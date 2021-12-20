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  • DMC Aston Martin DBX: свыше 800 л.с., немного карбона и испанские страсти

DMC Aston Martin DBX: свыше 800 л.с., немного карбона и испанские страсти

20.12.2021 164 0 0

Германское тюнинг-ателье DMC представило своё видение британского кроссовера Aston Martin DBX: доработанный двигатель позволил существенно улучшить динамические характеристики, но углепластиковый декор может показаться несколько вульгарным.

 

Представленный два года назад кроссовер DBX стал долгожданным «паровозиком продаж» компании Aston Martin, но в стоке он уступает по мощности и динамике топовым конкурентам вроде Lamborghini Urus и Porsche Cayenne Turbo GT, поэтому всевозможные тюнинг-ателье пытаются заработать на его «прокачке». В ноябре мы рассказывали о монструозном на вид Aston Martin DBX от немецкого тюнинг-ателье Mansory, а теперь представляем вашему вниманию конкурирующий проект от DMC примерно того же уровня, т только с чуть менее претенциозным дизайном.

Ателье DMC из Ратингена существует с 2009 года и зарабатывает в основном на изготовлении и продаже углепластиковых обвесов для итальянских и британских спорткаров, при нём же есть инжиниринговое подразделение для комплексной доработки автомобилей. Aston Martin DBX немецкие специалисты не могли обойти стороной и сделали из него проект Fuerte, что в переводе с испанского означает «сильный, могучий, передовой».

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Мерседесовский 4,0-литровый битурбомотор V8 (М177), каким оснащается на заводе DBX, получил новые, более производительные турбокомпрессоры, спортивный воздушный фильтр с пониженным сопротивлением, спортивную систему выхлопа и новую программу управления, благодаря чему максимальная отдача выросла с 550 л.с. и 700 Нм до 808 л.с. и 1000 Нм. Коробка передач прежняя (мерседесовская 9-ступенчатая «гидромеханика»), но с новыми настройками. Время разгона до 100 км/ч сократилось с 4,5 до 3,8 с, максимальная скорость выросла с 291 до 328 км/ч.

Дизайн у Fuerte скромнее, чем у Mansory, но не менее спорный — чёрные спойлеры на боках переднего бампера и карбоновые «лезвия» диффузора в заднем бампере выглядят аляповато. На корме, как и у Mansory, сразу два спойлера, но менее рельефных и без вертикальных стабилизаторов. Довершают образ ажурные колёса PUR Wheels диаметром до 24 дюймов. Для интерьера предлагается авторский углепластиковый декор либо деревянные вставки, а также новая кожаная обивка с контрастной прострочкой. Стоимость доработок пока не названа.

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Добавим, что сама компания Aston Martin пока не может либо не хочет предложить своим клиентам более мощный DBX, а наоборот, идёт на понижение: в ноябре дебютировала версия Straight Six для китайского рынка с 3,0-литровым мерседесовским мотором М256 (435 л.с. и 520 Нм) и мягкогибридным довеском. Давно известно, что мощность для китайцев не главное, они готовы брать DBX хоть с 2,0-литровым мотором, так что британцам ещё есть, куда падать. Ну а подняться всегда помогут немецкий тюнеры.

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