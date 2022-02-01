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  • Aston Martin DBX707: самый мощный люксовый SUV в мире и, возможно, самый быстрый

Aston Martin DBX707: самый мощный люксовый SUV в мире и, возможно, самый быстрый

01.02.2022 91 0 0

Компания Aston Martin не обманула ожидания и представила как следует прокачанный кроссовер DBX с приставкой «707» к названию, указывающую на мощность двигателя V8 в лошадиных силах. У дилеров Aston Martin DBX707 появится весной.

 

Анонсированная в январе топ-версия кроссовера Aston Martin DBX оказалась интереснее, чем многие ожидали. Да, двигателя V12, о котором мечтали ортодоксальные поклонники Aston Martin, кроссовер не получил, но с донорской мерседесовской 4,0-литровой «битурбовосьмёркой» М177 мотористы Aston Martin сняли более чем достаточно для того, чтобы DBX707 считался самым мощным люксовым SUV в мире — 707 л.с. и 900 Нм.

Для сравнения скажем, что Bentley Bentayga Speed имеет под капотом 635 л.с., Porsche Cayenne Turbo GT — 640 л.с., Lamborghini Urus — 650 л.с., Lister Stealth — 666 л.с. Даже гибридный Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid с его 680 бензоэлектрическими «лошадьми» остался позади. Среди серийных кроссоверов мощнее только американский Dodge Durango SRT Hellcat (720 л.с.), но, во-первых, он не люксовый, а во-вторых, скоро будет снят с производства.

Тюнеры (например, Mansory и DMC) снимают с мотора М177 и больше, свыше 800 л.с., но для стока и 707 «лошадей» — отличный показатель. Отдача повышена за счёт установки более эффективных турбокомпрессоров на шарикоподшипниках и новой программы управления. В 9-ступенчатой автоматической коробке передач (её тоже поставляет Mercedes-Benz) для увеличения скорости отклика гидротрансформатор заменён мокрым сцеплением. Главная передача в заднем мосту сделана «покороче» (3,27 вместо 3,07). В результате время разгона до 100 км/ч по сравнению с обычным 550-сильным DBX V8 сократилось с 4,5 до 3,3 с. Максимальная скорость увеличилась с 291 до 310 км/ч.

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По времени разгона до «сотни» Aston Martin DBX707 — ровня Porsche Cayenne Turbo GT, который на данный момент носит титул короля Нюрбургринга: рекордное время круга было показано в прошлом году — 7 мин 38,925 с. По словам гендиректора Aston Martin Тобиаса Моерса, которого цитирует британский журнал Autocar, DBX707 вполне может побить это время, но необходимо подобрать правильные шины и компания сейчас этим занимается, так что, вероятно, новый рекорд не за горами.

По подвеске для рекорда всё готово. Трёхкамерные пневмостойки и рулевое управление получили новые настройки, здорово прибавили в производительности тормоза: они у DBX707 карбон-керамические с 6-поршневыми суппортами, диаметр передних дисков — 420 мм, задних — 390 мм. Композитные материалы позволили уменьшить неподрессоренные массы на 40,5 кг. Колёсные диски — 22- либо 23-дюймовые.

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Дизайн передка кроссовера изменён в том числе для лучшего охлаждения тормозов, радиаторная решётка стала больше, изменена форма переднего сплиттера. По бокам появились новые, более развитые пороги. Корма обзавелась более крупным спойлером вверху и новым двойным диффузором внизу, по бокам от которого разместились двухстволки выхлопа.

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Интерьерные особенности версии DBX707 — это новый дизайн центрального тоннеля с круглыми клавишами прямого доступа к настройкам ездовой электроники (лезть в меню больше не нужно), спортивные кресла в базе (комфортные — бесплатная опция) и несколько видов уникального декора.

По мнению Тобиаса Моерса, на версию DBX707 может прийтись до 60% продаж кроссовера и тогда она станет не только самой дорогой, но и самой ходовой, то есть позволит быстро поправить финансовое здоровье компании Aston Martin, сильно подорванное из-за пандемии COVID-19 и больших затрат на разработку новых моделей. В Великобритании Aston Martin DBX707 стоит от 189 000 фунтов стерлингов (19,7 млн рублей в переводе по текущему курсу).

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