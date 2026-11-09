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Nissan отмечает юбилей внедорожника Patrol: легендарное имя возвращается в США

09.11.2026 2698 1 0
Nissan отмечает юбилей внедорожника Patrol: легендарное имя возвращается в США

Правда, американский офис не планирует переименовывать сам SUV, речь идёт лишь о смене названия для приключенческой версии с приставкой Pro‑4X.

Японская компания выпускает Nissan Patrol с 1951 года, так что в текущем 2026-м производитель отмечает 75-летие модели. Напомним, за прошедшее время она успела шесть раз сменить генерацию, а внедорожник актуального, седьмого по счёту поколения дебютировал в начале осени 2024-го. Тогда же американский офис марки рассекретил ближайшего родственника – внедорожник Armada (предназначен для Штатов). Отметим, оба SUV представляют собой «упрощённые» версии премиального Infiniti QX80 (марка принадлежит Ниссану).

На фото: Nissan Armada Patrol Pro‑4X
На фото: Nissan Armada Patrol Pro‑4X
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На фото: Nissan Armada Patrol Pro‑4X
На фото: Nissan Armada Patrol Pro‑4X
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У Nissan Armada на сегодняшний день дела на американском рынке идут весьма неплохо: за первые три квартала 2026-го местные дилеры реализовали 16 361 шт., что на 31,3% больше, чем за январь-сентябрь прошлого года. Теперь, в честь юбилея, компания решила в некотором роде вернуть название Patrol в Штаты (под ним модель появилась здесь в 1969-м).

Тем не менее, внедорожник по-прежнему будет предлагаться в США под именем Nissan Armada, однако его приключенческая версия сменит название с Armada Pro‑4X на Armada Patrol Pro‑4X. Это изменение затронет SUV 2027 модельного года. Кроме названия в этой версии автомобиля изменений больше не будет, не считая нескольких новых доступных аксессуаров, таких как новые защитные пороги разработки Nismo, багажник на крыше, а также 20-дюймовые колёсные диски Axis, обутые в вездеходные шины BFGoodrich.

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Nissan Armada Patrol Pro‑4X по-прежнему положены фирменные «лавово-красные» декоративные вставки, в этом же цвете оформлены эмблемы марки, а рисунок решётки радиатора у этого SUV выполнен в виде более крупной сетки, плюс передний бампер имеет более агрессивный вид. Модель имеет камеру обзора под капотом, которая позволяет водителю видеть то, что находится под моторным отсеком на дисплее информационно-развлекательной системы.

На фото: салон Nissan Armada Patrol Pro‑4X
На фото: салон Nissan Armada Patrol Pro‑4X
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На фото: салон Nissan Armada Patrol Pro‑4X
На фото: салон Nissan Armada Patrol Pro‑4X
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В списке стандартного оснащения Armada Patrol Pro‑4X числятся также задний дифференциал с электронной блокировкой и адаптивная электронная пневмоподвеска, которая может как опускать внедорожник на 51 мм, так и увеличивать его дорожный просвет на 53 мм, что способствует улучшению проходимости при движении по бездорожью.

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Цены внедорожника 2027 модельного года, предназначенного для американского рынка, уже известны. Так, за приключенческий вариант Nissan Armada Patrol Pro‑4X придётся заплатить 78 990 долларов (эквивалентно примерно 6,52 млн рублей по текущему курсу). Стоимость стартовой версии Armada SL 4x2 равна 64 290 долларов (около 5,3 млн рублей), а за топовое исполнение Armada Platinum Reserve 4x4 здесь попросят не менее 84 590 долларов (около 6,98 млн рублей).

Напомним, в сентябре стало известно о том, что у внедорожника Nissan Armada в 2027 модельном году появилась новая затемнённая версия – ей достались приставка Dark Armor и иной декор.

внедорожник США Япония авторынок Nissan Nissan Patrol Nissan Armada Infiniti Infiniti QX80
Обновлено 10.11.2026
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1 комментарий
10.11.2026 08:27
nazarov66-r@mail.ru

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