битурбомотор V8 и улучшенная динамика

Кроссовер Aston Martin DBX дебютировал в ноябре 2019 года. Его топовая версия, которой дали название DBX 707, появилась в начале февраля 2022-го. Кстати, в ходе обновления, которое SUV пережил в апреле 2024 года, стартовые варианты из гаммы убрали, так что осталось только самое богатое исполнение. Однако теперь модель обзавелась новой топовой версией – дебютировал Aston Martin DBX S.

На фото: Aston Martin DBX S

У «эски» есть несколько визуальных отличий от «обычного» кроссовера. Новая топ-версия получила более агрессивный сплиттер, а корму снабдили другим диффузором, кроме того, у Aston Martin DBX S иная компоновка выхлопной системы: двойные патрубки расположены вертикально с каждой стороны. Ещё нельзя не заметить контрастные красные акценты по периметру нижней части кузова SUV.

За доплату доступен пакет, позволяющий значительно снизить вес автомобиля. Такой Aston Martin DBX S имеет новые 23-дюймовые колёсные диски из магниевого сплава (на 19 кг легче по сравнению с алюминиевыми аналогичного диаметра), крышу из углеволокна (а также пороги и корпуса наружных зеркал из этого материала), ещё другую радиаторную решётку с рисунком в виде мелких сот. В общей сложности DBX S весит на 47 кг меньше по сравнению с DBX 707. Стандартная снаряженная масса кроссовера Aston Martin DBX S равна 2245 кг (как у 707-го).

Для салона «эски» предусмотрены только новые варианты отделки с углепластиковыми элементами, а также декор, соответствующий названию топ-версии, в том числе вышивка на креслах. Модели пересмотрели систему полного привода с муфтой на передней оси, карбон-керамические тормоза с дисками диаметром 420 мм спереди и 390 мм сзади остались прежними (их модернизировали в ходе прошлогоднего обновления).

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Главное изменение – в технике. Речь, в частности, идёт о модернизированном 4,0-литровом битурбомоторе AMG V8, который получил увеличенные турбокомпрессоры и иные настройки. В результате максимальная отдача этого двигателя выросла с 707 до 727 л.с., при этом крутящий момент остался прежним – 900 Нм. Девятиступенчатому автомату изменили точки переключения; помимо этого кроссоверу пересмотрели рулевой механизм.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

В компании рассказали о том, что максимальная скорость Aston Martin DBX S (в стандартной версии) составляет прежние 310 км/ч (как у DBX 707). Показатель времени, которое топ-версия тратит на разгон с места до «сотни», остался неизменным – 3,3 секунды. Однако динамика улучшилась на разгоне от 0 до 200 км/ч: новинка выполняет это упражнение за 11,4 секунды, тогда как 707-му требуется 11,7 секунды.

На фото: салон Aston Martin DBX S 1 / 3 На фото: салон Aston Martin DBX S 2 / 3 На фото: салон Aston Martin DBX S 3 / 3

Известно, что дилеры люксовой британской марки уже начали принимать заказы на новую флагманскую версию кроссовера, первые поставки DBX S намечены на четвёртый квартал 2025 года. Цены окажутся выше актуального SUV, который на домашнем рынке, в Великобритании сейчас можно купить минимум за 210 000 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 22,9 млн рублей по текущему курсу).