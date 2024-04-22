Aston Martin обновил кроссовер DBX707: другой салон и только топовая версия

Aston Martin показал предвестника своего первенца в сегменте SUV в 2015-м, при этом официальная премьера кроссовера прошла в ноябре 2019 года в Пекине. Топовая версия DBX707 была рассекречена в начале февраля 2022-го, и, как оказалось, именно этот вариант стал наиболее востребованным среди покупателей, так что после обновления остался только он, более доступные по цене исполнения у модели исчезли.

На фото: обновлённый кроссовер Aston Martin DBX707

Как сообщает британское издание Autocar, на долю топового варианта с прибавкой 707 в 2023 году пришлось примерно две трети от общих продаж Aston Martin DBX, а в 2024 году этот показатель пока что держится на уровне около 90%. На сегодняшний день DBX707 борется за покупателей с такими моделями, как Porsche Cayenne Turbo GT, Lamborghini Urus и Maserati Levante Trofeo.



Обновлённый Aston Martin DBX707 по-прежнему оснащается мерседесовской 4,0-литровой битурбовосьмёркой М177, мощность которой составляет 707 л.с., а максимальный крутящий момент – 900 Нм. Теперь это единственный вариант «начинки» для британского кроссовера. Двигатель идёт в комплекте с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость DBX707 составляет 310 км/ч.



У посвежевшего топового SUV остались прежние карбон-керамические тормоза, входящие в стандартное оснащение, а также адаптивная пневмоподвеска. Однако в ходе обновления инженеры Aston Martin перенастроили электронные амортизаторы и пневматические пружины DBX707.



На фото: салон обновлённого кроссовера Aston Martin DBX707

Визуальных отличий у посвежевшего кроссовера немного. Разве что у DBX707 2025 модельного года шире палитра: в списке новых цветов для окраса кузова числятся Epsilon Black, Helios Yellow, Sprint Green, Malachite Green, Aura Green и Podium Green. Ещё у такого кроссовера новые наружные зеркала с интегрированными камерами, а также имеется комплект опционально доступных оригинальных «катков» размером 23 дюйма (для стандартной версии предусмотрены 22-дюймовые колёсные диски).



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Главным изменением в рамках обновления стал интерьер Aston Martin DBX707. Модель получила фирменную информационно-развлекательную систему, которую можно найти также в спорткарах DB12 и Vantage. Она включает в себя виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма, а также центральный тачскрин на 10,25 дюйма.



Иначе оформлены передняя панель и центральная консоль – теперь дизайн соответствует остальной модельной линейке Aston Martin. В компании отметили, что у покупателей автомобиля есть различные возможности персонализации, в том числе за счёт новых материалов для отделки. В базе числится акустика с 14 динамиками мощностью 800 Вт, опционально доступна аудиосистема Bowers & Wilkins с 23 динамиками мощностью 1600 Вт.



Известно, что производство и поставки посвежевшего кроссовера британской марки дилерам стартуют во втором квартале 2024 года. Цены станут известны позже, ближе к старту продаж. По предварительным данным, стоимость посвежевшего Aston Martin DBX707 составит 210 000 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 24,3 млн рублей по текущему курсу).

